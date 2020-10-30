Мужчина смастерил необычную кормушку для сорок, куда те приносят мусор

С того дня маленькая сорока каждый день приносит крышки от бутылок и другой металлический мусор, и получает за это еду. Другие птицы пока не заинтересованы в изобретении, но этот оказался сообразительнее. Форсберг не может этому нарадоваться, и надеется, что в будущем у него получится научить сорок собирать не только металлический мусор.