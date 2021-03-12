Снимки-финалисты World Press Photo - 2021

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Один из самых авторитетных международных фотоконкурсов, World Press Photo, назвал финалистов 2021 года. Всего в конкурсе приняли участие 4315 фотографов-документалистов из 130 стран. Они представили 74470 снимков, из которых профессиональное жюри отобрало работы 48 фотографов для участия в финале.
"Первое объятие" - Мэдс Ниссен, Дания
85-летняя пациентка Роза Луиза Лунарди впервые за пять месяцев обнимает человека - медсестру Адриану Сильва да Коста Суза. Пять месяцев она была лишена возможности прикоснуться к живому человеку из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса.
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"Маска" - Ральф Пейс, США
Калифорнийский морской лев играет с маской. За время пандемии коронавируса загрязнение океанских вод медицинскими масками превратилось в новую экологическую проблему человечества.
"Прощание" - Джереми Лемпин, Франция
24-летняя Манон, умирающая от рака, прощается со своим 7-летним сыном Итаном и любимой лошадью Пейо.
Наталья Кепеш, Польша - "Салаги" (серия)
В последние годы в Польше набирают популярность военизированные лагеря для старшеклассников, где они учатся военному делу - стрельбе, прохождению полосы препятствий и прочим упражнениям из репертуара воинских соединений. Такие лагеря называют средством воспитания характера. После того, как к власти в Польше пришли правые, патриотизм и национализм стали основой школьного воспитания.
"В лесах Якутии" - Алексей Васильев, Россия
Близнецы Семен и Степан - участники сказочной постановки "Старый Бейберикен". Они играют мистических духов болот из якутской мифологии.
Томаш Марковски, Польша - "Авария"
В финале велогонки "Ту Польши" голландец Дилан Греневеген (слева) за несколько метров до финиша столкнулся с товарищем по команде Фабио Якобсеном. Он сбил Якобсена и сам упал, врезавшись в ограждения. Оба велосипедиста боролись за первое место, и Греневеген пошел на опасный обгон. Якобсен провел несколько недель в больнице. Решением судей ему было присуждено первое место.
Луис Тато, Испания - "Борьба с саранчой"
Жители селения Самбуру в Кении пытаются справиться с нашествием саранчи, нагрянувшей на страну в апреле 2020 года.
Габриэле Галимберти, Италия - "Американские стволы" (серия)
Бри Мишель Уорнер переехала из Нью=Йорка в провинцию, чтобы свободнее распоряжаться своей любимой коллекцией из 18 стволов. Оружие она считает одной из важнейших составляющих своей жизни и не хочет жить в штате, где владение им ограничено.
Наталья Кепеш, Польша - "Салаги" (серия)
Участник военного лагеря для подростков в Польше.
Сирил Ясбец, Словения - "Мой собственный ледник"
Деревня Гиа в Ладакхском регионе на севере Индии - мистическое место, где в жару в горах можно увидеть ледники, а рустикальный образ жизни соседствует с высокими технологиями. В это отдаленное от цивилизации место многие приезжают ради духовных практик, а также ради обучающих программ, которые проводит местная молодежная организация.
Лало де Алмейда, Бразилия - "Лесной пожар"
Мертвый олень на земле, выжженной лесным пожаром в бразильском регионе Пантанал. Лесные пожары 2020 года в Пантанале стали крупнейшими за всю историю страны.
Хайме Кулебрас, Испания - "Новая жизнь"
Икра стеклянной лягушки Уайли, висящая на листе в тропическом лесу в Андах, недалеко от биологической станции Напа в Эквадоре.
Габриэле Галимберти, Италия - "Американские стволы" (серия)
35-летний Торрел Джаспер из Луизианы - звезда инстаграма. Каждый день он демонстрирует на своей странице в социальной сети один из своих стволов. У инфлюэнсера по кличке "Черный Рэмбо" более 900 тысяч подписчиков.
Габриэле Галимберти, Италия - "Американские стволы" (серия)
Уилл Ренке из Южной Каролины покупает новый ствол каждые две недели. "Оружие - это часть нашей семейной истории, - говорит он. - Мне его передали дед и отец, а я передам его своим детям".
Карлтон Уорд, США - "Путь пантеры"
Пантера из заповедника Одабон Коркскрю Свомп в Нью-Джерси пробирается на фермерские земли, осваивая новые территории для охоты.
Габриэле Галимберти, Италия - "Американские стволы" (серия)
Страсть к коллекционированию оружия Роберт Болдуин из Лас-Вегаса унаследовал о отца вместе с его коллекцией, которую Роберт по мере сил преумножает.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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