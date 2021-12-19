Инстаграм и реальность - это две большие разницы

Амбициозные инстаграм-блогеры в попытках обрести славу не останавливаются ни перед чем, а уж перед фотошопом - тем более. В итоге славу они обретают, но не совсем ту, что задумано: весь интернет потешается над ними за то, что они не в состоянии вовремя остановиться, создавая свои идеальные портреты с помощью различных программ и фильтров.

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В окне машины, должно быть, отразилась ее сестра? 0 Источник:

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Кажется, середина у девушки скоро вообще исчезнет 0 Источник:

Когда эта инфлюэнсерша появилась на телешоу, поклонники не сразу ее узнали даже после представления ведущего 0 Источник:

Его бицепсы и ягодицы настолько мощны, что изгибают стены позади него 0 Источник:

Парень, ты зря упускаешь тренировки для ног 0 Источник:

Уже полная мультяшка 0 Источник:

Случайно вросла лицом в забор 0 Источник:

Девиз инстаграма этой красотки - "Будь собой!" Ага, как же, как же 0 Источник:

Вообще-то птицы обычно хлопают крыльями в полете, а не только красиво поднимают их 0 Источник:

Да, синдром гигантских ног очень распространен в наши дни 0 Источник:

"Почему фотошоп? Просто пластиковые вкладки во рту!" 0 Источник:

Такой парень лучше подходит не для жизни, а для компьютерной игры 0 Источник:

Девушка не только поработала над своим лицом, но и, кажется, заменила брату голову. Неужели он такой страшный? 0 Источник:

Если увлечься удлинением ног в фотошопе, можно нечаянно стать ростом с дерево 0 Источник:

Первое правило фотошопа: не забудь, что, удлинняя ноги, ты увеличиваешь и размер ноги 1 Источник:

Внутренние органы - это для слабаков! 0 Источник:

Отфотошопила себя - не забудь и близких, а то муж превратится в дедушку! 0 Источник:

Внимание, инопланетяне! Земные женщины выглядят не так! 0 Источник:

А сердце, легкие и прочую печень можно носить и в ягодицах! 0 Источник:

Если ты бываешь на публичных мероприятиях, фотошопить себя в своем инстаграме бесполезно: интернет знает все! 0 Источник:

Голова-мини 0 Источник:

Слева - инстаграм модели, справа - инстаграм фотографа. Почувствуйте разницу! 0 Источник:

И вновь гигантские мышцы искривляют пространство позади себя 0 Источник:

Мальчик-змея 0 Источник:

Осторожнее, ты же чуть не сломала себя пополам! 0 Источник:

Когда инста-звезды приходят на телешоу, все хватаются за голову 0 Источник:

Когда четверо девушек из пяти решили подработать в рекламе дантиста 0 Источник:

Часть пальцев левой руки растворилась где-то на ягодицах 0 Источник:

Пара пальцев у нее толще, чем запястье 0 Источник:

Жду вас в тиндере, мальчики! 0 Источник:

У девушки такая мощная сила притяжения, что она искажает все вокруг ее талии 0 Источник: