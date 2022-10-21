FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7505 постов • 791 подписчик подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Конкурс городской фотографии объявил победителя

Конкурс городской фотографии объявил победителя

Автор:
21 октября 2022 13:14
Сообщество : ФотоМир
Метки: Urban Photo Awards   интересно   красиво   победители конкурса   фото   фотографии   фотографы   фотоконкурс   
295
31
Каждый год сотни фотографов со всего мира представляют тысячи фотографий на международный фотоконкурс Urban Photo Awards. Это один из немногих конкурсов, выходящих за пределы социальных сетей, который привлекает внимание фотографов посредством проведения различных международных фотовыставок. Вот снимки, которые стали победителями этого года.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Urban Photo Awards   интересно   красиво   победители конкурса   фото   фотографии   фотографы   фотоконкурс   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
Юрьевич 45 минут назад
Как-то ничего не тронуло... Без души они...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Бу 15 минут назад
круто
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

80532



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Сделано у нас. Нам есть чем гордиться!
Сделано у нас. Нам есть чем гордиться!
Есть стыдоба и позор, а есть это
Есть стыдоба и позор, а есть это
Набирающие популярность в сообществах
В Ленинградской области сошла "мусорная лавина"
В Ленинградской области сошла "мусорная лавина"
Австралийские пожарные снялись для легендарного календаря
Австралийские пожарные снялись для легендарного календаря
Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть
Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Почувствуй разницу

Лучшие демотиваторы
Управляющая компания объясняет суммы в платёжках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#подборка#люди#в мире#дети#СССР#автомир#фильм#Россия
#интересно#животные#интересное#кино#аварии#забавно#США#удивительно#познавательно#отношения
#Юмор#факты#история#дтп#автомобили#космос#авто аварии#природа#Реакция#голливуд
Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть Объявлены лучшие фото по версии iPhone Photography Awards Объявлены лучшие фото по версии iPhone Photography Awards 19 крутых кадров, сделанных на мобильные телефоны 19 крутых кадров, сделанных на мобильные телефоны НАСА объявило фотографов года НАСА объявило фотографов года Фотоконкурс Earth Photo Competition - 2022 объявил финалистов Фотоконкурс Earth Photo Competition - 2022 объявил финалистов 20+ фото, доказывающих, как важно беречь нашу красивую природу 20+ фото, доказывающих, как важно беречь нашу красивую природу

На что жалуетесь?

Вернуться