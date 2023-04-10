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15 фотодоказательств того, что в Австралии могут жить только люди с железными нервами

15 фотодоказательств того, что в Австралии могут жить только люди с железными нервами

Автор:
10 апреля 2023 14:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: Австралия   австралия страна наоборт   интересно   путеводитель по миру   путешествия   страноведение   фото   
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Все знают, что в Австралии живёт множество разных животных и насекомых. Увидеть там у себя дома огромного паука - обычное дело. Мы собрали фотопримеры от пользователей, которые показывают, как обстоят дела в этой стране.

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А вы бы хотели побывать в Австралии?

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Метки: Австралия   австралия страна наоборт   интересно   путеводитель по миру   путешествия   страноведение   фото   
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8  комментариев
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26k
Serg2001 Час назад
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15k
эмосурикат прямоползающий Полчаса назад
ну справедливости ради, всяких гадов в доме можно увидеть во многих южных странах, хоть тот же Египет или Тайланд
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13k
Алексей 56 минут назад
Уже не хотел бы...
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1k
Просто прохожий Час назад
А люди там живут в своё удовольствие и не парятся по каждой ерунде.
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24k
Андрей 2 часа назад
Ну её накуй, эту Австралию!
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5k
Babangdida 2 часа назад
Жабу из Африки привезли. И она там здорово прижилась, так что теперь и не вывести.
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53k
dima423 2 часа назад
Вы фсе вретиии! международные рейтинги говорят что австралия всегда занимает первые места по качеству жизни))
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