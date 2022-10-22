Неожиданные встречи с медведями, которые попали на камеру

Люди, которые повстречали медведей, чаще всего отделываются (не всегда легким) испугом, однако редко такие встречи заканчиваются нападением хищника. В местах, где медведей много, есть определенные правила, как вести себя при встрече с этими животными.

Иногда случается, что мишки бродят в лесу, куда люди отправились на прогулку, или вообще подходят прямо к дому. Именно о таких шокирующих случаях и рассказывает автор видеоролика, представленного ниже.