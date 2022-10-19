Может ли поезд из метро ездить по обычной железной дороге? И возможно ли втиснуть электропоезд в тоннель метрополитена?

Есть ещё момент с габаритами: стандартная электричка, например, Э24М - это 3480 мм в ширину. А поезд в метро, тот “Русич” - шириной в 2700 мм. И если этот “Русич” подогнать к железнодорожной станции, между вагоном и платформой будет почти метр расстояния, которое перепрыгнут далеко не все пассажиры.

А можно ли запустить в метро электричку с железной дороги?