Жители острова 14 лет судились с компанией, которая уничтожала местные леса

"Битва за территорию здесь идёт уже целую вечность. Местные жители останавливали машины и бульдозеры, которые уничтожают леса, где они годами жили. Мои люди были разочарованы таким отношением к природе, а также коррупцией в правительстве, и решили взять дело в свои руки. Судебное разбирательство, длившееся добрых 14 лет, наконец закончилось, и справедливость восторжествовала. Возможно, наше решение и не было правильным.. У каждой медали две стороны. Лесозаготовители просто выполняли свою работу, а мы пытались защитить наш дом. Трудно сказать, кто здесь прав," - сказал один из местных жителей общины.