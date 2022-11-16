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Особенности жизни в Нидерландах, которые удивляют даже соседей-европейцев

Особенности жизни в Нидерландах, которые удивляют даже соседей-европейцев

Автор:
16 ноября 2022 12:35
Метки: Нидерланды   амстердам   голландия   европа   интересно   особенности жизни   путешествия   страноведение   факты   фото   
5356
13

Нидерланды - это государство, которое состоит из городов в Западной Европе, а также островов Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба в Карибском море. Сегодня мы решили показать, как живут люди в этой части земного шара. Фото из Голландии, включающие в себя особенности и быт жителей Амстердама и других городов Нидерландов.

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Так чистят каналы в Амстердаме




А вы были в Нидерландах?

Источник:

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Метки: Нидерланды   амстердам   голландия   европа   интересно   особенности жизни   путешествия   страноведение   факты   фото   
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42  комментария
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1k
Шурман 2 часа назад
1) На 24 евро в Голландии ты сейчас чешку отсосешь особенно про вино и пиво 2) Да лошадиная полиция ходит но обычно у лошадей мешки для сбора их выбросов 3) Это не любимы десерт и хрен знает откуда ты это взял 4) такие остановки только в очень крупных городах и то редкость 5) Угорь это уже почти деликатес и коптилки есть не у всех и не у каждого даже рыбака , у меня есть и знакомые местные часто берут по дружески в аренду и то я даю только тем кто в моей команде по ловле . Короче честное слово пост бредятина полная , не жил бы здесь 23 года то поверил бы . Великов утопленников можно собрать в любой реке или канале , бывает так местные малые нажрались и у них это развлечение , или диски помнут или еще что то . В магазинах уток тоже нет , есть отдельный дебильный магазин Дак Стор , такой же есть и в Париже на Монмартр и в Брюсселе на Аншпаке . А ложка в супе стоит это обычный овощной суп это норма так же как с фламандским карбонатом , не стоит и не довел это все до желе то считай на пиве и хлебе экономил и на муке .
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51k
Олег Полчаса назад
Мы наблюдаем деградацию кукурузы....Нидерланды - это государство, которое состоит из городов в Западной Европе....
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8k
GROMOZEKA Полчаса назад
Вот на какое количество продуктов ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ за 24 евро
Пиз@ежь, такой пиз@ежь


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2k
Jay Freeman Полчаса назад
В Голландии живу более 20 лет, и в принципе согласен с большинством пунктов. с некоторыми поправками, конечно.
К примеру копчёных угрей дома почти никто не готовит, их всё-таки покупают. Запрет шариков - это скорее инцидент. Уточки ну не прямо во всех магазинах продаются, скорее почти нигде. Ну и далее по пунктам...
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18k
anpetrof 37 минут назад
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40k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
я как то попробовал угря копчёного, лять мезость жуткая
запил 200 гр белой как водой. как вспомню бррррр . на любителя "рыбик" .
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8k
Ysik Час назад
Хорошее место. Вот только в мой первый авто-пробег через Европу именно там у меня сперли колпаки с колес. Пост какой-то странный, как будто из окна аэропорта Нидерланды человек увидел.
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5k
Котэ Час назад
как по мне - велосипеды, конопля, дамы за деньги и подземные мусорные контейнера около больших домов
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−1
Sata33 2 часа назад
Ну с шариками как раз все логично , у нас бы тоже их запретить .
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51k
Серый 2 часа назад
Чегоблин? Это какого года? Вино только стоит 25 минимум.
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1k
Шурман 2 часа назад
Кстати про завтраки это обычно как всегда что то не о чем , а вот на обед это вот это , ну это если ты на работе . Это обычное явление , первые года не мог привыкнуть как можно сожрать булку в 30-40 см и нормально сидеть и потом рыгнуть и пернуть и все будут смеяться и говорить ГУТ ГЕДААН :) типа хорошо сделал :) или Рыгнуть а тебе в ответ Сакэлейке ( приятного типа аппетита ) :)))))) короче у них свои приколы , нас допустим это раздражает а для них это норма или подойти к тебе почесать свою шизду и спросить какие планы на выходные ? а ты ей кольцо на пальце она ну ок поняла .
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1k
Мурчелло 2 часа назад
А вы были в Нидерландах?
------------------------
Был.Только ничего не помню.Сьел пирожное,и потерялся надолго.
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9k
Shtoppi 2 часа назад
<<Вот сколько продуктов можно купить на 24 евро в Голландии>>
Тут явно не хватает пары слов: "МОЖНО БЫЛО". ))))))))))))))))))))))
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11k
Ivan 2 часа назад

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5k
Copycat 2 часа назад
офигеть они великов в каналы скидывают, нахера вопрос
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−13
pitersport 2 часа назад
достойно живут
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Спелая кукурузинка

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