FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10607 постов • 1444 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Создана робособака, которую называют "питомцем будущего"

Создана робособака, которую называют "питомцем будущего"

Автор:
24 июля 2023 13:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   интересное   новости   робот   роботы   собака-робот   современные технологии   технологии   фото   
995
7
1

Китайская компания Unitree Robotics представила своего нового робота-собаку с уникальными возможностями, которая практически может заменить питомца. Робособаку Go2 научили выполнять трюки, танцевать, стоять на лапах, встречать хозяина, делать фотографии, и многому другому.

Робот-собака под названием Go2 — творение китайской компании Unitree Robotics. Четвероногая робособака обладает набором разнообразных функций, которые имитируют поведение реальной собаки. Она умеет танцевать, выполнять трюки, стоя на передних лапах, встречать хозяина, подниматься по лестнице, играть в "принеси мячик", воспроизводить музыку из встроенного динамика и даже делать фотографии по команде, которые сразу отправляются на смартфон владельца.

Ещё одна интересная функция умной собаки — отображение местности в режиме реального времени, которое пользователь может видеть на своём смартфоне. Для навигации робот использует LIDAR — технологию измерения расстояния через излучение света и замера времени возвращения этого отражённого луча на приёмник. Кроме того, собака может распознавать голос владельца, выполнять команды, отвечать на вопросы, и по-разному реагировать на ситуации, благодаря встроенному подобию ИИ. Стоимость такого робопитомца — 1600 долларов (144 тыс. рублей).


На одной из задних лап у робособаки есть датчик, который собирает информацию о хозяине и его предпочтениях. Со временем у собаки формируется "портрет" пользователя с его уникальными особенностями, и собака их запоминает. У собаки также есть выдвижная "лапа" на спине, которой она может поднимать предметы – например, игрушку, чтобы вернуть её владельцу.


"Этот робот — не только образец достижений высоких технологий, но и неотъемлемая часть нашего будущего. Он произведёт революцию в индустрии четвероногих роботов потребительского класса, и трансформирует эту сферу," — пишут Unitree Robotics.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: в мире   интересное   новости   робот   роботы   собака-робот   современные технологии   технологии   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
61k
doker 2 часа назад
Хорошая игрушка. "Ябкупил".
Проблема с автономным источником питания - час-два и на подзарядку?
Вроде, роботы у нас хороши, но слишком короткая автоноимность работы... Что-то сильно мы упускаем...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
172
iskra Полчаса назад
Какать научили? Что бы придать реалистичности?
PS Помнится,лет 20 назад куклы продавались,которые плакали,смеялись,кушали,и гадили..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
sedoisever 42 минуты назад
Смешали функции смартфона, робота-собаки, робота пылеса и умной колонки с голосовым помощником. Неплохо. )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Pioner76 Час назад
Мир совсем с ума сходит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Copycat 2 часа назад
Честно сказать я хотел бы завести питомца именно живого, типа что то живое с тобой контактирует, играет, у него свой характер который не основан на скриптах ИИ, живое может испытывать чувства
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

90052



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Набирающие популярность в сообществах
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
WP28 - премьера защищенного смартфона от OUKITEL
WP28 - премьера защищенного смартфона от OUKITEL
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Креативный подход

Лучшие демотиваторы
Коза при бабках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#автомир#машина#интересное#Россия#кино#забавно#Автовсячина#добро
#люди#интересно#Прикол#СССР#ДТП#аварии#факты#США#кот#Индия
#в мире#животные#автомобили#история#подборка#Еда#авто аварии#шоу бизнес#Канада#картинки
WP28 - премьера защищенного смартфона от OUKITEL WP28 - премьера защищенного смартфона от OUKITEL Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться