Ирландец вот уже несколько лет борется с горными козлами на своей крыше

В небольшой ирландской деревушке парочка горных козлов вот уже несколько лет залазит на крышу одного из домов. Каждый солнечный день козлы забираются на крышу и лежат на дымоходе. Надо сказать, что хозяин дома не очень рад такому соседству.
Житель Ирландии вот уже несколько лет борется с козлами на своей крыше. Парочка животных забираются на дымоход и принимают там солнечные ванны. У самих козлов всё отлично. Они получают тепло и солнышко, их не трогают хищники и всегда можно напугать надоедливых человечков.
Выглядит такое лежбище козликов очень даже красиво. Но хозяин жалуется, что козлы стучат копытами по крыше, агрессивно реагируют на тех, кто пытается их выгнать. Но самое неприятное в том, что козлы не приучены справлять нужду вне крыши. То есть, когда козлу приспичит, он испражняется на крыше. Все отходы жизнедеятельности сваливаются вниз, прямо на крыльцо дома.
Хозяин дома уже несколько раз жаловался на наглых козлов, но никто прогнать их не может. Они всегда возвращаются.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Замути канал в Дик-Док, Хинстаметре, Лицокниге и греби бабло на новый дом с новым крыльцом.
На таком "контенте" в дикозападном мире это совсем просто: "смотри, козел ссыт на крышу!", "у него рога совсем как у твоего мужа", "эко козлы! спасем природу, мать вашу!"
Я так соседскую козу отучил, шарик от подшипника в бок это больно. И в огород залезать наш у нее стало реально табу )) И даже не знаю, есть там какой язык у скотов, но и другие случайные гости пропали.
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Машину лучше под деревьями не ставить.
И не мыть. Козы себя в зеркале не узнают. Значит, надо постороннему козлу как следует рогами по рогам настучать.