25 дизайнерских нарядов, от которых кровь течёт из глаз

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Есть в Интернете удивительно забавный уголок под названием "Нельзя просто скомкать ткань и назвать это платьем" (You Can’t Just Slap Some Fabric Together And Call It A Dress). Там обсуждается интересное явление: полное отсутствие чувства моды и стиля. Участники группы мягко высмеивают странноватую дизайнерскую одежду, которую можно увидеть на подиумах, на знаменитостях или в онлайн-продаже.
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8. Похоже на занавеску для душа. Платье-пакет с золотой рыбкой, в котором актриса Эмма Корин пришла на премьеру фильма "Мой полицейский"
10. Зачем иметь только одно свадебное платье, если можно соорудить отвратительную мешанину из нескольких?
23. Кто-то должен проверить душевное здоровье дизайнеров Louis Vuitton. Они совсем слетели с катушек! Свежая коллекция колеблется от БДСМ до девчачьих, вычурных платьев для куколок
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Юмор высмеивание дизайнерская одежда дизайнерские идеи забавно зачем это нужно и такое бывает мода ну и ну
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