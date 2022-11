25 дизайнерских нарядов, от которых кровь течёт из глаз

Есть в Интернете удивительно забавный уголок под названием "Нельзя просто скомкать ткань и назвать это платьем" (You Can’t Just Slap Some Fabric Together And Call It A Dress). Там обсуждается интересное явление: полное отсутствие чувства моды и стиля. Участники группы мягко высмеивают странноватую дизайнерскую одежду, которую можно увидеть на подиумах, на знаменитостях или в онлайн-продаже.

1. Это пять баллов, конечно 0 Источник:

2. Когда твой жуткий дядя пытается тебя пощекотать на семейном празднике 0 Источник:

3. Современную моду невозможно понять 0 Источник:

4. Спальный мешок? 0 Источник:

5. Микки Маус стащил шмотки у Минни и пошел в бар, где напился и получил в глаз. Так вижу 0 Источник:

6. Может ли это платье быть еще уродливее? 0 Источник:

7. Даже дизайнер в ужасе кричит "Нет!" 0 Источник:

8. Похоже на занавеску для душа. Платье-пакет с золотой рыбкой, в котором актриса Эмма Корин пришла на премьеру фильма "Мой полицейский" 0 Источник:

9. Эта хрень может стать вашей всего за 1590 долларов 0 Источник:

10. Зачем иметь только одно свадебное платье, если можно соорудить отвратительную мешанину из нескольких? 0 Источник:

11. Она пришла с турнира по борьбе в грязи? 0 Источник:

12. По какому-то недоразумению это называют платьем 0 Источник:

13. Надо же, как креативно 0 Источник:

14. Ад какой-то 0 Источник:

15. Средневековый гламур? 0 Источник:

16. Это платье вызывает очень много вопросов 0 Источник:

17. Лиззо - отличная певица, но ее наряд - это какая-то скомканная простыня 0 Источник:

18. Какой ухоженный пудель 0 Источник:

19. Всего за 1500 долларов вы тоже можете выглядеть как щетка для автомойки 0 Источник:

20. Восторг 0 Источник:

21. А это непонятно что стоит, на минуточку, 1300 долларов 0 Источник:

22. А как это надевают? Я в замешательстве 0 Источник:

23. Кто-то должен проверить душевное здоровье дизайнеров Louis Vuitton. Они совсем слетели с катушек! Свежая коллекция колеблется от БДСМ до девчачьих, вычурных платьев для куколок 0 Источник:

24. Вот эта желтая штука - это вообще что? 0 Источник: