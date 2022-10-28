Студентка создала рыбу-робота, которая может спасти водоёмы

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Серьёзная проблема микропластика в океане известна всем. Недавно британская студентка Элеанор Макинтош создала полезное изобретение, которое может помочь удалять мусор из воды. Это - уникальная рыба-робот.
Британская студентка Элеанор Макинтош стала победителем конкурса роботов в Университете Суррея. Конкурс предлагал студентам представить идеи - какие животные могли бы быть роботами, и как они могли бы помочь планете. Студентка представила своё изобретение - рыбу-робота, способную "поедать" пластик в воде. По правилам конкурса, идею победительницы претворили в жизнь, сделав по её эскизам модель рыбы с помощью 3D-принтера.
Рыба получилась размером примерно с лосося. У нее есть сетчатые жабры, которые фильтруют воду, и контейнер, который постепенно наполняется пластиком во время "работы" рыбы в водоёме. Затем контейнер нужно извлечь, а пластик отправить на переработку. Затем рыба может приступать к очередной очистке. Кстати, сама рыба получила имя Гилберт (Gilbert).
Команда исследователей конкурса довольна первоначальным прототипом. Сейчас специалисты решают, как его можно улучшить - например, увеличить скорость рыбы, добавить плавников, наладить дистанционное управление. Тем временем, Гилберта и других роботов будут использовать для очистки воды в местных озёрах. Собранный роботами пластик исследователи передают в лаборатории университета для изучения.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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