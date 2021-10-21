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Колоритные кадры с просторов России, которые наглядно показывают, как и чем живут наши люди

Колоритные кадры с просторов России, которые наглядно показывают, как и чем живут наши люди (15 фото)

Автор:
21 октября 2021 08:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Юмор   жить в россии   прикол   смешно   соцсети   фото из соцсетей   
4931
15

Социальные сети как нельзя лучше показывают жизнь в России. Обидеть и задеть этим постом ничьи чувства не хочу, просто колоритные кадры, собранные с просторов нашей страны.

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Метки: Юмор   жить в россии   прикол   смешно   соцсети   фото из соцсетей   
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28k
Рекламщик Час назад
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solovei7 Минуту назад
Как говорится, дураку пол работы не показывай! Видно же в процессе ремонта, поэтому и распорки.
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Monher 10 минут назад
Расслабься... Выборы ещё не скоро
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