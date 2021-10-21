Колоритные кадры с просторов России, которые наглядно показывают, как и чем живут наши люди

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Социальные сети как нельзя лучше показывают жизнь в России. Обидеть и задеть этим постом ничьи чувства не хочу, просто колоритные кадры, собранные с просторов нашей страны.
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