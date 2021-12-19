Инстаграм и реальность - это две большие разницы

Автор:
19 декабря 2021 09:26
Амбициозные инстаграм-блогеры в попытках обрести славу не останавливаются ни перед чем, а уж перед фотошопом - тем более. В итоге славу они обретают, но не совсем ту, что задумано: весь интернет потешается над ними за то, что они не в состоянии вовремя остановиться, создавая свои идеальные портреты с помощью различных программ и фильтров.
В окне машины, должно быть, отразилась ее сестра?
Кажется, середина у девушки скоро вообще исчезнет
Когда эта инфлюэнсерша появилась на телешоу, поклонники не сразу ее узнали даже после представления ведущего
Его бицепсы и ягодицы настолько мощны, что изгибают стены позади него
Парень, ты зря упускаешь тренировки для ног
Случайно вросла лицом в забор
Девиз инстаграма этой красотки - "Будь собой!" Ага, как же, как же
Вообще-то птицы обычно хлопают крыльями в полете, а не только красиво поднимают их
Да, синдром гигантских ног очень распространен в наши дни
"Почему фотошоп? Просто пластиковые вкладки во рту!"
Такой парень лучше подходит не для жизни, а для компьютерной игры
Девушка не только поработала над своим лицом, но и, кажется, заменила брату голову. Неужели он такой страшный?
Если увлечься удлинением ног в фотошопе, можно нечаянно стать ростом с дерево
Первое правило фотошопа: не забудь, что, удлинняя ноги, ты увеличиваешь и размер ноги
Внутренние органы - это для слабаков!
Отфотошопила себя - не забудь и близких, а то муж превратится в дедушку!
Внимание, инопланетяне! Земные женщины выглядят не так!
А сердце, легкие и прочую печень можно носить и в ягодицах!
Если ты бываешь на публичных мероприятиях, фотошопить себя в своем инстаграме бесполезно: интернет знает все!
Слева - инстаграм модели, справа - инстаграм фотографа. Почувствуйте разницу!
И вновь гигантские мышцы искривляют пространство позади себя
Осторожнее, ты же чуть не сломала себя пополам!
Когда инста-звезды приходят на телешоу, все хватаются за голову
Когда четверо девушек из пяти решили подработать в рекламе дантиста
Часть пальцев левой руки растворилась где-то на ягодицах
Пара пальцев у нее толще, чем запястье
Жду вас в тиндере, мальчики!
У девушки такая мощная сила притяжения, что она искажает все вокруг ее талии
Удивительно странная форма бедер
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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