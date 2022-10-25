Ирландец вот уже несколько лет борется с горными козлами на своей крыше

Выглядит такое лежбище козликов очень даже красиво. Но хозяин жалуется, что козлы стучат копытами по крыше, агрессивно реагируют на тех, кто пытается их выгнать. Но самое неприятное в том, что козлы не приучены справлять нужду вне крыши. То есть, когда козлу приспичит, он испражняется на крыше. Все отходы жизнедеятельности сваливаются вниз, прямо на крыльцо дома.