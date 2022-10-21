Конкурс городской фотографии объявил победителя

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Каждый год сотни фотографов со всего мира представляют тысячи фотографий на международный фотоконкурс Urban Photo Awards. Это один из немногих конкурсов, выходящих за пределы социальных сетей, который привлекает внимание фотографов посредством проведения различных международных фотовыставок. Вот снимки, которые стали победителями этого года.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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