FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6263 поста • 726 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Фотограф, который познакомил мексиканцев с их родиной

Фотограф, который познакомил мексиканцев с их родиной (30 фото)

Автор:
21 ноября 2021 08:54
Сообщество : ФотоМир
Метки: Агустин Виктор Касасола   интересно   история   мексика   фото   фотографии   фотографы   фоторепортажи   
200
30
Агустин Виктор Касасола в начале ХХ века стал одним из первых репортажных фотографов в Мексике, соучредителем и активистом Мексиканской ассоциации фотографов-репортеров. Его полные динамики и экспрессии фотографии и сегодня остаются интереснейшими свидетельствами истории этой южноамериканской страны.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Агустин Виктор Касасола   интересно   история   мексика   фото   фотографии   фотографы   фоторепортажи   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Mowgley Час назад
Автор, купи глобус


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото) 40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото) 20 лучших снимков года по версии фотоконкурса Photo Is Light 20 лучших снимков года по версии фотоконкурса Photo Is Light 40 редких и необычных фотографий 40 редких и необычных фотографий Фото до и после, которые показывают, как бежит время Фото до и после, которые показывают, как бежит время 25 редких моментов в истории 25 редких моментов в истории 35 интересных зданий, потерянных во времени 35 интересных зданий, потерянных во времени
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

18842



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Не сразу поймёшь: то ли гости обнаглели, то ли продавцы понаехали
0
218
Не сразу поймёшь: то ли гости обнаглели, то ли продавцы понаехали
Ну очень крупные штучки!
2
91
Ну очень крупные штучки!
Набирающие популярность в сообществах
Этот сложный подростковый возраст
1
7
Этот сложный подростковый возраст
Как получить патент на изобретение, или Первый шаг на пути к успешному бизнесу
1
7
Как получить патент на изобретение, или Первый шаг на пути к успешному бизнесу
40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото)
40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Все согласны
0
1

Лучшие демотиваторы
И зеленых попугай
1
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#ватермарк#картинки#Россия#фотографии#еда#смешные#дом
#Юмор#история#СССР#люди#сша#кино#фильм#позитив#Жизнь#дтп
#интересно#прикол#подборка#животные#познавательно#новости#страна#сарказм#аварии#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться