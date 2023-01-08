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Роботы начинают выполнять функции медперсонала

Роботы начинают выполнять функции медперсонала

Автор:
08 января 2023 14:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Искусственный интеллект   Фотографии   больницы   робот   роботы   современность   современные технологии   технологии   фото   
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До восстания машин уже недалеко! Но если без шуток, пока что роботами начинают понемногу заменять медицинский персонал. Такое будут практиковать, например, в Великобритании из-за нехватки персонала в домах престарелых.

Ролик с возможностями робота:

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Искусственный интеллект   Фотографии   больницы   робот   роботы   современность   современные технологии   технологии   фото   
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7  комментариев
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3k
Константин 5 часов назад
В Москве медицинские роботы по телефону отвечают. Реально - знакомая заболела недавно, температура, позвонила вызвать врача - отвечает робот. Ему говоришь свои симптомы, и сраный робот решает сдохнешь ты или нет. Ну точнее он решает - вызвать тебе врача на дом или сказать чтоб ты сам шел в поликлинику. Ее с температурой 38,4 робот отправил к терапевту в поликлинику.
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20k
Davy Jones 2 часа назад
Если подойти серьёзно, то сегодня врачи в 90% случаев ставят диагнозы на глазок, что всполнят или что Минздрав порекомендуете и препараты назначает так же. Машина же бездушна, какие ей результаты анализов загрузят, такой диагноз по ним и поставит, если данных недостаточно то затребует только необходимые дополнительные анализы. Лечение так же будет назначать в соответствии с законом не торговые наименования, а действующее вещество и доза, впрочем может сразу выдать и таблицу аналогов с ценами и адресами аптек. Так что кто его знает как лучше
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20k
Davy Jones 2 часа назад
Где заказать этого робота, чтобы вырвал мне зуб, все праздники мучаюсь стоматологи только завтра выходят
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5k
perekrestok 4 часа назад
Понятно что роботов будут внедрять в домах престарелых. Всем властям во всех странах пенсионеры не нужны. Что с них толку? Одна расходы и проблемы. Ну вот теперь на них будут роботов отрабатывать. Сначала покормить и попу подтереть, принести лекарства. Потом будут диагнозы ставить и лечить. А как все отработают - перейдут на обычных людей.
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12k
Сергей 5 часов назад
Интересное решение.
Как только роботы научатся самостоятельно ставить клизмы, можно вместо медперсонала, оставить одного сисадмина.
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