Фотографии, которые знает весь мир

Подборка самых знаменитых фотографий, которые разошлись по всей планете и вошли в историю. Они изображают события, которые отразились на жизни всего мира, или короткие эпизоды из жизни отдельных людей, - но каждая из них не оставит вас равнодушными!
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Стэнли Форман, "Женщина, падающая с пожарной лестницы", 1975 г.
Корреспондент Boston Herald снимал спасение женщины с ребенком на пожаре, когда пожарная лестница неожиданно рухнула, и героическая история спасения из огня превратилась в трагедию.
Кевин Картер, "Голодающий ребенок и стервятник", 1993 г.
Снимок был сделан во время голода в Судане и вызвал шквал критики в адрес Картера, которого обвиняли в оставлении ребенка в опасности. На самом деле, мать ребенка стояла рядом с ним,и опасности нападения птицы не было.
Эдди Адамс, "Казнь партизана в Сайгоне"
Эта фотография вызвала в США возмущение действиями генерала армии Южного Вьетнама Нгуек Нгок Лоана, застрелившего повстанца без суда. Сам фотограф не раз говорил, что считает генерала героем, застрелившим террориста, свими руками сжигавшего живьем женщин и детей за их родство с офицерами Южного Вьетнама. После смерти Нгуен Нгок Лоана в США, гден генерала считали убийцей, Адамс с горечью говорил: "Я убил его своим снимком".
Ник Ут, Ужасы войны", 1972 г.
8 июня 1972 года пилот южновьетнамских ВВС по ошибке принял группу мирных жителей деревни Чангбанг за солдат ЮжногоВьетнама и сбросил на них напалмовые бомбы. Обожженная девочка Ким Фук, на которой сгорела одежда, стала символом протеста против жестокой войны во Вьетнаме.
Маргарет Бурк-Уайт, "Ганди и вращающееся колесо", 1946
Первая женщина - фотограф журнала Life сделала свой знаменитый снимок за два года до убийства Ганди.
Льюис Хайн, "Девочка с ткацкой фабрики", 1908 г.
Серию снимков детей работников Льюис Хайн сделал по заказу Национального комитета по детскому труду. Широкая кампания, показавшая американскому обществу лицо детского труда, позволила облегчить условия для детей-работников, одной из которых была героиня снимка Сэди Пфайфер.
Жозеф Нисефор Ньепс, "Вид из окна в Ле Гра", 1826 г.
Эот снимок считается первой фотографией в истории. Интересно, что ее автор был не фотографом, а изобретателем, экспериментировавшим с разными видами печати. Снимок потребовал 8-часовой экспозиции.
Джеймс Нахтвей, "Голод в Сомали", 1993 г.
Фотограф Джеймс Нахтвей долго пытался договориться с каким-либо изданием о командировке в голодающее Сомали, а не сумев этого сделать, поехал туда по собственной инициативе.
Альберто Корда, "Че Гевара, герой герильи", 1960
Основной целью Корды были съемки Фиделя Кастро. Сделав пару снимков его молодого товарища, он не ожидал, что через семь лет, после смерти Гевары, это фото станет классикой.
Филипп Халсман, "Дали Атомикус", 1948 г.
Это фото сделано с минимумом ретуши. В момент съемки Дали подпрыгивал, ассистенты с одной стороны плескали в кадр воду и бросали кошек, с другой стороны еще один ассистент держал стул. Потребовалось 28 дублей, чтобы создать этот кадр, ставший классикой.
Дороти Ланг, "Мать-мигрантка", 1936
Этот снимок - часть серии фотографий Дороти Ланг, посвященной жертвам Великой Депрессии. Они стали частью кампании, которая, в итоге, сподвигла правительство США оказать людям помощь продвольствием.
Эдвард Мейбридж, "Лошадь в движении", 1876 г.
Серия снимков была сделана Мейбриджем по заказу губернатора Калифорнии Лиланда Стэнфорда, интересовавшегося, оказывается ли лошадь полностью в воздухе во время галопа. Чтобы разрешить этот вопрос, Мейбридж использовал 12 камер, стоявших в ряд и снимавших одна за другой с экспозицией в долю скунды. Так он доказал, что лошадь, действительно,парит в воздухе.
У. Юджин Смит, "Сельской доктор", 1948 г.
Для серии снимков "Сельский доктор" фотограф провел со своим героем 23 дня, не разлучаясь ни на час.
Роберт Капа, "Падающий солдат", 1936
Снимок сделан во время гражданской войны 1930-х годов в Испании.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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