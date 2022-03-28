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Дорожная романтика: забавные фото из плацкартных вагонов

Дорожная романтика: забавные фото из плацкартных вагонов (19 фото)

Автор:
28 марта 2022 10:05
Сообщество : Юмор
Метки: Дорожная романтика   Юмор   вагон   забавно   люди   плацкарт   плацкартный вагон   поезд   
2595
19

Предлагаю окунуться в неповторимую атмосферу плацкарта, которую поймут те, кто хотя бы раз покупал билет и чух-чух.


1. Ортопедический матрас

×
×

2. Полоса препятствий

3. "Я вооот такую рыбу поймал..."

4. 

5. Утомилась

6. Косметические процедуры никто не отменял

7. Когда места не всем хватило

8. Классика жанра

9. Напоминание

10. В одном вагоне с дембелями

11. Вагонные чеки

12.  И уютно, и тепло

13. Девичник

14. Домашние питомцы тоже любят путешествовать.

15. Главное, чтобы соседу было комфортно

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Дорожная романтика   Юмор   вагон   забавно   люди   плацкарт   плацкартный вагон   поезд   
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10k
Касьян Пуздой 38 минут назад
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Аааа 9 минут назад
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126k
Аааа 10 минут назад
Бывает и хуже
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135
Cool_Romic 20 минут назад
А трусы зачем сняла? Проветривание....
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Павел Солдатов Cool_Romic 5 минут назад
Рыбу вялит)))
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14k
Вася Полчаса назад
в 80х на каникулах наездился, запах в вагонах незабываемый, букет из ароматов сушёной рыбы, варёной курицы, мятной зубной пасты (по утрам) и чая из титана.. лежишь себе, "остров сокровищ" перечитываешь, или в "дурака" с соседом
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