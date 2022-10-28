Студентка создала рыбу-робота, которая может спасти водоёмы

Рыба получилась размером примерно с лосося. У нее есть сетчатые жабры, которые фильтруют воду, и контейнер, который постепенно наполняется пластиком во время "работы" рыбы в водоёме. Затем контейнер нужно извлечь, а пластик отправить на переработку. Затем рыба может приступать к очередной очистке. Кстати, сама рыба получила имя Гилберт (Gilbert).