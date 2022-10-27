Жители острова 14 лет судились с компанией, которая уничтожала местные леса

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На острове Рендова в Тихом океане лесозаготовительная компания с 2000-х годов вырубала леса. Именно в этих лесах много лет живёт местная община. Люди начали активно бороться с компанией, разрушать бульдозеры, судиться, лишь бы защитить землю и ресурсы.. Всё это напоминает сюжет "Аватара". Судебная борьба продолжалась целых 14 лет.
В 2000 году крупная лесозаготовительная компания начала массовый снос деревьев на острове Рендова, на Соломоновых островах. Именно в лесу там много лет живёт небольшая община - и лесорубы буквально разрушали их дома и места жительства. Люди начали активно защищать свою землю, и судебная борьба с компанией началась позже, но длилась на протяжении 14 лет. Наконец, после стольких лет разбирательств жители острова выиграли судебное дело, и крупным лесозаготовительным компаниям запретили разрушать местные леса.
"Битва за территорию здесь идёт уже целую вечность. Местные жители останавливали машины и бульдозеры, которые уничтожают леса, где они годами жили. Мои люди были разочарованы таким отношением к природе, а также коррупцией в правительстве, и решили взять дело в свои руки. Судебное разбирательство, длившееся добрых 14 лет, наконец закончилось, и справедливость восторжествовала. Возможно, наше решение и не было правильным.. У каждой медали две стороны. Лесозаготовители просто выполняли свою работу, а мы пытались защитить наш дом. Трудно сказать, кто здесь прав," - сказал один из местных жителей общины.
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По словам местных жителей, за эти годы компания уже успела уничтожить значительную часть леса, но всё же большинство ресурсов удалось сохранить. Кроме того, бульдозеры, с которыми так сражались члены общины, загрязнили местную реку, а из-за потери среды обитания отсюда ушли многие животные.. Теперь, когда жители острова Рендова выиграли дело, они возвращаются к привычному образу жизни, начинают восстанавливать земли и жить без борьбы.
Женщина несёт камни с океана. Местные подогревают камни в костре, а потом готовят на них еду
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Задолго до смотрел мульт "Долина папоротников", мне и "Аватар" напоминал этот мульт. Он больше подходит к данной теме.