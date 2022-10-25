Почему у пассажирского поезда именно три огня “на хвосте”?

Это нужно для того, чтобы машинист видел впереди идущий поезд. А для работников РЖД - это признак того, что вагон действительно последний и от электрички ничего не отцепилось по дороге.

До того, как вагоны оснастили электричеством, функцию огней выполняли свечные фонари. При движении вперёд они горели красным, если вагоны осаживались - загорался белый.