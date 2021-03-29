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Фотограф запечатлел 10-секундный поединок зимородков

Фотограф запечатлел 10-секундный поединок зимородков (6 фото)

Автор:
29 марта 2021 21:32
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   зимородок   природа   птица   птицы   фото   
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Фотограф дикой природы из Ирландии Джонатан Росборо (Jonathon Rosborough) гулял с дочкой в коляске, как вдруг заметил над поверхностью реки пару зимородков. Те внезапно сцепились клювами, и мужчина успел вовремя достать камеру, чтобы сделать красивые кадры.
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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   зимородок   природа   птица   птицы   фото   
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