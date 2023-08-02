14 фотодоказательств того, что в Бельгии кроме пива и шоколада есть ещё много интересного

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Жизнь в разных странах идёт своим чередом. Бельгия, например, считается столицей пива и шоколада. Но кроме этого там происходит ещё много чего интересного. Перед вами особенности жизни бельгийцев, о которых не расскажут в путеводителях.
1. В Бельгии свои традиции: там есть не только Санта-Клаус, но и "Рождественский человек", который дарит детям подарки 6 декабря
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В разных странах Бельгии....????
Но надо жить в своей родной стране и любить свою страну.
И вот свою страну мы мало знаем, а у нас столько прекрасного
PS: Жаль, что кроме Брюгге, там сейчас больше нигде не поддерживают чистоту и т.п.