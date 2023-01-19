Юный сверхразум забрался на электричку в московском метро и сделал «сальтуху»

Возможно, это очередной блогер. Он решил поразить всех своим «экстрим-видео» в метро. Для этого парень приехал на станцию «Киевская», перелез через перила на переходе и спрыгнул на стоящую электричку.

После этого пробежался по крыше вагонов и сделал сальто.