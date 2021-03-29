Фотограф запечатлел 10-секундный поединок зимородков

Во время прогулки с дочкой в коляске, житель Ирландии и фотограф дикой природы Джонатан Росборо заметил двух ярких птиц - зимородков. Оказалось, это были самцы, сцепившиеся клювами в схватке за гнездовую территорию. "Куда бы я ни пошел, беру с собой камеру - на случай, если увижу нечто особенное. В этот раз увидел пару зимородков в поединке," - рассказывает фотограф.