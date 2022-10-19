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Может ли поезд из метро ездить по обычной железной дороге? И возможно ли втиснуть электропоезд в тоннель метрополитена?

Может ли поезд из метро ездить по обычной железной дороге? И возможно ли втиснуть электропоезд в тоннель метрополитена?

Автор:
19 октября 2022 23:00
Сообщество : RealFishki
Метки: Метро   Тоннель   вагон   колея   поезд   рельсы   станция   электричка   
674
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С одной стороны - это совершенно разные составы и пустить их по одной колее не получится. Но при определённых обстоятельствах это возможно. Более того - это делают.

Начнём с метропоезда. Рельсы в метрополитене и на железной дороге одинаковые, ширина колеи такая же, так что с этим проблем не будет. Но вот схема питания разная: в метро - от контактного рельса, он проходит под платформой. На железной дороге электричество подается от проводов, с которыми контачит токоприёмник.

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И здесь несколько решений. Перове - прицепить к метропоезду тепловоз. Для этого нужен переходник, потому что вагоны в метро соединяются автосцепкой Шарфенберга, а на железной дороге и тепловозах используется СА–3.

К вагону метро можно прицепить и токоприёмник на крышу - например, так делают для обкатки новых электричек на испытательном кольце в Щербинке. Но это на открытом участке полотна, в тоннель такая махина не пролезет. Кстати, есть ещё и разница в напряжении: в метро это 825 вольт постоянного тока, а на железной дороге - 3000 вольт. В Щербинке всё спроектировано так, что можно подавать разное напряжение, для этого всё и заточено, на обычной железной дороге такого нет.

Есть ещё момент с габаритами: стандартная электричка, например, Э24М - это 3480 мм в ширину. А поезд в метро, тот “Русич” - шириной в 2700 мм. И если этот “Русич” подогнать к железнодорожной станции, между вагоном и платформой будет почти метр расстояния, которое перепрыгнут далеко не все пассажиры.

А можно ли запустить в метро электричку с железной дороги?

Вы уже поняли - это плохая идея. Диаметр стандартного тоннеля составляет 5,1 метра и поезд туда поместится. Но в тоннелях есть гермозатворы, когда поезд проезжает мимо них, остается расстояние сантиметров десять, не больше. И на станцию электричка не въедет, как уже указывалось, она шире метропоезда почти на метр.

Поэтому электричка из метро вполне может прицепиться к тепловозу и промчаться по железной дороге. А вот полноценно запустить поезд в метро не получится.

Источник:

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Метки: Метро   Тоннель   вагон   колея   поезд   рельсы   станция   электричка   
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16  комментариев
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9k
Mowgley Z ⚔ 9 часов назад
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−92
пысы 2 часа назад
может! без лишней воды в тексте
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iskra 4 часа назад
Разница в ширине между электричкой и метро - 640 мм. Значит до платформы расстояние увеличится на 320 мм. Это полшага.
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6k
newegg 6 часов назад
"Э24М - это 3480 мм в ширину. А поезд в метро, тот “Русич” - шириной в 2700 мм. И если этот “Русич” подогнать к железнодорожной станции, между вагоном и платформой будет почти метр расстояния."

Интересно, где автор математику учил?
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28k
Андрей Иванов 10 часов назад
Метровагоны иногда по жд перевозят. Цепляют к локомотиву - и вперёд.
А в нормальном варианте - а нахрена?
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24k
albedo 10 часов назад
Автор, в России есть города, где в подземном метро ездят трамваи.
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1k
Lexx 10 часов назад
Фу, как делитантски:"токоприёмник" Сразу видно в депо никогда не работал. Пантограф. А с твоим дурацким токоприёмником, там долго бы позорили.
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