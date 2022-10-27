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Жители острова 14 лет судились с компанией, которая уничтожала местные леса

Жители острова 14 лет судились с компанией, которая уничтожала местные леса

Автор:
27 октября 2022 12:51
Сообщество : Истории
Метки: интересное   истории   история   остров   природа   скандал   факты   фото   фотографии   экология   
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На острове Рендова в Тихом океане лесозаготовительная компания с 2000-х годов вырубала леса. Именно в этих лесах много лет живёт местная община. Люди начали активно бороться с компанией, разрушать бульдозеры, судиться, лишь бы защитить землю и ресурсы.. Всё это напоминает сюжет "Аватара". Судебная борьба продолжалась целых 14 лет.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересное   истории   история   остров   природа   скандал   факты   фото   фотографии   экология   
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5  комментариев
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1k
Andrey 39 минут назад
Вот сейчас они отбили свое право, но в 2000 году какая-то мразь разрешила рубить там все. Почему-бы не найти эту личность?
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31k
Игорь Минуту назад
"Всё это напоминает сюжет "Аватара"
==============
Задолго до смотрел мульт "Долина папоротников", мне и "Аватар" напоминал этот мульт. Он больше подходит к данной теме.
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12k
? ? ? Полчаса назад
автору бы погуглить, как выглядят бульдозеры.
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9k
Бритва 51 минуту назад
однажды и мы откроем новости и узнаем, что засрана вся страна. Но места ещё много.
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