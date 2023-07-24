Создана робособака, которую называют "питомцем будущего"

Китайская компания Unitree Robotics представила своего нового робота-собаку с уникальными возможностями, которая практически может заменить питомца. Робособаку Go2 научили выполнять трюки, танцевать, стоять на лапах, встречать хозяина, делать фотографии, и многому другому.
Робот-собака под названием Go2 — творение китайской компании Unitree Robotics. Четвероногая робособака обладает набором разнообразных функций, которые имитируют поведение реальной собаки. Она умеет танцевать, выполнять трюки, стоя на передних лапах, встречать хозяина, подниматься по лестнице, играть в "принеси мячик", воспроизводить музыку из встроенного динамика и даже делать фотографии по команде, которые сразу отправляются на смартфон владельца.
Ещё одна интересная функция умной собаки — отображение местности в режиме реального времени, которое пользователь может видеть на своём смартфоне. Для навигации робот использует LIDAR — технологию измерения расстояния через излучение света и замера времени возвращения этого отражённого луча на приёмник. Кроме того, собака может распознавать голос владельца, выполнять команды, отвечать на вопросы, и по-разному реагировать на ситуации, благодаря встроенному подобию ИИ. Стоимость такого робопитомца — 1600 долларов (144 тыс. рублей).
На одной из задних лап у робособаки есть датчик, который собирает информацию о хозяине и его предпочтениях. Со временем у собаки формируется "портрет" пользователя с его уникальными особенностями, и собака их запоминает. У собаки также есть выдвижная "лапа" на спине, которой она может поднимать предметы – например, игрушку, чтобы вернуть её владельцу.
"Этот робот — не только образец достижений высоких технологий, но и неотъемлемая часть нашего будущего. Он произведёт революцию в индустрии четвероногих роботов потребительского класса, и трансформирует эту сферу," — пишут Unitree Robotics.
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
Проблема с автономным источником питания - час-два и на подзарядку?
Вроде, роботы у нас хороши, но слишком короткая автоноимность работы... Что-то сильно мы упускаем...
PS Помнится,лет 20 назад куклы продавались,которые плакали,смеялись,кушали,и гадили..