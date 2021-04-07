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40 редких и необычных фотографий

40 редких и необычных фотографий (41 фото)

Автор:
07 апреля 2021 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   исторический миг   история   свидетели истории   фото   фотографии   фотографы   фотомир   
705
41
Некоторыеиз этих снимков знает весь мир, о других известно куда меньше. Но каждый из них уникален, и за каждым стоит целая история.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   исторический миг   история   свидетели истории   фото   фотографии   фотографы   фотомир   
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7  комментариев
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2k
Egoro 47 минут назад
Последняя фотография Николая II, 1917 г.
А как же эта:

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7k
diman02 10 минут назад
,,Советские военнопленные в финском Рованиеми, 1940 г.,, - смущает форма .
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3k
Петрович 13 минут назад
С Банкером ессно косяк, а остальное неплохо
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28k
BuG Полчаса назад
Чего-то линкор на авианосец похож очень. :)
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4k
ZmeyUA Полчаса назад
Авианосец назывался "Банкер Хилл", а не бункер :-)
USS Bunker Hill (CV-17) американский авианосец типа «Эссекс» времён Второй мировой войны. Назван в честь битвы при Банкер-Хилле.
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12k
Андрей Ватрушкин Полчаса назад
Некоторые заголовки не соответствуют фотографии.
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