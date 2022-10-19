Может ли поезд из метро ездить по обычной железной дороге? И возможно ли втиснуть электропоезд в тоннель метрополитена?

С одной стороны - это совершенно разные составы и пустить их по одной колее не получится. Но при определённых обстоятельствах это возможно. Более того - это делают.
Начнём с метропоезда. Рельсы в метрополитене и на железной дороге одинаковые, ширина колеи такая же, так что с этим проблем не будет. Но вот схема питания разная: в метро - от контактного рельса, он проходит под платформой. На железной дороге электричество подается от проводов, с которыми контачит токоприёмник.
И здесь несколько решений. Перове - прицепить к метропоезду тепловоз. Для этого нужен переходник, потому что вагоны в метро соединяются автосцепкой Шарфенберга, а на железной дороге и тепловозах используется СА–3.
К вагону метро можно прицепить и токоприёмник на крышу - например, так делают для обкатки новых электричек на испытательном кольце в Щербинке. Но это на открытом участке полотна, в тоннель такая махина не пролезет. Кстати, есть ещё и разница в напряжении: в метро это 825 вольт постоянного тока, а на железной дороге - 3000 вольт. В Щербинке всё спроектировано так, что можно подавать разное напряжение, для этого всё и заточено, на обычной железной дороге такого нет.
Есть ещё момент с габаритами: стандартная электричка, например, Э24М - это 3480 мм в ширину. А поезд в метро, тот “Русич” - шириной в 2700 мм. И если этот “Русич” подогнать к железнодорожной станции, между вагоном и платформой будет почти метр расстояния, которое перепрыгнут далеко не все пассажиры.
А можно ли запустить в метро электричку с железной дороги?
Вы уже поняли - это плохая идея. Диаметр стандартного тоннеля составляет 5,1 метра и поезд туда поместится. Но в тоннелях есть гермозатворы, когда поезд проезжает мимо них, остается расстояние сантиметров десять, не больше. И на станцию электричка не въедет, как уже указывалось, она шире метропоезда почти на метр.
Поэтому электричка из метро вполне может прицепиться к тепловозу и промчаться по железной дороге. А вот полноценно запустить поезд в метро не получится.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Интересно, где автор математику учил?
А в нормальном варианте - а нахрена?
Это в Волгограде.
"Подземный трамвай", "Волгоград".
Информации - полно. И о моторвагонах с двумя кабинами, и о высоте платформ и пола в вагонах.
Занятно, рекомендую.
сам ты понтограф