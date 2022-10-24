Эти снимки насекомых крупным планом - настоящие кадры из ночных кошмаров!

Каваляускас рассказал, что сделал снимок обычного муравья, которого поймал в лесу недалеко от своего дома в Таураге, Литва. «Я всегда ищу детали, тени и невидимые углы зрения, — объяснил он. - Главная цель фотографа — быть первооткрывателем. Я очарован шедеврами Творца и возможностью увидеть замыслы Бога». Хотя его муравей выглядит довольно устрашающе, Каваляускас настаивает, что «в природе нет ужасов». «Когда я впервые начал заниматься микрофотографией, я тоже думал, что все жуки немного похожи на монстров, — признался он. - Но теперь я привык и только удивляюсь, что под нашими ногами столько интересных, красивых и неведомых чудес».

Фотография Каваляускаса была не единственным портретом насекомых, представленным Nikon. Эта красочная фотография паука-прыгуна была сделана доктором Эндрю Посселтом из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и такжы выбрана жюри в качестве лауреата.