Морской ангел: Война добра со злом под водой. Этот ангельский моллюск всю жизнь ищет морских чертей, чтобы их уничтожить

Если в средневековье у клерикалов был фетиш на рыжих женщин и чёрных кошек, то наш герой преследует исключительно морских чертей — другие моллюски его не устраивают. И не дай боже вам увидеть это очаровательное существо в боевом действии! Из ангела он превращается в хтоническое чудище! Его голова разделяется на две части, а из каждой половинки вылезает по три щупальца. Ими то он и хватает перепуганного вусмерть чёрта.