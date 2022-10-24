FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7516 постов • 792 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Эти снимки насекомых крупным планом - настоящие кадры из ночных кошмаров!

Эти снимки насекомых крупным планом - настоящие кадры из ночных кошмаров!

Автор:
24 октября 2022 12:13
Сообщество : ФотоМир
Метки: Small World Photomicrography Competition   nikon   интересно   тайны жуков   фото   фотографии   фотографы   фотоконсурс   
501
5
Подведены итоги конкурса Small World Photomicrography Competition от компании Nikon, ежегодно отмечающего выдающиеся микрофотографии из жизни малых миров, скрытых от глаз. В этом году жюри особо отметило снимки литовского фотографа Эугениюса Каваляускаса, снявшего жуткие портреты муравьев в большом увеличении, а главный приз достался Григорию Тимину за лапу геккона.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Small World Photomicrography Competition   nikon   интересно   тайны жуков   фото   фотографии   фотографы   фотоконсурс   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
babsbaberley 8 минут назад
Нужно больше кошмаров.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

80602



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Экоактивисты приклеили себя к полу в немецком салоне суперкаров, но быстро пожалели об этом
Экоактивисты приклеили себя к полу в немецком салоне суперкаров, но быстро пожалели об...
Коты минской художницы Ирины Зенюк. 2022 г
Коты минской художницы Ирины Зенюк. 2022 г
Набирающие популярность в сообществах
Закон о простом языке
Закон о простом языке
Выводы из боевого опыта, ожидаемые и неожиданные
Выводы из боевого опыта, ожидаемые и неожиданные
Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть
Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Почувствуй разницу

Лучшие демотиваторы
Packard дверей много не бывает

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#факты#подборка#картинки#Приколы#креатив#фантазия
#интересно#история#СССР#страна#интересное#Вещи#природа
#Юмор#фотографии#Прикол#животные#кино#комментарии#Россия
Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть Лучшие фото 2020: объявлены победители Sony World Photography Лучшие фото 2020: объявлены победители Sony World Photography 40 редких и необычных фотографий 40 редких и необычных фотографий Снимки-финалисты World Press Photo - 2021 Снимки-финалисты World Press Photo - 2021 Фотографии, которые знает весь мир Фотографии, которые знает весь мир Конкурс исторической фотографии представляет победителей Конкурс исторической фотографии представляет победителей

На что жалуетесь?

Вернуться