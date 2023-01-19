Юный сверхразум забрался на электричку в московском метро и сделал «сальтуху»

Но далеко не ушёл и сразу попал в руки к полицейским.
Возможно, это очередной блогер. Он решил поразить всех своим «экстрим-видео» в метро. Для этого парень приехал на станцию «Киевская», перелез через перила на переходе и спрыгнул на стоящую электричку.
После этого пробежался по крыше вагонов и сделал сальто.
Источник:
Источник:
Правда, радовался он недолго - пассажиры быстро сообщили силовикам об акробате-хулигане, те его оперативно задержали и составили протокол.
Источник:
- Пранкер, который пугал москвичей ковидом, провел всю пандемию в Бутырке
- Модные или сумасшедшие? Подборка образов москвичей из подземки
- Может ли поезд из метро ездить по обычной железной дороге? И возможно ли втиснуть электропоезд в тоннель метрополитена?
- Десять пуль в безоружных: зачем московский полицейский расстрелял коллег
- Полиция Москвы задержала подростка, ради хайпа издевавшегося над котами в прямом эфире