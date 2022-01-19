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В Италии создали робота в стиле Железного человека

В Италии создали робота в стиле Железного человека (5 фото)

Автор:
19 января 2022 21:43
Сообщество : Наука
Метки: Ynews   изобретения   новости   робот   роботы   технологии   ученые   фото   
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Робот в стиле Железного человека под названием iCub предназначен для оказания помощи людям во время стихийных бедствий. Он может с легкостью пробираться через завалы и использовать специальные ракеты для полетов по труднопроходимой местности.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   изобретения   новости   робот   роботы   технологии   ученые   фото   
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3  комментария
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37k
jonnyD 4 часа назад
А получился один хрен какой то Буратон .
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434
Трям 3 часа назад
Первый блин... да блин, нихера не получилось!
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Так вот у кого черпал вдохновение господин Чубайс. 15 лет работы, государственного бабла освоено немеряно, а на выходе вот такая хрень.
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