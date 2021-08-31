Пейзажи под стук колес

Пассажирские железнодорожные перевозки придумали не у нас, а в Великобритании. Тем не менее, пожалуй, ни в одной другой стране мира поезд не вошёл в повседневность и культуру так глубоко, как в нашей стране.

P.S. знали ли вы, что слово «подстаканник» на английский переводится как «podstakannik»?

0 Источник:

0 Источник:

×

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник: