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Фотографии, которые знает весь мир

Фотографии, которые знает весь мир (21 фото)

Автор:
02 февраля 2021 11:39
Сообщество : ФотоМир
Метки: знаменитые снимки   интересно   история   познавательно   фото   фотографии   фотографы   эмоционально   
1157
21
Подборка самых знаменитых фотографий, которые разошлись по всей планете и вошли в историю. Они изображают события, которые отразились на жизни всего мира, или короткие эпизоды из жизни отдельных людей, - но каждая из них не оставит вас равнодушными!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: знаменитые снимки   интересно   история   познавательно   фото   фотографии   фотографы   эмоционально   
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16k
Василий Пирогов 50 минут назад
"пилот южновьетнамских ВВС по ошибке принял группу мирных жителей деревни Чангбанг за солдат ЮжногоВьетнама" ниче не перепутано?
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4k
ваня панкин 52 минуты назад
а почему только западные, а где наши?..
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19k
SerGProS ваня панкин 3 минуты назад
Фотографии, которые знает весь мир
Фотографии, которые знает весь мир
Фотографии, которые знает весь мир
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4k
RomaXz Час назад
Фото с Дали прикольное :)
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