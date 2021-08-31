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Пейзажи под стук колес

Пейзажи под стук колес (30 фото)

Автор:
31 августа 2021 21:14
Метки: Романтика   вагон   плацкарт   поезд   эстетика   
470
30
Пассажирские железнодорожные перевозки придумали не у нас, а в Великобритании. Тем не менее, пожалуй, ни в одной другой стране мира поезд не вошёл в повседневность и культуру так глубоко, как в нашей стране.
P.S. знали ли вы, что слово «подстаканник» на английский переводится как «podstakannik»?
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Метки: Романтика   вагон   плацкарт   поезд   эстетика   
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4k
VL Час назад
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Вишенка Крокодилова Полчаса назад
Вообще-то подстаканник - glass-holder.
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Ego sum qui sum Час назад
фото отличные, вот только сколько ездил в поездах, ни разу таких чистых окон не видел
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Санек Ego sum qui sum 53 минуты назад
Для того что бы фотать через чистое стекло, каждый должен сам потрудится. ;)
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