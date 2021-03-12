Снимки-финалисты World Press Photo - 2021

В финале велогонки "Ту Польши" голландец Дилан Греневеген (слева) за несколько метров до финиша столкнулся с товарищем по команде Фабио Якобсеном. Он сбил Якобсена и сам упал, врезавшись в ограждения. Оба велосипедиста боролись за первое место, и Греневеген пошел на опасный обгон. Якобсен провел несколько недель в больнице. Решением судей ему было присуждено первое место.