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Какая информация зашифрована в восьмизначном коде, указываемом на борту подвижного состава?

Какая информация зашифрована в восьмизначном коде, указываемом на борту подвижного состава? (9 фото)

Автор:
10 января 2022 14:10
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   алгоритм   вагон   код   локомотив   нумерация   поезд   факт   
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Этот цифровой ряд видели многие, если не все. Но в основном просто отворачивались, окинув мимолетным беглым взглядом. Тогда как цифры, нанесенные на борта локомотивов и вагонов, содержат массу интересной информации.

Интересной и важной. И это совсем не инвентаризационный номер, который присваивают казенному имуществу на предприятиях и в учреждениях. Этот цифровой код – практически документ, выданный определенной единице.

На современном железнодорожном транспорте код содержится еще и в особых датчиках, которые крепятся к кузову и представляют собой что-то вроде чипа NFC. Устройство носит название кодового бортового датчика.


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Система нумерации, используемая на российских и железных дорогах стран бывшего СССР, была внедрена в 1984 году. В соответствии с ней, любая единица включается в цифровой диапазон от 0010000 до 9999999. Восьмой по счету знак в ряду контрольный и служит подтверждением правильности всех остальных.


Для ее расчета используют алгоритм Луна, необходимый для выявления непреднамеренных ошибок. Его автор – Ханс Питер Лун, разработавший эту систему в 1954 и получивший на нее патент в 1960 году. Очень подробно и интересно особенности ее применения в случае с железнодорожным транспортом рассмотрел автор Дзен-канала Dmitry Zima:


«Наиболее распространенные применения для подсчета контрольной цифры:

- номера всех банковских карт;

- номера некоторых дисконтных карт;

- коды социального страхования;

- расчет контрольной цифры номера ПС РЖД и некоторых стран СНГ, ЖД Европы.

- IMEI-коды.

- расчет ICCID (англ. integrated circuit card identifier) – уникальный серийный номер SIM-карты.


Контрольная цифра рассчитывается из первых семи цифр номера. Возьмем, к примеру, номер тепловоза 2ТЭ116-696:

1 6 8 5 3 9 2 1

2ТЭ116-696

Нечетные цифры по порядку номера (первая, третья, пятая и седьмая) умножаются на множитель 2, а четные – на 1:

1 × 2 = 2

6 × 1 = 6

8 × 2 = 16

5 × 1 = 5

3 × 2 = 6

9 × 1 = 9

2 × 2 = 4

Затем осуществляется поразрядное суммирование полученного произведения и определяется цифра, дополняющая полученную сумму до ближайшего числа, кратного 10 (по модулю «10»):

2 + 6 + 1 + 6 + 5 + 6 + 9 + 4 = 39

Ближайшее число к 39 кратное 10 – это 40

Производим вычитание и получаем контрольную цифру:

40 - 39 = 1


Теперь рассмотрим по порядку, что означает каждая цифра в номере ПС.

Начнем с пассажирских вагонов. Номер на них обычно наносится в две строки. Первая цифра ­– род единицы подвижного состава. Для пассажирских — это «0». Вторая и третья цифры: код дороги, к которой приписан вагон:

Октябрьская 01-07;

Калининградская 10;

Московская 17-23;

Горьковская 24-27;

Северная 28-31;

Северо-Кавказская 51-53;

Юго-Восточная 58-60;

Приволжская 61-62;

Куйбышевская 63-65;

Свердловская 76-79;

Южно-Уральская 80-82;

Западно-Сибирская 83-87;

Красноярская 88-89;

Восточно-Сибирская 90-93;

Забайкальская 94-95;

Дальневосточная 96-98;

Сахалинская 99.

Четвертая цифра – тип пассажирского вагона:

0 – мягкий;

1 – купейный;

2 – плацкартный;

3 – межобластной вагон с сидячими местами;

4 – почтовый и банковский;

5 – багажный и почтово-багажный;

6 – вагон-ресторан;

7 – служебно-технический (дефектоскоп, путеизмеритель и т.д.);

8 – спецвагон;

9 – резерв;

Пятая, шестая и седьмая цифры означают порядковый номер вагона. Для купейного в пятой цифре содержится дополнительная информация о наличии в вагоне буфета, радиостанции, является ли вагон штабным и т. д. Восьмая цифра – контрольная цифра.


Рассмотрим картинку выше и попробуем расшифровать информацию о вагоне – 017 10326:

род вагона: 0 - пассажирский вагон.

железнодорожный код приписки: 17 - Московская железная дорога;

категория вагона: 1 - купейный вагон;

порядковый номер вагона: 032;

контрольная цифра: 6.


У грузовых вагонов номер расшифровывается немного иначе.

Пример номера на грузовом вагоне

Первая цифра – род единицы подвижного состава:

0 – пассажирские вагоны;

1 – локомотивы, путевые машины, краны и другие механизмы;

2 – крытые грузовые вагоны;

3 – транспортеры, шестиосные вагоны, четырехосные хоппер-дозаторы и думпкары;

4 – платформы;

5 – вагоны, находящиеся в собственности предприятий других ведомств;

6 – четырех- и восьмиосные полувагоны;

7 – четырех- и восьмиосные цистерны;

8 – изотермические четырехосные вагоны;

9 – прочие четырехосные вагоны;

Вторая цифра – шестиосные вагоны и транспортеры отнесены к прочим вагонам.

