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Ирландец вот уже несколько лет борется с горными козлами на своей крыше

Ирландец вот уже несколько лет борется с горными козлами на своей крыше

Автор:
25 октября 2022 14:26
Сообщество : Животные
Метки: видео   деревушка   дикие козлы   животные   ирландия   козлы   фото   
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В небольшой ирландской деревушке парочка горных козлов вот уже несколько лет залазит на крышу одного из домов. Каждый солнечный день козлы забираются на крышу и лежат на дымоходе. Надо сказать, что хозяин дома не очень рад такому соседству.

Житель Ирландии вот уже несколько лет борется с козлами на своей крыше. Парочка животных забираются на дымоход и принимают там солнечные ванны. У самих козлов всё отлично. Они получают тепло и солнышко, их не трогают хищники и всегда можно напугать надоедливых человечков.

Выглядит такое лежбище козликов очень даже красиво. Но хозяин жалуется, что козлы стучат копытами по крыше, агрессивно реагируют на тех, кто пытается их выгнать. Но самое неприятное в том, что козлы не приучены справлять нужду вне крыши. То есть, когда козлу приспичит, он испражняется на крыше. Все отходы жизнедеятельности сваливаются вниз, прямо на крыльцо дома.

Хозяин дома уже несколько раз жаловался на наглых козлов, но никто прогнать их не может. Они всегда возвращаются.

Источник:

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Метки: видео   деревушка   дикие козлы   животные   ирландия   козлы   фото   
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19  комментариев
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4k
satra 6 часов назад
Чё ты как ребенок!
Замути канал в Дик-Док, Хинстаметре, Лицокниге и греби бабло на новый дом с новым крыльцом.
На таком "контенте" в дикозападном мире это совсем просто: "смотри, козел ссыт на крышу!", "у него рога совсем как у твоего мужа", "эко козлы! спасем природу, мать вашу!"
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6k
Allmaster 2 часа назад
Рогатка творит чудеса! И не убьет, а козел, который такой козел, быстрой поймет, что как влезет на крышу, получит камешком куда придется....
Я так соседскую козу отучил, шарик от подшипника в бок это больно. И в огород залезать наш у нее стало реально табу )) И даже не знаю, есть там какой язык у скотов, но и другие случайные гости пропали.
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1k
Аарон Чупа 2 часа назад
Арбалет с лцу ему подарите. Тихо, аккуратно, абсолютно смертельно. И при мясе. У меня даже дрозды не летают над участком, всех мочу к херам( из ружья правда), а вот ёжики с удовольствием бегают, ибо полезные, да и несъедобные. А несъедобных я просто пугаю. Соседи только рады, ягоды не клюют, на машины не срут.
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7k
Алеksей 2 часа назад
не хотел бы, не делал бы плоское лежбище на трубе, так что трепет по полной ради накрутки.
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9k
Григорий Бабкин 3 часа назад
А на мясо пустить проблема? Или он вегетарианец?
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36k
Mamin Sibiriak 4 часа назад
Делов-то!



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3k
Трям 4 часа назад
Шипы нахерачить не судьба?
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9k
Izrin Maria 5 часов назад
Никого не боятся, твари! Ходят по городу. Гоняют детей с детских прощадок. Выжирают цветники подчистую. Все деревья - в железных клетках. Так они эти клетки бодают, гнут, чтробы ветки объесть.
Машину лучше под деревьями не ставить.
И не мыть. Козы себя в зеркале не узнают. Значит, надо постороннему козлу как следует рогами по рогам настучать.
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2k
Pioner76 5 часов назад
Надо завести рысь или снежного барса.
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11k
Ivan 5 часов назад
Он что, вегетарианец?
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203
mosazer 5 часов назад
как он борется? переговорами с козлами?
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23k
Serg2001 6 часов назад
Вот козлы!!
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5k
Hugo_RnD 6 часов назад
так он именно борется или ему просто не нравится, что они там? Натыкать гвоздей в лежанку и всего делов-то..
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24k
Сибиряк 6 часов назад
Я бы их на мясо распустил. Сами же пришли и охотится не надо.
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