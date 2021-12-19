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Инстаграм и реальность - это две большие разницы

Инстаграм и реальность - это две большие разницы (33 фото)

Автор:
19 декабря 2021 09:26
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   блогеры   забавно   ну вы даете!   приколы   смешно   улучшайзинг   фотошоп   
3105
33
Амбициозные инстаграм-блогеры в попытках обрести славу не останавливаются ни перед чем, а уж перед фотошопом - тем более. В итоге славу они обретают, но не совсем ту, что задумано: весь интернет потешается над ними за то, что они не в состоянии вовремя остановиться, создавая свои идеальные портреты с помощью различных программ и фильтров.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   блогеры   забавно   ну вы даете!   приколы   смешно   улучшайзинг   фотошоп   
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Владимир 2 часа назад
цирк и клоуны!
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Аккаунт удален 18 минут назад
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Alex 2 часа назад
Гравитационное линзирование.
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