Sony выпустила переноску для своей робо-собаки

Сейчас компания ожидает новой поставки переноски на склады, чтобы продать их всем желающим со всего мира. Разработчики также рассказывают, что переноска "крепится на плечи и грудь и напоминает детский слинг", и очень удобна для владельца за счет мягких подушечек на плечах. Ранее Sony выпустила ряд аксессуаров для Aibo, включая игрушки, миски для собак и чистящие салфетки.