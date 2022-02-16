Sony выпустила переноску для своей робо-собаки

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Не так давно Sony выпустили роботизированную собаку по кличке Aibo. Робо-собака стоит 2145 фунтов стерлингов (219 тысяч рублей) и оснащена технологией искусственного интеллекта. Недавно к собаке выпустили и специальную переноску, чтобы владелец мог переносить робота-питомца на груди.
Sony выпустила для своей роботизированной собаки Aibo новый аксессуар - переноску. Помимо уже выпущенных игрушек и мисок, этот аксессуар оказался пока что самым странным. Производитель утверждает, что с его помощью "владельцы Aibo смогут переносить ее, как ребенка". Такая переноска стоит 63 фунта стерлингов (6 тысяч рублей), и все экземпляры на данный момент распроданы.
Сейчас компания ожидает новой поставки переноски на склады, чтобы продать их всем желающим со всего мира. Разработчики также рассказывают, что переноска "крепится на плечи и грудь и напоминает детский слинг", и очень удобна для владельца за счет мягких подушечек на плечах. Ранее Sony выпустила ряд аксессуаров для Aibo, включая игрушки, миски для собак и чистящие салфетки.
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Aibo - это роботизированная собака от Sony, которая оснащена технологией искусственного интеллекта. Робо-собака стоит 2145 фунтов стерлингов (219 тысяч рублей). Она может запоминать и выполнять команды, распознавать лица, видеть окружающий мир с помощью видеокамеры и инфракрасных датчиков расстояния. Под влиянием команд хозяина и внешней среды со временем Aibo начинает формировать свою уникальную личность.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews sony изобретения новости робот роботы технологии фото
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