Пейзажи под стук колес

470
30
Пассажирские железнодорожные перевозки придумали не у нас, а в Великобритании. Тем не менее, пожалуй, ни в одной другой стране мира поезд не вошёл в повседневность и культуру так глубоко, как в нашей стране.
P.S. знали ли вы, что слово «подстаканник» на английский переводится как «podstakannik»?
P.S. знали ли вы, что слово «подстаканник» на английский переводится как «podstakannik»?
×
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Гаражная романтика
- Два пассажирских поезда столкнулись в Египте, десятки жертв: видео
- Уж лучше на верблюдах: в Египте снова железнодорожная катастрофа с жертвами
- Наша реальность сломана полностью и этот пост тому полное подтверждение
- Пейзаж под стук колёс
20
Понравилось20
Новости партнёров