Второй знак номера (кроме прочих, номер которых начинается с 3) кодирует осность:

0-8 – означают четырехосные;

9 – восьмиосные вагоны;

у шестиосных вагонов вторая цифра номера – 6;

у транспортеров вторая цифра номера – 9;

Кроме осности вторая цифра определяет:

для платформ – длину рамы;

для 4-осных полувагонов – наличие люков в полу и торцевых дверей,

для цистерн – специализацию, например:

3, 4, 5 – нефтебензиновые;

6 – для химических грузов

7 – для остальных грузов

для рефрижераторных – типы;

для крытых вагонов объем кузова, например:

0 – означает, что объем кузова вагона равен 120 м3;

2 и 3 – объем кузова более 120 м3;

4-7 – кузов выполнен с уширенным дверным проемом;

Третья цифра – содержит дополнительную характеристику:

для восьмиосных полувагонов – наличие люков в полу и торцевых дверей;

для прочих вагонов и цистерн – род перевозимого груза;

для рефрижераторных вагонов и ледников – особенности конструкции;

Например, для четырехосного хоппера-дозатора типа ЦНИИ-ДВ3М здесь будет проставлена цифра в интервале 5-7

Третий знак транспортеров характеризует их тип:

0, 1 и 2 – площадочные;

3 – платформенные;

4 и 5 – колодцевые;

6 и 7 – сцепные крайние платформы;

8 – сцепные средние платформы;

9 – сочлененные;

Четвертая, пятая и шестая цифры технической характеристики не несут и означают номер у всех вагонов, кроме транспортеров, присвоенный заводом изготовителем при выпуске.

Четвертый знак транспортера характеризует дополнительные данные: длину и массу тары.

Седьмая цифра содержит сведения о наличии сквозной переходной площадки:

0-8 – переходная площадка не имеется;

9 – имеется;

Восьмая цифра – контрольная цифра.


Для тягового подвижного состава система нумерации тоже своя.

Пример номера на грузовом тепловозе

Первая цифра – вид ПС:

Для тягового подвижного состава — это «1».

Вторая цифра – тип ПС (в зависимости от 1-го знака);

1 – электровозы односекционные;

2 – электровозы многосекционные;

3 – электропоезда;

4 – вагоны электросекций и метрополитенов;

5 – тепловозы односекционные;

6 – тепловозы многосекционные;

7 – дизель-поезда, автомотрисы;

8 – мотовозы, автодрезины, мотодрезины;

9 – путевые машины и механизмы;

0 – паровозы;

Третья цифра обозначает род службы ТПС (пассажирский, грузовой, грузопассажирский, маневровый), а для электровозов кроме того и тип электровоза (переменного тока, постоянного тока, двойного питания).

Односекционные электровозы:

0 – пассажирский постоянного тока;

1 – грузовой постоянного тока;

2, 5-7 – резерв;

3 – грузовой переменного тока;

4 – грузопассажирский переменного тока;

8 – пассажирский двойного питания;

9 – пассажирский переменного тока;

Многосекционные электровозы:

0 – пассажирский постоянного тока;

1, 2 – грузовой постоянного тока;

3 – резерв;

4 – грузопассажирский постоянного тока;

5-7 – грузовой переменного тока;

8 – грузовой двойного питания;

9 – пассажирский переменного тока.

Односекционные тепловозы:

0 – пассажирский;

1 – грузовой;

2-6 – маневровый;

7-8 – резерв;

9 – грузопассажирский.

Многосекционные тепловозы:

0 – пассажирский;

1-4, 7, 8 – грузовой;

5, 6, 9 – резерв.

Электропоезда:

0-5 – постоянного тока;

6-8 – переменного тока;

9 – скоростные;

Четвертая цифра отдельно или (при значительном количестве объектов) в сочетании с третьей цифрой определяет серию тягового ПС. Пятая, шестая и седьмая цифры  служат для определения порядкового номера единицы ТПС. Восьмая цифра – контрольная цифра».

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Метки: СССР   алгоритм   вагон   код   локомотив   нумерация   поезд   факт   
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13  комментариев
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1k
Никита Сергеевич 54 минуты назад
Нихрена не понял, но очень интересно...
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Алексей Полчаса назад
ПОЗНАВАТЕЛЬНО, СПАСИБО.
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1k
Vovan Petroff Полчаса назад
Автор, ты бы не разглашал. А то вон как бывает.
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2
Алексей Полчаса назад
кому это надо
никому не надо
кому это нужно
никому не нужно
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807
Максим Максимов 38 минут назад
Слишком узкоспециальная статья.
А так - для общей информации
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6k
Сергей Ко 40 минут назад
Предлагаю тему следующего поста - что означают цифры на консервах?
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6k
Slowly 42 минуты назад
Ссука, Энигма.
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7k
sivanov1079 42 минуты назад
Спасибо, познавательно!
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15k
sssss3 50 минут назад
офигительной пост, рекомендую для людей с бессонницей. кто дочитал до конча и не захрапел. - возьмите с полки пирожок
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42k
Соломей 51 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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