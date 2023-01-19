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Юный сверхразум забрался на электричку в московском метро и сделал «сальтуху»

Юный сверхразум забрался на электричку в московском метро и сделал «сальтуху»

Автор:
19 января 2023 15:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Метро   Москва   блогер   вагон   полицейские   протокол   сальто   сверхразум   электричка   
1503
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Но далеко не ушёл и сразу попал в руки к полицейским.

Возможно, это очередной блогер. Он решил поразить всех своим «экстрим-видео» в метро. Для этого парень приехал на станцию «Киевская», перелез через перила на переходе и спрыгнул на стоящую электричку.

После этого пробежался по крыше вагонов и сделал сальто.

Правда, радовался он недолго - пассажиры быстро сообщили силовикам об акробате-хулигане, те его оперативно задержали и составили протокол.

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Метки: Метро   Москва   блогер   вагон   полицейские   протокол   сальто   сверхразум   электричка   
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23  комментария
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10k
kaboza 12 минут назад
Нарисуют хулиганку с реальным сроком, и вперед с судимостью в светлое будущее..
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2k
vijilante Минуту назад
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13k
Kucher 18 минут назад
До поры, до времени такие "приколы".
Ссылка www.youtube.com
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43k
Карандаш 20 минут назад
Что то в этот раз в тоннель не побежал.
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147
ruslan d Полчаса назад
И нафига ?
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28k
Levyathan 57 минут назад
Да ладно вам гнать. Поговорка "Детство в жопе играет" не сегодня и не вчера родилось. Подросткам свойственно совершать время от времени идиотские и, к сожалению опасные поступки. Себя вспомните.
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479
Денис Веселов Levyathan Полчаса назад
Мне 45, думаю если в наше время молодости была возможность заснять на видео, я думаю там куда по-хлеще было.)))
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112
Виталий Гедрис 57 минут назад
Я думал они уже пропали все. Ан нет.
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1k
Lexx 59 минут назад
Это раньше были всякие бесплатные кружки и секции. А теперь подросткам заняться нечем. Вот и развлекаются как могут.
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3
Sebastian Lexx 9 минут назад
Забей в гугле "Бесплатные спортивные секции в Москве". В выдаче сотни вариантов на любой вкус. Можно найти рядом с домом, можно найти по интересам, можно совместить. У меня дочь ходила на теннис, шахматы и спортивную гимнастику. Всё бесплатно. Сильно сомневаюсь, что эти тиктокеры сальто в метро крутят потому, что не могут записаться в спортивную секцию.
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7k
Том Сойер 59 минут назад
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3k
kleyman Час назад
Ну что значит сделал сальтуху? Это не сальтуха, это херня. Ну да прыгнул, кувыркнулся и звонко на жопу приземлился. Жаль не на голову свою дурную.
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24k
Serg2001 Час назад
Просто собрался номинироваться на премию Дарвина. Трюк выполнен в рамках подготовки к церемонии ее вручения.
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10k
Shtoppi Час назад
Хайп и лайки в сети, заставляют некоторых приматов делать странные вещи )))))))))))
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5k
5 копеек Час назад
«сальтуха» головного мозга?
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9k
Бритва Час назад
борец с системой
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147
ruslan d Том Сойер Полчаса назад
Игра престолов , Рэп и Рик и Морти , а так же проблемы с речью это какой-то новый зашквар ? Ну и желание работать в IT , работая в Макдаке ... + атеизм ... ?
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