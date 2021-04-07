40 редких и необычных фотографий

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Некоторыеиз этих снимков знает весь мир, о других известно куда меньше. Но каждый из них уникален, и за каждым стоит целая история.
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Филипп Халсман, "Дали Атомикус"
Халсман хотел сделать снимок, на котором Дали и реквизит окажутся зависшими в воздухе. Чтобы брошенные из-за кадра кошки и выплеснутая из ведра вода оказались в нужном месте кадра, пришлось сделать 28 дублей.
Конференция по квантовой механике в институте Солвей, Брюссель, 1927 год
Этот снимок - пожалуй, самый насыщенный гениями в истории: на групповой фотографии участников конгресса - Альберт Эйнштейн, Мария Кюри, Нильс Бор, Макс Планк, Эрвин Шредингер, Нильс Бор и еще с десяток научных светил.
Самоссожжение буддистского монаха
Буддистский могнах Тич Кан Дук сжег себя 11 июня 1963 года в Сайгоне в знак протеста против притеснений буддистов вьетнамским правительством.
"Долина смертной тени", 1855 г.
Снимок сделал британский фотограф Роджер Фентон 23 апреля 1855 г. на месте ожесточенного сражения Крымской войны. Это была первая в истории фронтовая фотография.
Герой Первой мировой
Сержант Стабби - действующий военнослужащий и самый орденоносный пес I Мировой войны. На фото он - в своей сшитой на заказ форме.
"Завтрак на небоскребе"
Знаменитый снимок был сделан 20 сентября 1932 года на строительстве Рокфеллеровского центра. Конечно, ракурс выбран лихой, и в действительнсти все выглядело не столь дерзновенно. Но никакого монтажа тут нет и в помине!
"Коровьи туфли", 1932 г.
Туфли с набойками в форме коровьих копыт носили во времена "сухого закона" нелегальные винокуры и контрабандсты спиртного - таким образом гони сбивали со своего следа полицию.
Джек Демпси, Гарри Гудини и Берни Леонард, 1922 г.
Шуточная сценка: два великих боксера изображают схватку с великим фокусником.
Генри Джонсон - "Черная смерть"
Генри Джонсон по прозвищу "Черная смерть" - первый боец первого афроамериканского подразделения армии США, получившй Военный крест за героизм.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А как же эта:
USS Bunker Hill (CV-17) американский авианосец типа «Эссекс» времён Второй мировой войны. Назван в честь битвы при Банкер-Хилле.