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25 дизайнерских нарядов, от которых кровь течёт из глаз

25 дизайнерских нарядов, от которых кровь течёт из глаз

Автор:
16 ноября 2022 16:53
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   высмеивание   дизайнерская одежда   дизайнерские идеи   забавно   зачем это нужно   и такое бывает   мода   ну и ну   
1092
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Есть в Интернете удивительно забавный уголок под названием "Нельзя просто скомкать ткань и назвать это платьем" (You Can’t Just Slap Some Fabric Together And Call It A Dress). Там обсуждается интересное явление: полное отсутствие чувства моды и стиля. Участники группы мягко высмеивают странноватую дизайнерскую одежду, которую можно увидеть на подиумах, на знаменитостях или в онлайн-продаже.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   высмеивание   дизайнерская одежда   дизайнерские идеи   забавно   зачем это нужно   и такое бывает   мода   ну и ну   
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11  комментариев
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23k
Serg2001 Час назад
Обычное тактическое свадебное платье... Сейчас это модно.
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turyst 21 минуту назад
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turyst 21 минуту назад
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александр Полчаса назад
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Бритва 44 минуты назад
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Villary 48 минут назад
Ну а что вы хотели, бездельников, пардон, дизайнеров - как собак не резанных. Каждая телочка упакованного папика мнит себя дизайнером. А идей на всех не хватает, ну нельзя дважды выдумать маленькое черное платье. Вот и отличаются, чем могут.
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Ivan 53 минуты назад
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