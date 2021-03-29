Фотограф запечатлел 10-секундный поединок зимородков

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Фотограф дикой природы из Ирландии Джонатан Росборо (Jonathon Rosborough) гулял с дочкой в коляске, как вдруг заметил над поверхностью реки пару зимородков. Те внезапно сцепились клювами, и мужчина успел вовремя достать камеру, чтобы сделать красивые кадры.
Во время прогулки с дочкой в коляске, житель Ирландии и фотограф дикой природы Джонатан Росборо заметил двух ярких птиц - зимородков. Оказалось, это были самцы, сцепившиеся клювами в схватке за гнездовую территорию. "Куда бы я ни пошел, беру с собой камеру - на случай, если увижу нечто особенное. В этот раз увидел пару зимородков в поединке," - рассказывает фотограф.
Самцы сцепились клювами в воздухе и продолжали противостоять, пока не плюхнулись в реку. Они продолжили поединок и в воде, а затем один из них одержал победу и прогнал второго. "Сражение" длилось всего примерно 10 секунд, поэтому фотограф очень вовремя достал камеру.
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"После поражения один из них улетел. К счастью, никто не пострадал. Позже я показал эти фото своим коллегам-фотографам, и они признались, что никогда не видели, чтобы птицы так соперничали. Для меня это было зрелищно," - говорит Джонатан.
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