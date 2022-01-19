В Италии создали робота в стиле Железного человека

iCub находится в разработке уже более 15 лет. Робота разработали, чтобы помочь людям во время стихийных бедствий: "Каждый год около 300 стихийных бедствий уносят жизни около 90 000 человек и затрагивают 160 миллионов человек по всему миру. К сожалению, робототехника еще отстает в плане доступных решений для помощи во время стихийных бедствий," - говорят разработчики.