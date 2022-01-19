В Италии создали робота в стиле Железного человека

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Робот в стиле Железного человека под названием iCub предназначен для оказания помощи людям во время стихийных бедствий. Он может с легкостью пробираться через завалы и использовать специальные ракеты для полетов по труднопроходимой местности.
Ученые Итальянского технологического института (IIT) в Генуе разработали уникального робота, получившего название iCub. Этот небольшой робот, по словам создателей, "в стиле Железного человека", предназначен специально для оказания помощи во время стихийных бедствий. Главная фишка робота - он может летать с помощью двигательных ракет. Его высота составляет всего один метр, что позволит ему достигать недоступных для человека мест в поисково-спасательных операциях.
iCub находится в разработке уже более 15 лет. Робота разработали, чтобы помочь людям во время стихийных бедствий: "Каждый год около 300 стихийных бедствий уносят жизни около 90 000 человек и затрагивают 160 миллионов человек по всему миру. К сожалению, робототехника еще отстает в плане доступных решений для помощи во время стихийных бедствий," - говорят разработчики.
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iCub может ползать на четвереньках, ходить и сидеть, а также собирать крупные обломки, и с легкостью пробираться через завалы и труднодоступные места. При этом специальные операторы могут удаленно использовать программное обеспечение для перемещения робота по местности и управления им. Тем временем, пока что робота ждут испытания и доработки.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews изобретения новости робот роботы технологии ученые фото
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