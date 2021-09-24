17 картинок, вызывающих недоумение и оторопь

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Сколько же в мире странных вещей (и людей, которые их делают)! Они не дадут нам заскучать. Вот небольшая подборка снимков, при просмотре которых возникает лишь один вопрос. Нет, два. "Зачем?" и "Доколе?".
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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