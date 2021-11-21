Фотограф, который познакомил мексиканцев с их родиной

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Агустин Виктор Касасола в начале ХХ века стал одним из первых репортажных фотографов в Мексике, соучредителем и активистом Мексиканской ассоциации фотографов-репортеров. Его полные динамики и экспрессии фотографии и сегодня остаются интереснейшими свидетельствами истории этой южноамериканской страны.
Уроженец Мехико, Агустин Виктор Касасола (1874–1928) был фотографом, соучредителем Мексиканской ассоциации фотографов прессы и репортером газеты El Imparicial, официальной газеты режима Порфирио Диаса.
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Его карьера взлетела благодаря репортерскому упорству. В 1907 году был убит генерал Лисандро Барильяс, бывший президент Гватемалы. Убийцы должны были быть расстреляны в тюрьме Белен. Касасола хотел стать свидетелем этого события, но всякое освещение было запрещено. Чтобы сделать фотографии, он забрался на телефонный столб, откуда мог снимать через тюремную стену.
Когда в 1910 году разразилась мексиканская революция, Касасола направил камеру на людей. В течение многих лет ему разрешалось показывать только элиту и ликующие толпы. Теперь он показал обычных людей, переживающих войну. Он считал, что только фотожурналистика может показать людям реальность.
В 1911 году он создал Агентство графической информации. На пике популярности агентство реализовало работы 483 фотографов. Сегодня фотографии агентства - мощный источник информации о жизни в Мексике начала ХХ века. Единственная проблема заключается в том, что исследователям бывает трудно понять, какие фотографии Кассола снял сам, а какие сделаны другими фотографами агентства, включая его младшего брата.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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