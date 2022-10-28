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Студентка создала рыбу-робота, которая может спасти водоёмы

Студентка создала рыбу-робота, которая может спасти водоёмы

Автор:
28 октября 2022 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: изобретение   изобретения   интересное   новости   пластиковый мусор   робот   роботы   фото   фотографии   экология   
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Серьёзная проблема микропластика в океане известна всем. Недавно британская студентка Элеанор Макинтош создала полезное изобретение, которое может помочь удалять мусор из воды. Это - уникальная рыба-робот.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: изобретение   изобретения   интересное   новости   пластиковый мусор   робот   роботы   фото   фотографии   экология   
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4  комментария
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3k
Едондер пуп 54 минуты назад
Отработанных пластиковых рыб куда будут девать?
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5k
salim777 Минуту назад
Несерьезное какое-то изобретение. Пластик тяжелее воды, он, как правило, на дне лежит. Рыба для удаления частиц плывущих в толще воды... ну не знаю, фигня какая-то.
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21k
BiZ 8 минут назад
какой же еьаный лютый пиьдец
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