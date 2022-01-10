Какая информация зашифрована в восьмизначном коде, указываемом на борту подвижного состава?

Этот цифровой ряд видели многие, если не все. Но в основном просто отворачивались, окинув мимолетным беглым взглядом. Тогда как цифры, нанесенные на борта локомотивов и вагонов, содержат массу интересной информации.
Интересной и важной. И это совсем не инвентаризационный номер, который присваивают казенному имуществу на предприятиях и в учреждениях. Этот цифровой код – практически документ, выданный определенной единице.
На современном железнодорожном транспорте код содержится еще и в особых датчиках, которые крепятся к кузову и представляют собой что-то вроде чипа NFC. Устройство носит название кодового бортового датчика.
Система нумерации, используемая на российских и железных дорогах стран бывшего СССР, была внедрена в 1984 году. В соответствии с ней, любая единица включается в цифровой диапазон от 0010000 до 9999999. Восьмой по счету знак в ряду контрольный и служит подтверждением правильности всех остальных.
Для ее расчета используют алгоритм Луна, необходимый для выявления непреднамеренных ошибок. Его автор – Ханс Питер Лун, разработавший эту систему в 1954 и получивший на нее патент в 1960 году. Очень подробно и интересно особенности ее применения в случае с железнодорожным транспортом рассмотрел автор Дзен-канала Dmitry Zima:
«Наиболее распространенные применения для подсчета контрольной цифры:
- номера всех банковских карт;
- номера некоторых дисконтных карт;
- коды социального страхования;
- расчет контрольной цифры номера ПС РЖД и некоторых стран СНГ, ЖД Европы.
- IMEI-коды.
- расчет ICCID (англ. integrated circuit card identifier) – уникальный серийный номер SIM-карты.
Контрольная цифра рассчитывается из первых семи цифр номера. Возьмем, к примеру, номер тепловоза 2ТЭ116-696:
1 6 8 5 3 9 2 1
2ТЭ116-696
Нечетные цифры по порядку номера (первая, третья, пятая и седьмая) умножаются на множитель 2, а четные – на 1:
1 × 2 = 2
6 × 1 = 6
8 × 2 = 16
5 × 1 = 5
3 × 2 = 6
9 × 1 = 9
2 × 2 = 4
Затем осуществляется поразрядное суммирование полученного произведения и определяется цифра, дополняющая полученную сумму до ближайшего числа, кратного 10 (по модулю «10»):
2 + 6 + 1 + 6 + 5 + 6 + 9 + 4 = 39
Ближайшее число к 39 кратное 10 – это 40
Производим вычитание и получаем контрольную цифру:
40 - 39 = 1
Теперь рассмотрим по порядку, что означает каждая цифра в номере ПС.
Начнем с пассажирских вагонов. Номер на них обычно наносится в две строки. Первая цифра – род единицы подвижного состава. Для пассажирских — это «0». Вторая и третья цифры: код дороги, к которой приписан вагон:
Октябрьская 01-07;
Калининградская 10;
Московская 17-23;
Горьковская 24-27;
Северная 28-31;
Северо-Кавказская 51-53;
Юго-Восточная 58-60;
Приволжская 61-62;
Куйбышевская 63-65;
Свердловская 76-79;
Южно-Уральская 80-82;
Западно-Сибирская 83-87;
Красноярская 88-89;
Восточно-Сибирская 90-93;
Забайкальская 94-95;
Дальневосточная 96-98;
Сахалинская 99.
Четвертая цифра – тип пассажирского вагона:
0 – мягкий;
1 – купейный;
2 – плацкартный;
3 – межобластной вагон с сидячими местами;
4 – почтовый и банковский;
5 – багажный и почтово-багажный;
6 – вагон-ресторан;
7 – служебно-технический (дефектоскоп, путеизмеритель и т.д.);
8 – спецвагон;
9 – резерв;
Пятая, шестая и седьмая цифры означают порядковый номер вагона. Для купейного в пятой цифре содержится дополнительная информация о наличии в вагоне буфета, радиостанции, является ли вагон штабным и т. д. Восьмая цифра – контрольная цифра.
Рассмотрим картинку выше и попробуем расшифровать информацию о вагоне – 017 10326:
род вагона: 0 - пассажирский вагон.
железнодорожный код приписки: 17 - Московская железная дорога;
категория вагона: 1 - купейный вагон;
порядковый номер вагона: 032;
контрольная цифра: 6.
У грузовых вагонов номер расшифровывается немного иначе.
