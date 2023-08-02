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14 фотодоказательств того, что в Бельгии кроме пива и шоколада есть ещё много интересного

14 фотодоказательств того, что в Бельгии кроме пива и шоколада есть ещё много интересного

Автор:
02 августа 2023 08:30
Сообщество : Путешествия
Метки: Бельгия   в дргуих странах   в разных странах   интересно   путешествия   страноведение   фото   
1667
15

Жизнь в разных странах идёт своим чередом. Бельгия, например, считается столицей пива и шоколада. Но кроме этого там происходит ещё много чего интересного. Перед вами особенности жизни бельгийцев, о которых не расскажут в путеводителях.

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Метки: Бельгия   в дргуих странах   в разных странах   интересно   путешествия   страноведение   фото   
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9  комментариев
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10k
Том Сойер 2 часа назад
"В разных странах Бельгии полно граффити...."

В разных странах Бельгии....????

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5k
Евгений Д Полчаса назад
Хорошо посмотреть (быть туристом, а жить там русскому смерть).
Но надо жить в своей родной стране и любить свою страну.
И вот свою страну мы мало знаем, а у нас столько прекрасного
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8k
Пуриц Жорж 52 минуты назад
А ещё там очень-очень много негров и арабов.Париж отдыхает
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54
Vir 56 минут назад
с пивом согласен, а шоколад УГ у них)
PS: Жаль, что кроме Брюгге, там сейчас больше нигде не поддерживают чистоту и т.п.
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19k
Bill 2 часа назад
Я тоже в детстве приклеивал перчатки к ручкам велосипеда. Жалко что тогда не было Интернета. Сейчас такая фотка была бы в рубрике "14 фотодоказательств того, что в Сибири кроме медведей есть ещё много интересного"
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ну, и? А где главная достопримечательность? Шурман-то где? Пост ни о чём.
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Спелая кукурузинка

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