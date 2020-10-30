Мужчина смастерил необычную кормушку для сорок, куда те приносят мусор

Сороки - очень умные птицы. Это еще раз доказал житель США по имени Ханс Форсберг. Наблюдая за сороками, которые много лет живут возле его дома, он заметил, как они заинтересованы в металлическом мусоре. Тогда, у него возникла одна грандиозная идея..
Житель США по имени Ханс Форсберг (Hans Forsberg) много лет назад начал наблюдать за сороками, которые живут рядом с его домом. Однажды увидев, как птицы открывают сложные замки на его уличных фонарях, у него возникла идея - почему бы не сделать так, чтобы птицы собирали мусор в обмен на угощения?
Сам хозяин дома - исследователь искусственного интеллекта, специализирующийся на робототехнике и компьютерах, поэтому составить проект кормушки ему не составило труда. Мужчина начал работать над своей затеей в качестве хобби, и смастерил конструкцию. Принцип работы был таким - птицы кидают в маленькое отверстие металлический мусор, а в обмен дозатор выбрасывает угощения.
Сначала птицы относились к странной штуке с опаской, и начали подбираться к ней намного позже: "Пришлось основательно набраться терпения - малейшие изменения вызывали у сорок подозрения. Я знаю этих птиц, потому что работаю и общаюсь с ними уже много лет," - рассказывает Форсберг. Он знал, что сороки - крайне сообразительные существа, и ждал, пока они поймут принцип работы кормушки.
Однажды пара сорок, которые много лет жили в его дворе, свила гнездо на вишневом дереве рядом с кормушкой - весной появились птенцы. Как только птенчики научились летать, они сразу начали с любопытством изучать конструкцию. Через некоторое время один из птенцов догадался, как работает чудо-штука.
С того дня маленькая сорока каждый день приносит крышки от бутылок и другой металлический мусор, и получает за это еду. Другие птицы пока не заинтересованы в изобретении, но этот оказался сообразительнее. Форсберг не может этому нарадоваться, и надеется, что в будущем у него получится научить сорок собирать не только металлический мусор.
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"Через некоторое время один из птенцов догадался, как работает чудо-штука"
Как? Как птенчик мог догадаться, что в отверстие нужно что-то опустить чтобы получить лакомство?