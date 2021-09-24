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17 картинок, вызывающих недоумение и оторопь

17 картинок, вызывающих недоумение и оторопь (18 фото)

Автор:
24 сентября 2021 15:34
Сообщество : Юмор
Метки: Очень странные фото   Юмор   забавно   зачем   и такое бывает   ну и ну   странные вещи   странные фото   
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18
Сколько же в мире странных вещей (и людей, которые их делают)! Они не дадут нам заскучать. Вот небольшая подборка снимков, при просмотре которых возникает лишь один вопрос. Нет, два. "Зачем?" и "Доколе?".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Очень странные фото   Юмор   забавно   зачем   и такое бывает   ну и ну   странные вещи   странные фото   
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7  комментариев
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16k
Serg2001 24 минуты назад
Птичка с бутылкой как раз наоборот... прикольно!... )
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16k
Serg2001 22 минуты назад
А есть еще фотографии с огурцом? Ну после того как он выпил, чем посиделки закончились? Друг спрашивает... )
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5k
Diesel Полчаса назад
Много прикольных вещей, сам бы юзал такие...
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7k
Garpia121 Полчаса назад
Мне кресло с кепкой понравилось, и овощные черепа.
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147
Makfatym 43 минуты назад
Комментарий к фото
наверняка доставщик схавал!
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147
Makfatym 44 минуты назад
Комментарий к фото
Выпивает с любовником...
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