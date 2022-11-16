Особенности жизни в Нидерландах, которые удивляют даже соседей-европейцев

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Нидерланды - это государство, которое состоит из городов в Западной Европе, а также островов Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба в Карибском море. Сегодня мы решили показать, как живут люди в этой части земного шара. Фото из Голландии, включающие в себя особенности и быт жителей Амстердама и других городов Нидерландов.
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В Нидерландах почти все перемещаются на велосипедах, поэтому мест для парковки мало, самые изобретательные находят новые способы
Так чистят каналы в Амстердаме
А вы были в Нидерландах?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Нидерланды амстердам голландия европа интересно особенности жизни путешествия страноведение факты фото
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Пиз@ежь, такой пиз@ежь
К примеру копчёных угрей дома почти никто не готовит, их всё-таки покупают. Запрет шариков - это скорее инцидент. Уточки ну не прямо во всех магазинах продаются, скорее почти нигде. Ну и далее по пунктам...
например нормально за обеденым столом с коллегами высмаркаться
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Был.Только ничего не помню.Сьел пирожное,и потерялся надолго.
Тут явно не хватает пары слов: "МОЖНО БЫЛО". ))))))))))))))))))))))
Таки в Западной Европе после вашего массового захода в начале 2000 появились решётки на окнах, серьёзные замки на дверях и сигнализации на всём что можно.
Вы сумели изменить бытовуху в половине ЕС под себя, а уж через год как красиво всё там станет вашими стараниями, местные взвоют.