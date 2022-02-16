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Sony выпустила переноску для своей робо-собаки

Sony выпустила переноску для своей робо-собаки (5 фото)

Автор:
16 февраля 2022 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   sony   изобретения   новости   робот   роботы   технологии   фото   
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Не так давно Sony выпустили роботизированную собаку по кличке Aibo. Робо-собака стоит 2145 фунтов стерлингов (219 тысяч рублей) и оснащена технологией искусственного интеллекта. Недавно к собаке выпустили и специальную переноску, чтобы владелец мог переносить робота-питомца на груди.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   sony   изобретения   новости   робот   роботы   технологии   фото   
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Uron Минуту назад
а вот раньше....
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