Какая информация зашифрована в восьмизначном коде, указываемом на борту подвижного состава?

Интересной и важной. И это совсем не инвентаризационный номер, который присваивают казенному имуществу на предприятиях и в учреждениях. Этот цифровой код – практически документ, выданный определенной единице.

На современном железнодорожном транспорте код содержится еще и в особых датчиках, которые крепятся к кузову и представляют собой что-то вроде чипа NFC. Устройство носит название кодового бортового датчика.