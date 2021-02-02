Фотографии, которые знает весь мир

Эта фотография вызвала в США возмущение действиями генерала армии Южного Вьетнама Нгуек Нгок Лоана, застрелившего повстанца без суда. Сам фотограф не раз говорил, что считает генерала героем, застрелившим террориста, свими руками сжигавшего живьем женщин и детей за их родство с офицерами Южного Вьетнама. После смерти Нгуен Нгок Лоана в США, гден генерала считали убийцей, Адамс с горечью говорил: "Я убил его своим снимком".