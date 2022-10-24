Эти снимки насекомых крупным планом - настоящие кадры из ночных кошмаров!

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Подведены итоги конкурса Small World Photomicrography Competition от компании Nikon, ежегодно отмечающего выдающиеся микрофотографии из жизни малых миров, скрытых от глаз. В этом году жюри особо отметило снимки литовского фотографа Эугениюса Каваляускаса, снявшего жуткие портреты муравьев в большом увеличении, а главный приз достался Григорию Тимину за лапу геккона.
При первом взгляде на это изображение вы можете принять его за кадр из ужастика. Но на самом деле фото вполне реальное. Это крупный план муравья. Литовский фотограф доктор Эугениюс Каваляускас сфотографировал муравья под микроскопом в пятикратном увеличении, показав его не слишком приятную красноглазую морду во всех деталях. Фото было представлено на конкурс Nikon Small World Photomicrography Competition и было выбрано в качестве одной из «Выдающихся фотографий».
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«Каждый год Nikon Small World получает множество микроскопических изображений, демонстрирующих образцовую научную технику и мастерство, — рассказал Эрик Флем, менеджер по коммуникациям и CRM компании Nikon Instruments. - Этот год не стал исключением. На стыке искусства и науки в этом году на конкурсе представлены потрясающие снимки ученых, художников и фотографов - людей разных профессий со всего мира».
Каваляускас рассказал, что сделал снимок обычного муравья, которого поймал в лесу недалеко от своего дома в Таураге, Литва. «Я всегда ищу детали, тени и невидимые углы зрения, — объяснил он. - Главная цель фотографа — быть первооткрывателем. Я очарован шедеврами Творца и возможностью увидеть замыслы Бога». Хотя его муравей выглядит довольно устрашающе, Каваляускас настаивает, что «в природе нет ужасов». «Когда я впервые начал заниматься микрофотографией, я тоже думал, что все жуки немного похожи на монстров, — признался он. - Но теперь я привык и только удивляюсь, что под нашими ногами столько интересных, красивых и неведомых чудес».
Фотография Каваляускаса была не единственным портретом насекомых, представленным Nikon. Эта красочная фотография паука-прыгуна была сделана доктором Эндрю Посселтом из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и такжы выбрана жюри в качестве лауреата.
Фотография Каваляускаса была не единственным портретом насекомых, представленным Nikon. Эта красочная фотография паука-прыгуна была сделана доктором Эндрю Посселтом из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и такжы выбрана жюри в качестве лауреата.
Победителем конкурса в этом году стал Григорий Тимин за изображение лапы эмбриона мадагаскарского гигантского дневного геккона. «Эта эмбриональная лапа имеет длину около 3 мм, что является огромным образцом для микроскопии с высоким разрешением, — рассказал Тимин.
- Скан состоит из 300 изображений, каждое из которых содержит около 250 оптических срезов, поэтому, в итоге, сбор изображений занял более двух дней и составил около 200 ГБ данных».
- Скан состоит из 300 изображений, каждое из которых содержит около 250 оптических срезов, поэтому, в итоге, сбор изображений занял более двух дней и составил около 200 ГБ данных».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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