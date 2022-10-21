Конкурс городской фотографии объявил победителя

Каждый год сотни фотографов со всего мира представляют тысячи фотографий на международный фотоконкурс Urban Photo Awards. Это один из немногих конкурсов, выходящих за пределы социальных сетей, который привлекает внимание фотографов посредством проведения различных международных фотовыставок. Вот снимки, которые стали победителями этого года.

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Кошачий взгляд - Али Золгадри 0 Источник:

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Рамнатх: человек, который кормит перелетных птиц - Саурабх Наранг 0 Источник:

Снежные истории - Довлет Аннаев 0 Источник:

Это мой глаз - Ахмед Эль Ханджул 0 Источник:

Дух протестующей молодежи - Дипаян Бозе 0 Источник:

Номер 3 - Алиреза Багери Сани 0 Источник:

Джентльмены из Киберы - Мауро де Беттио 0 Источник:

Лето в Ереване Завен 0 Источник:

Справедливость? - Зафс 0 Источник:

Перерыв в большом городе - Грегор 0 Источник:

Молчаливый вой - Антонио Денти 0 Источник:

Библиотека - Гельмут Оберриттер 0 Источник:

Эволюция - ДжейЭфКей 0 Источник:

История сохранения наследия - доктор Арифуззаман 0 Источник:

Я зажигаю - Анна Девис и Даниэль Руэда 0 Источник:

Собор - Фабио Сартори 0 Источник:

Велосипедист и тени - Франческо Луонго 0 Источник:

Клуб пинг-понга - Хардибуди 0 Источник:

Без названия - Мод Барде 0 Источник:

Улица Юрского периода - Массимилиано Фаралли 0 Источник:

Без названия - Кристиан Дюрен 0 Источник:

Встреча - Миранда Шмитц 0 Источник:

Красная ковровая дорожка в отеле - Синди Пилар 0 Источник:

Убегая от шаблона - Флитинг Пикчерз 0 Источник:

Мужчина - Ивелина Берова 0 Источник:

Социальная дистанция - Джейсон Ау 0 Источник:

Угольщики - Лелло Фарджионе 0 Источник:

Новый взлет - Антонино Пелликано 0 Источник:

Обратно в Ирак - Джонатан Джасберг 0 Источник: