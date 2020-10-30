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Мужчина смастерил необычную кормушку для сорок, куда те приносят мусор

Мужчина смастерил необычную кормушку для сорок, куда те приносят мусор (5 фото + 2 видео)

Автор:
30 октября 2020 11:12
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   животные   истории   природа   птица   птицы   сорока   сороки   
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Сороки - очень умные птицы. Это еще раз доказал житель США по имени Ханс Форсберг. Наблюдая за сороками, которые много лет живут возле его дома, он заметил, как они заинтересованы в металлическом мусоре. Тогда, у него возникла одна грандиозная идея..

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Метки: дикая природа   животные   истории   природа   птица   птицы   сорока   сороки   
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5  комментариев
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3k
KonstantinLeirov Час назад
Арахис, я смотрю, не очень по душе сороке)
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2k
DyadyaSasha 9 минут назад
Прикольно.
"Через некоторое время один из птенцов догадался, как работает чудо-штука"
Как? Как птенчик мог догадаться, что в отверстие нужно что-то опустить чтобы получить лакомство?
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2k
B7243 36 минут назад
А потом у соседей будут пропадать кольца, серьги, столовое серебро.... Но мужик - то не виноват, он просто птичек кормит...
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20k
Сибиряк 45 минут назад
эксплуататор )
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22k
Андрей 54 минуты назад
Он видимо хочет, чтоб сороки таскали ему телефоны и часы с ближайшего пляжа )))
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