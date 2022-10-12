Хозяева взяли 100 рулонов туалетной бумаги - и порадовали кота

Это видео с комнатой из туалетной бумаги собрало больше 6 миллионов просмотров. По словам хозяев, Пусик с самого детства любит играть с туалетной бумагой: "Пусик часто с ней играл, но мы не особо обращали на это внимание, потому что у него и так было много игрушек. Но недавно мы решили вернуть его в детство - и дали столько туалетной бумаги, о скольки он и мечтать не мог!" - рассказали хозяева.