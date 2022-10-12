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Хозяева взяли 100 рулонов туалетной бумаги - и порадовали кота

Хозяева взяли 100 рулонов туалетной бумаги - и порадовали кота

Автор:
12 октября 2022 15:35
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Питомцы   видео   домашние животные   животные   кот   коты   кошки   смешно   смешные животные   фото   
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Хозяева частенько придумывают для своих любимых питомцев разные развлекухи. Этот кот по кличке Пусик из Беларуси - просто счастливчик. Его хозяева закупили целых 100 рулонов туалетной бумаги, чтобы сделать для него комнату мечты. Котяра, конечно, оценил задумку!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Питомцы   видео   домашние животные   животные   кот   коты   кошки   смешно   смешные животные   фото   
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7  комментариев
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2k
Pioner76 2 часа назад
Европейцам не показывайте. Там сейчас с бумагой проблемы.
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645
Максим Макашев 24 минуты назад
Господи! Не дай хохлам это увидеть! А то же ведь...
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71
Jangalop 54 минуты назад
Какой большой лоток !
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12k
котегRUS Час назад
Вижу счастливого котэ - ставлю лайк!
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6k
rutt Час назад
Троллинг уровня круглосуточно включенной плиты.
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Счастливые! Сколько сил, сколько свободного времени.
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