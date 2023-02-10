В Испании потратили 258 миллионов евро на поезда, которые не пролезли в тоннели

Ошибка вскрылась спустя два года после начала строительства - когда новенькие составы поставили на рельсы.
В Испании решили заменить пригородные поезда в регионах Астурия и Кантабрия. В последнем с ними был вообще полный швах, глава Кантабрии не раз жаловался и говорил: «местные составы относятся к эпохе Дикого Запада».
Дороги там узкоколейные - менее 1435 миллиметров. Поезда под них и проектировали, но сделали довольно необычно. Этим занимались компании Adif и Renfe.
Строили два года, вложили 258 миллионов евро. Ну и поставили новенькие составы на рельсы. Тут выяснилось, что «специалисты» не учли размер тоннелей. Поезда оказались слишком широкими и просто туда не проходили.
Обе компании сваливают вину друг на друга, а глава Кантабрии возмущается:
«При запуске проекта предполагается, что ответственная компания знает, что она должна будет предоставить потребителю. Если это поезд, они должны знать ширину колес и то, может ли поезд проехать по тоннелю».
Проект сорвали - чтобы переделать поезда, нужно минимум два года. Председатель правительства Испании Изабель Родригес начала внутреннее расследование, а министр транспорта Ракель Санчес покаялась, признала ошибку и пригрозила уволить всех виновных. Но сама пост не покинула.
Зато головы полетели у других: с должности сняли руководителя технической инспекции железнодорожной компании Adif и менеджера парка подвижного состава Национальной сети железных дорог Испании (Renfe).
Поиск виновных продолжается.
Источник:
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https://www.forbes.ru/news/257959-zakuplennye-frantsiei-na-15-mlrd-poezda-ne-podoshli-po-razmeru-k-platformamhttps://www.forbes.ru/news/257959-zakuplennye-frantsiei-na-15-mlrd-poezda-ne-podoshli-po-razmeru-k-platformam