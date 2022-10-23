FISHKINET
Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть А вот и извинения подъехали: танцор в розовом платье из Чечни раскаялся в содеянном А вот и извинения подъехали: танцор в розовом платье из Чечни... Люди, которым надоело смотреть на своё бесформенное тело и они подкачались Люди, которым надоело смотреть на своё бесформенное тело и они... 10 отличных детских фильмов режиссера Ильи Фрэза 10 отличных детских фильмов режиссера Ильи Фрэза Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Коты минской художницы Ирины Зенюк. 2022 г Коты минской художницы Ирины Зенюк. 2022 г Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Интересные факты для расширения кругозора Интересные факты для расширения кругозора Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Прогулка по Москве 1920-30х годов Прогулка по Москве 1920-30х годов Человек в железном костюме Человек в железном костюме 16 вещей, которые кого угодно могут поставить в тупик 16 вещей, которые кого угодно могут поставить в тупик Фотографии со съёмок известных советских фильмов Фотографии со съёмок известных советских фильмов Фотографии советского детства Фотографии советского детства Кислая капуста, сбитень и забота о нуждах матросов. Чем еще отличался русский парусной флот от европейского? Кислая капуста, сбитень и забота о нуждах матросов. Чем еще... 15 загадочных вещей, назначение которых не разгадать с первого взгляда 15 загадочных вещей, назначение которых не разгадать с первого взгляда ФотоВсячина ФотоВсячина Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-98 Смешные комментарии из социальных сетей-98 Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные
Морской ангел: Война добра со злом под водой. Этот ангельский моллюск всю жизнь ищет морских чертей, чтобы их уничтожить

Морской ангел: Война добра со злом под водой. Этот ангельский моллюск всю жизнь ищет морских чертей, чтобы их уничтожить

Автор:
23 октября 2022 12:19
Метки: животные   интересно   факты   
587
7

Казалось бы, ангелов стоит искать среди облаков и над головой. Но выяснилось, что они грамотно маскируются от людских глаз, скрываясь не в светлых небесных чертогах, а в холодном темном океане. Ведь именно там живёт морской ангел — прекрасный и ужасный.

Такое эффектное название досталось почти эфемерным животинам — их полупрозрачная тушка не вырастает больше 5 сантиметров. Существо, изящно порхающее в морских глубинах, — родственник виноградным улиткам и слизням. Морской ангел — это древний моллюск. Он отбросил бренную раковину, переделал ногу в крылья и отправился парить в толще холодных океанов.

×
×

Миссию по искоренению зла моллюск выполняет в суровых Арктических водах. Борьба светлых и тёмных сил идёт на глубине в 500 метров. Там, во мраке, преисполненный духовностью моллюск делает то, на что способны только ангелы — избавляет мир от чертей. Морских чертей — водоплавающих улиток, которым не повезло соседствовать просветленными моллюскам. Потому как жестокости морских ангелов может позавидовать сама святая инквизиция!

Если в средневековье у клерикалов был фетиш на рыжих женщин и чёрных кошек, то наш герой преследует исключительно морских чертей — другие моллюски его не устраивают. И не дай боже вам увидеть это очаровательное существо в боевом действии! Из ангела он превращается в хтоническое чудище! Его голова разделяется на две части, а из каждой половинки вылезает по три щупальца. Ими то он и хватает перепуганного вусмерть чёрта.

Морской чёрт не утратил ракушки, но от морского ангела она не убережет. Мизерный шанс на спасение есть лишь в том случае, если чёрт успел забиться в самый последний виток своего домика. Если нет, улитку ждёт неминуемая смерть.

Жуткие трансформации ангела не заканчиваются. Развернув добычу входом к пасти, моллюск в стиле чужого выдвигает челюсть, утыканную жесткими хитиновыми щетинками. Этим пыточным аппаратом ангел выскребает черта из раковины и перемалывает его теркой-радулой. От несчастного чёрта остаётся лишь пустая раковина. Добро победило зло. Но какими методами!

К слову, сами морские ангелы ни от кого не страдают. Моллюск выделяет особый фермент, из-за чего становится невкусным, а для кого-то и вовсе несъедобным. Так что с численностью морских ангелов полный порядок. К тому же плодятся они как черти!

Любовь настигает моллюсков весной и летом. Морские ангелы — гермафродиты, а потому с родительскими ролями они определяются уже в процессе. Тот моллюск, который решил быть мамой, мечет микроскопические икринки в конвейерных масштабах — более 4.5 тыс. яиц! Малыши морских ангелов такие же безжалостные, как и их родители. По началу они мирно крошат фитопланктон. Но уже спустя 4 дня происходит метаморфоза, и молодые личинки начинают кошмарить... личинок морских чертов!

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: животные   интересно   факты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Колыванец Полчаса назад
Фотку сделал в Сингапурском аквариуме. Просо изумительная тварь по своей красоте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−9
TRAVEL 24 PRO Час назад
Невероятная красота. Спасибо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4292860



Другие посты автора
Популярное
От корней до факториала: тонкий математический юмор для образованных людей
От корней до факториала: тонкий математический юмор для образованных людей
10 позорных историй, из которых просто сочится стыд и дискомфорт
10 позорных историй, из которых просто сочится стыд и дискомфорт
Набирающие популярность
Лазерная резка как искусство 2
Лазерная резка как искусство 2
Мебель для котиков. Это так мило
Мебель для котиков. Это так мило
IMILAB W02 — умные часы с большим безрамочным экраном по супер цене
IMILAB W02 — умные часы с большим безрамочным экраном по супер цене
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ну в целом так и есть

Лучшие демотиваторы
Управляющая компания объясняет суммы в платёжках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#подборка#забавно#люди#фотографии#удивительно#Приколы#Россия
#интересно#факты#история#животные#картинки#комментарии#познавательно#интересное
#Юмор#Прикол#Вещи#СССР#кино#Мемы#природа#страна
Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть Древний крокодил весом больше автобуса и хваткой в 20 раз более сильной, чем у белой акулы Древний крокодил весом больше автобуса и хваткой в 20 раз более сильной, чем у белой акулы 15 удивительных живых существ, которых обнаружили недавно 15 удивительных живых существ, которых обнаружили недавно 20+ животных, которые не заслужили плохой репутации - и достойны внимания 20+ животных, которые не заслужили плохой репутации - и достойны внимания Симбакубва: что погубило африканского мегахищника, в три раза большего чем лев? Симбакубва: что погубило африканского мегахищника, в три раза большего чем лев? Почему косатки не едят людей? Почему косатки не едят людей?

На что жалуетесь?

Вернуться