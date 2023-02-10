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В Испании потратили 258 миллионов евро на поезда, которые не пролезли в тоннели

В Испании потратили 258 миллионов евро на поезда, которые не пролезли в тоннели

Автор:
10 февраля 2023 21:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Испания   Тоннель   вагон   евро   железная дорога   поезд   проект   рельсы   скандал   
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Ошибка вскрылась спустя два года после начала строительства - когда новенькие составы поставили на рельсы.

В Испании решили заменить пригородные поезда в регионах Астурия и Кантабрия. В последнем с ними был вообще полный швах, глава Кантабрии не раз жаловался и говорил: «местные составы относятся к эпохе Дикого Запада».

Дороги там узкоколейные - менее 1435 миллиметров. Поезда под них и проектировали, но сделали довольно необычно. Этим занимались компании Adif и Renfe.

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Строили два года, вложили 258 миллионов евро. Ну и поставили новенькие составы на рельсы. Тут выяснилось, что «специалисты» не учли размер тоннелей. Поезда оказались слишком широкими и просто туда не проходили.

Обе компании сваливают вину друг на друга, а глава Кантабрии возмущается:

«При запуске проекта предполагается, что ответственная компания знает, что она должна будет предоставить потребителю. Если это поезд, они должны знать ширину колес и то, может ли поезд проехать по тоннелю».

Проект сорвали - чтобы переделать поезда, нужно минимум два года. Председатель правительства Испании Изабель Родригес начала внутреннее расследование, а министр транспорта Ракель Санчес покаялась, признала ошибку и пригрозила уволить всех виновных. Но сама пост не покинула.

Зато головы полетели у других: с должности сняли руководителя технической инспекции железнодорожной компании Adif и менеджера парка подвижного состава Национальной сети железных дорог Испании (Renfe).

Поиск виновных продолжается.

Источник:

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Метки: Испания   Тоннель   вагон   евро   железная дорога   поезд   проект   рельсы   скандал   
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13  комментариев
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9k
Mowgley Z ⚔ Час назад
Ну может с разгона-то как-нибудь протиснется?
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1k
Aleksei 4 минуты назад
лооооооооохи !!
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18k
speaktr-st 7 минут назад
Проблемы проектирования в развитых странах наблюдаются уже давно. С тех пор, как дизайнеры стали на техсоветах главнее инженеров.
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12k
Крошка Кайдзю 15 минут назад
Французы точно так же влипли с пригородными электричками. Чуть шире чем нужно для подачи к платформам. Mind так сказать the gap.
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3k
Артур 23 минуты назад
Да валите всё на Петрова и Боширова - пройдёт на УРА.
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45k
Максим Т. Час назад
Ждем новое расследование про "комнату грязи" испанского короля
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72k
Доктор Джонс Час назад
Ссылка www.youtube.com
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22k
SolomonA Час назад
В Еаропе это не в первый раз...
https://www.forbes.ru/news/257959-zakuplennye-frantsiei-na-15-mlrd-poezda-ne-podoshli-po-razmeru-k-platformamhttps://www.forbes.ru/news/257959-zakuplennye-frantsiei-na-15-mlrd-poezda-ne-podoshli-po-razmeru-k-platformam
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30k
Андрей Иванов Час назад
Тут они даже нас опередили. Недавно в Питере сделали вагон метро. Всё хорошо, работает, но проёмы дверей не совпадают по местоположению с проёмами дверей на станциях
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