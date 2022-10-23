Морской ангел: Война добра со злом под водой. Этот ангельский моллюск всю жизнь ищет морских чертей, чтобы их уничтожить

Казалось бы, ангелов стоит искать среди облаков и над головой. Но выяснилось, что они грамотно маскируются от людских глаз, скрываясь не в светлых небесных чертогах, а в холодном темном океане. Ведь именно там живёт морской ангел — прекрасный и ужасный.
Такое эффектное название досталось почти эфемерным животинам — их полупрозрачная тушка не вырастает больше 5 сантиметров. Существо, изящно порхающее в морских глубинах, — родственник виноградным улиткам и слизням. Морской ангел — это древний моллюск. Он отбросил бренную раковину, переделал ногу в крылья и отправился парить в толще холодных океанов.
Миссию по искоренению зла моллюск выполняет в суровых Арктических водах. Борьба светлых и тёмных сил идёт на глубине в 500 метров. Там, во мраке, преисполненный духовностью моллюск делает то, на что способны только ангелы — избавляет мир от чертей. Морских чертей — водоплавающих улиток, которым не повезло соседствовать просветленными моллюскам. Потому как жестокости морских ангелов может позавидовать сама святая инквизиция!
Если в средневековье у клерикалов был фетиш на рыжих женщин и чёрных кошек, то наш герой преследует исключительно морских чертей — другие моллюски его не устраивают. И не дай боже вам увидеть это очаровательное существо в боевом действии! Из ангела он превращается в хтоническое чудище! Его голова разделяется на две части, а из каждой половинки вылезает по три щупальца. Ими то он и хватает перепуганного вусмерть чёрта.
Морской чёрт не утратил ракушки, но от морского ангела она не убережет. Мизерный шанс на спасение есть лишь в том случае, если чёрт успел забиться в самый последний виток своего домика. Если нет, улитку ждёт неминуемая смерть.
Жуткие трансформации ангела не заканчиваются. Развернув добычу входом к пасти, моллюск в стиле чужого выдвигает челюсть, утыканную жесткими хитиновыми щетинками. Этим пыточным аппаратом ангел выскребает черта из раковины и перемалывает его теркой-радулой. От несчастного чёрта остаётся лишь пустая раковина. Добро победило зло. Но какими методами!
К слову, сами морские ангелы ни от кого не страдают. Моллюск выделяет особый фермент, из-за чего становится невкусным, а для кого-то и вовсе несъедобным. Так что с численностью морских ангелов полный порядок. К тому же плодятся они как черти!
Любовь настигает моллюсков весной и летом. Морские ангелы — гермафродиты, а потому с родительскими ролями они определяются уже в процессе. Тот моллюск, который решил быть мамой, мечет микроскопические икринки в конвейерных масштабах — более 4.5 тыс. яиц! Малыши морских ангелов такие же безжалостные, как и их родители. По началу они мирно крошат фитопланктон. Но уже спустя 4 дня происходит метаморфоза, и молодые личинки начинают кошмарить... личинок морских чертов!
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АНТИФИШКИ
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