Пример номера на грузовом вагоне
Первая цифра – род единицы подвижного состава:
0 – пассажирские вагоны;
1 – локомотивы, путевые машины, краны и другие механизмы;
2 – крытые грузовые вагоны;
3 – транспортеры, шестиосные вагоны, четырехосные хоппер-дозаторы и думпкары;
4 – платформы;
5 – вагоны, находящиеся в собственности предприятий других ведомств;
6 – четырех- и восьмиосные полувагоны;
7 – четырех- и восьмиосные цистерны;
8 – изотермические четырехосные вагоны;
9 – прочие четырехосные вагоны;
Вторая цифра – шестиосные вагоны и транспортеры отнесены к прочим вагонам.
Второй знак номера (кроме прочих, номер которых начинается с 3) кодирует осность:
0-8 – означают четырехосные;
9 – восьмиосные вагоны;
у шестиосных вагонов вторая цифра номера – 6;
у транспортеров вторая цифра номера – 9;
Кроме осности вторая цифра определяет:
для платформ – длину рамы;
для 4-осных полувагонов – наличие люков в полу и торцевых дверей,
для цистерн – специализацию, например:
3, 4, 5 – нефтебензиновые;
6 – для химических грузов
7 – для остальных грузов
для рефрижераторных – типы;
для крытых вагонов объем кузова, например:
0 – означает, что объем кузова вагона равен 120 м3;
2 и 3 – объем кузова более 120 м3;
4-7 – кузов выполнен с уширенным дверным проемом;
Третья цифра – содержит дополнительную характеристику:
для восьмиосных полувагонов – наличие люков в полу и торцевых дверей;
для прочих вагонов и цистерн – род перевозимого груза;
для рефрижераторных вагонов и ледников – особенности конструкции;
Например, для четырехосного хоппера-дозатора типа ЦНИИ-ДВ3М здесь будет проставлена цифра в интервале 5-7
Третий знак транспортеров характеризует их тип:
0, 1 и 2 – площадочные;
3 – платформенные;
4 и 5 – колодцевые;
6 и 7 – сцепные крайние платформы;
8 – сцепные средние платформы;
9 – сочлененные;
Четвертая, пятая и шестая цифры технической характеристики не несут и означают номер у всех вагонов, кроме транспортеров, присвоенный заводом изготовителем при выпуске.
Четвертый знак транспортера характеризует дополнительные данные: длину и массу тары.
Седьмая цифра содержит сведения о наличии сквозной переходной площадки:
0-8 – переходная площадка не имеется;
9 – имеется;
Восьмая цифра – контрольная цифра.
Для тягового подвижного состава система нумерации тоже своя.
Пример номера на грузовом тепловозе
Первая цифра – вид ПС:
Для тягового подвижного состава — это «1».
Вторая цифра – тип ПС (в зависимости от 1-го знака);
1 – электровозы односекционные;
2 – электровозы многосекционные;
3 – электропоезда;
4 – вагоны электросекций и метрополитенов;
5 – тепловозы односекционные;
6 – тепловозы многосекционные;
7 – дизель-поезда, автомотрисы;
8 – мотовозы, автодрезины, мотодрезины;
9 – путевые машины и механизмы;
0 – паровозы;
Третья цифра обозначает род службы ТПС (пассажирский, грузовой, грузопассажирский, маневровый), а для электровозов кроме того и тип электровоза (переменного тока, постоянного тока, двойного питания).
Односекционные электровозы:
0 – пассажирский постоянного тока;
1 – грузовой постоянного тока;
2, 5-7 – резерв;
3 – грузовой переменного тока;
4 – грузопассажирский переменного тока;
8 – пассажирский двойного питания;
9 – пассажирский переменного тока;
Многосекционные электровозы:
0 – пассажирский постоянного тока;
1, 2 – грузовой постоянного тока;
3 – резерв;
4 – грузопассажирский постоянного тока;
5-7 – грузовой переменного тока;
8 – грузовой двойного питания;
9 – пассажирский переменного тока.
Односекционные тепловозы:
0 – пассажирский;
1 – грузовой;
2-6 – маневровый;
7-8 – резерв;
9 – грузопассажирский.
Многосекционные тепловозы:
0 – пассажирский;
1-4, 7, 8 – грузовой;
5, 6, 9 – резерв.
Электропоезда:
0-5 – постоянного тока;
6-8 – переменного тока;
9 – скоростные;
Четвертая цифра отдельно или (при значительном количестве объектов) в сочетании с третьей цифрой определяет серию тягового ПС. Пятая, шестая и седьмая цифры служат для определения порядкового номера единицы ТПС. Восьмая цифра – контрольная цифра».
Источник:
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никому не нужно
А так - для общей информации