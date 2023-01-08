Роботы начинают выполнять функции медперсонала

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До восстания машин уже недалеко! Но если без шуток, пока что роботами начинают понемногу заменять медицинский персонал. Такое будут практиковать, например, в Великобритании из-за нехватки персонала в домах престарелых.
Некоторые медицинские заведения и дома престарелых Великобритании в этом году столкнулись с кадровым кризисом. В связи с этим предложили решение - роботы, которые будут выполнять некоторые функции персонала. Полностью автономный робот-дроид Aeo может самостоятельно совершать обход, собирать и передавать информацию, осматривать пациентов и приносить им лекарства. Перед этим роботу дают ряд заданий, и вносят их в программу. Пока робот за работой, медицинский персонал может отслеживать его активность удалённо, через приложение.
Робота создала компания Aeolus Robotics. По их данным, их дроид с большим успехом показал себя в Японии, Гонконге и Тайване, где его использовали некоторые из крупнейших медицинских компаний. В 2023 году компания планирует расширить свою деятельность, и активно ведет переговоры с дистрибьюторами и партнерами в Европе. Кстати, в Японии такие роботы используются в качестве охранников в школах и офисах.
Встроенные камеры и инфракрасные датчики позволяют дроиду автономно перемещаться по коридорам со скоростью чуть более 3 км/ч. У него есть две "руки", которые оснащены различными инструментами - он может вызывать лифт, открывать двери или закрывать окна, снимать вещи с полок. Дроид даже дезинфицирует поверхности с помощью встроенной в руку ультрафиолетовой лампы. К роботу также можно прикрепить лоток для доставки еды или лекарств.
Ролик с возможностями робота:
Вот ещё один подобный робот в другой больнице:
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Искусственный интеллект Фотографии больницы робот роботы современность современные технологии технологии фото
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Как только роботы научатся самостоятельно ставить клизмы, можно вместо медперсонала, оставить одного сисадмина.