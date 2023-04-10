15 фотодоказательств того, что в Австралии могут жить только люди с железными нервами

2341
16
Все знают, что в Австралии живёт множество разных животных и насекомых. Увидеть там у себя дома огромного паука - обычное дело. Мы собрали фотопримеры от пользователей, которые показывают, как обстоят дела в этой стране.
×
×
4. "Я не понимал, почему в жаркие дни птицы не пьют из поилки на участке, пока не заглянул туда"
8. Ядовитая актиния Dofleinia armata (самая крупная актиния Австралии), выброшенная на пляж
10. Ядовитый моллюск под названием Hexabranchus sanguineus (он же Испанский танцор) на берегу
А вы бы хотели побывать в Австралии?
Источник:
Ссылки по теме:
- Особенности жизни в Нидерландах, которые удивляют даже соседей-европейцев
- Особенности жизни в Корее, от которых у туристов из других стран глаза на лоб лезут
- Особенности жизни в Германии, о которых не расскажут в путеводителях
- Как живут в городе, по которому проходит граница двух стран
- 14 особенностей жизни в Японии, которые удивляют туристов из других стран
Метки: Австралия австралия страна наоборт интересно путеводитель по миру путешествия страноведение фото
Новости партнёров