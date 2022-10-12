Хозяева взяли 100 рулонов туалетной бумаги - и порадовали кота

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Хозяева частенько придумывают для своих любимых питомцев разные развлекухи. Этот кот по кличке Пусик из Беларуси - просто счастливчик. Его хозяева закупили целых 100 рулонов туалетной бумаги, чтобы сделать для него комнату мечты. Котяра, конечно, оценил задумку!
Белорусская пара решила сделать своему коту по кличке Пусик сюрприз - ребята закупили 100 рулонов туалетной бумаги, и обмотали ей всё, что только можно, в одной комнате у себя дома. Хотя процесс был непростым и занял долгое время - результат определенно того стоил, потому что котейка сразу оценил их задумку! Пара записала видео со всем процессом подготовки, и реакцией кота.
Когда-то семья спасла Пусика с улицы, когда он был ещё котенком. Он был в плохом состоянии, и пара сделала всё, чтобы восстановить его здоровье и поставить на лапки. С тех пор Пусик живёт с ними - и ребята в нём души не чают. Они начали публиковать фото и видео с ним в сети, и этот котяра быстро набрал популярность.
Это видео с комнатой из туалетной бумаги собрало больше 6 миллионов просмотров. По словам хозяев, Пусик с самого детства любит играть с туалетной бумагой: "Пусик часто с ней играл, но мы не особо обращали на это внимание, потому что у него и так было много игрушек. Но недавно мы решили вернуть его в детство - и дали столько туалетной бумаги, о скольки он и мечтать не мог!" - рассказали хозяева.
Видео с реакцией Пусика:
Источник: — переведено специально для fishki.net
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