Роботы начинают выполнять функции медперсонала

Некоторые медицинские заведения и дома престарелых Великобритании в этом году столкнулись с кадровым кризисом. В связи с этим предложили решение - роботы, которые будут выполнять некоторые функции персонала. Полностью автономный робот-дроид Aeo может самостоятельно совершать обход, собирать и передавать информацию, осматривать пациентов и приносить им лекарства. Перед этим роботу дают ряд заданий, и вносят их в программу. Пока робот за работой, медицинский персонал может отслеживать его активность удалённо, через приложение.