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Снимки-финалисты World Press Photo - 2021

Снимки-финалисты World Press Photo - 2021 (18 фото)

Автор:
12 марта 2021 10:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: world press photo   интересно   финалисты   фото   фотографии   фотографы   фотоконкурс   фотоснимки   
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Один из самых авторитетных международных фотоконкурсов, World Press Photo, назвал финалистов 2021 года. Всего в конкурсе приняли участие 4315 фотографов-документалистов из 130 стран. Они представили 74470 снимков, из которых профессиональное жюри отобрало работы 48 фотографов для участия в финале.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: world press photo   интересно   финалисты   фото   фотографии   фотографы   фотоконкурс   фотоснимки   
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Медведь. Час назад
Раньше мне было плевать на цвет кожи. Теперь 1 место ни за что бы не отдал черному..
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3k
Hugo_RnD 23 минуты назад
мда... большинство фоток про оружие и/или негров... куда мир катится?!
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AleH Час назад
"Прощание" - даже представить не возможно, какую физическую и душевную боль испытывает женщина, прощаясь со своим ребенком.
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