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Почему у пассажирского поезда именно три огня “на хвосте”?

Почему у пассажирского поезда именно три огня “на хвосте”?

Автор:
25 октября 2022 21:40
Сообщество : RealFishki
Метки: вагон   маркировка   огни   поезд   фонарь   электричка   
1270
3

Последний вагон пассажирского поезда оснашён тремя красными огнями. Дело тут вот в чём.

Это нужно для того, чтобы машинист видел впереди идущий поезд. А для работников РЖД - это признак того, что вагон действительно последний и от электрички ничего не отцепилось по дороге.

До того, как вагоны оснастили электричеством, функцию огней выполняли свечные фонари. При движении вперёд они горели красным, если вагоны осаживались - загорался белый.

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Так почему огней именно три?

Это маркировка пассажирского поезда. Четвёртый фонарь здесь уже и не нужен. Ана станциях с большим путевым развитием машинист сразу видит, где стоят вагоны: на его участке, или  на соседнем. Плюс три фонаря не сливаются с мачтовыми и маневровыми светофорами.

Такая маркировка есть не только у стандартных пассажирских поездов, но и у “Сапсанов”.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: вагон   маркировка   огни   поезд   фонарь   электричка   
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14  комментариев
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4k
Горожанин 3 часа назад
Тайна сия такова. Это для того, чтобы железнодорожники не забывали и отличали правое от левого. Два фонаря - это правая сторона поезда по ходу движения. Один фонарь - левая. Данное правило учат на уровне дополнительного послевузовского железнодорожного образования - на курсах повышения квалификации. Для неподготовленных специалистов это незачем знать. Автор материала не разобрался во всех сложностях вопроса.
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6k
Sanar 3 часа назад
Накидываю тему для нового поста: "Почему у самолёта три огня красный зелёный и белый?" эта же тема прокатит для морского и речного транспорта, жги чувак.
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−10
Фома 3 часа назад
Так почему три то мля?!
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