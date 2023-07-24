Создана робособака, которую называют "питомцем будущего"

На одной из задних лап у робособаки есть датчик, который собирает информацию о хозяине и его предпочтениях. Со временем у собаки формируется "портрет" пользователя с его уникальными особенностями, и собака их запоминает. У собаки также есть выдвижная "лапа" на спине, которой она может поднимать предметы – например, игрушку, чтобы вернуть её владельцу.

"Этот робот — не только образец достижений высоких технологий, но и неотъемлемая часть нашего будущего. Он произведёт революцию в индустрии четвероногих роботов потребительского класса, и трансформирует эту сферу," — пишут Unitree Robotics.