Дорожная романтика: забавные фото из плацкартных вагонов

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Предлагаю окунуться в неповторимую атмосферу плацкарта, которую поймут те, кто хотя бы раз покупал билет и чух-чух.
1. Ортопедический матрас
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2. Полоса препятствий
3. "Я вооот такую рыбу поймал..."
4.
5. Утомилась
6. Косметические процедуры никто не отменял
7. Когда места не всем хватило
8. Классика жанра
9. Напоминание
10. В одном вагоне с дембелями
11. Вагонные чеки
12. И уютно, и тепло
13. Девичник
14. Домашние питомцы тоже любят путешествовать.
15. Главное, чтобы соседу было комфортно
Источник:
АНТИФИШКИ
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