Почему у пассажирского поезда именно три огня “на хвосте”?

Последний вагон пассажирского поезда оснашён тремя красными огнями. Дело тут вот в чём.
Это нужно для того, чтобы машинист видел впереди идущий поезд. А для работников РЖД - это признак того, что вагон действительно последний и от электрички ничего не отцепилось по дороге.
До того, как вагоны оснастили электричеством, функцию огней выполняли свечные фонари. При движении вперёд они горели красным, если вагоны осаживались - загорался белый.
Так почему огней именно три?
Это маркировка пассажирского поезда. Четвёртый фонарь здесь уже и не нужен. Ана станциях с большим путевым развитием машинист сразу видит, где стоят вагоны: на его участке, или на соседнем. Плюс три фонаря не сливаются с мачтовыми и маневровыми светофорами.
Такая маркировка есть не только у стандартных пассажирских поездов, но и у “Сапсанов”.
Источник:
АНТИФИШКИ
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