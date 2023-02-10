В Испании потратили 258 миллионов евро на поезда, которые не пролезли в тоннели

В Испании решили заменить пригородные поезда в регионах Астурия и Кантабрия. В последнем с ними был вообще полный швах, глава Кантабрии не раз жаловался и говорил: «местные составы относятся к эпохе Дикого Запада».

Дороги там узкоколейные - менее 1435 миллиметров. Поезда под них и проектировали, но сделали довольно необычно. Этим занимались компании Adif и Renfe.