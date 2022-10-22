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Неожиданные встречи с медведями, которые попали на камеру

Неожиданные встречи с медведями, которые попали на камеру

Автор:
22 октября 2022 09:19
Сообщество : Животные
Метки: видео   встреча   животные   забавно   медведь   удивительно   фото   
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Женщину разбудил медведь, который ее понюхал, и другие шокирующие встречи с косолапыми, снятые на камеру.

Люди, которые повстречали медведей, чаще всего отделываются (не всегда легким) испугом, однако редко такие встречи заканчиваются нападением хищника. В местах, где медведей много, есть определенные правила, как вести себя при встрече с этими животными.

Иногда случается, что мишки бродят в лесу, куда люди отправились на прогулку, или вообще подходят прямо к дому. Именно о таких шокирующих случаях и рассказывает автор видеоролика, представленного ниже.

Самую большую опасность представляют белые медведи: они стопроцентные хищники. Но так как они живут в полярных широтах, где очень мало людей, нападения случаются крайне редко. В целом здоровый медведь не рассматривает человека как добычу и держится от людей как можно дальше: обычно, учуяв человеческий запах, он разворачивается и уходит.

Однако есть исключения. Например, одна из самых опасных ситуаций — это встреча с медведицей и ее детенышами. Мать в человеке будет видеть опасность и, скорее всего, кинется в атаку, чтобы защитить малышей. Также заканчиваются плохо встречи с шатунами: это медведи, которые не впали в спячку или которых разбудили в разгар зимы. Обычно шатуны истощены и голодны, в поисках пищи они могут доходить до поселений и нападать на скот.

К счастью, такие встречи случаются очень редко, чаще всего мишки уходят восвояси, увидев человека, как в большинстве сюжетов видеоролика.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   встреча   животные   забавно   медведь   удивительно   фото   
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