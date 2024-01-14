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Колумбийская коата: их мёртвенно-леденящий взгляд пробирает до мурашек

Колумбийская коата: их мёртвенно-леденящий взгляд пробирает до мурашек

Автор:
14 января 2024 09:48
Сообщество : Животные
Метки: Колумбийская коата   животные   интересно   природа   удивительно   факты   фото   
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Колумбийская коата, или коричневая паукообразная обезьяна, — жутковатый представитель парвотряда широконосых обезьян да и всего отряда приматов в целом. Их внешность настолько своеобразна, что безо всякого грима и предварительной подготовки они могли бы сыграть солдат из армии белых ходоков.

Только гляньте на эти стеклянные синие глазищи!

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Пониже глаз тоже посмотрите, коаты действительно заслуживают вашего внимания. Крохотное тельце держится на длинных тонких лапах. Всё это шерстяное великолепие завершает 70-сантиметровый хвостище с голым кончиком — чтобы за ветки удобнее было хвататься.

Да, собакам пятая нога, может, и не нужна, зато коатам она необходима! Звери умело используют хвост в качестве ещё одной конечности и ни о чём не жалеют. За это их семейство прозвали паукообразными — скачут обезьянки по веткам, словно гигантские пауки, распугивая во все стороны прогульщиков биологии.

Но вы ведь сюда не про хвосты зашли прочитать, верно? Первое, что бросается в глаза при взгляде на обезьян — их бездонные голубые глаза! А знаете, в чём их секрет? Вот и мы тоже не знаем. Да и учёные не знают, потому что причины появления и механизмы наследования разного цвета глаз плохо изучены даже у людей, что уж о каких-то шерстяных из джунглей говорить.

Вообще, цвет глаз млекопитающих зависит от строения их радужки. Чем меньше в ней пигментных клеток с гранулами меланина внутри, тем более светлым будет цвет. А чем больше — тем более тёмными нам будут казаться глаза: от светло-карих до почти чёрных.

У людей за голубой цвет глаз отвечает мутация рядом с геном ОСА2. Говоря по-русски, эта поломка как злой полицейский не пропускает фуры с сырьём для образования меланина в клетке глаза. Но! У обезьян этой мутации нет, а голубые глаза — вон, пожалуйста, на фотках целая куча ходячих представителей. В этом и есть главная загадка-загвоздка: учёные пока не разобрались, как животины получили столь необычную внешность и вследствие чего не знают, как она влияет на их жизнь.

Существует вполне логичное предположение, что популяция коат не всегда была такой необычной. Сегодня, помимо голубоглазых обезьян, можно встретить и представителей с карими глазами. Но видимо, раньше они были куда более распространены. Затем, каким-то невообразимым образом у одной или нескольких животин поломался какой-то ген, отвечающий за транспорт меланина в глаза. Ну а после уже всё могло пойти несколькими путями.

Во-первых, решающую роль могла сыграть численность коат. Сегодня этот вид находится 4 конечностями на грани вымирания, хватаясь за мир живых одним только хвостом. В малой популяции всякие мутации имеют куда бо́льшие шансы на закрепление — вот вам и итог.

Во-вторых, обезьяны сами могли свернуть на дорожку Короля ночи. Но это не точно. Дело в том, что учёные довольно плохо изучили брачное поведение приматов и не могут дать 100% заключение о том, на основании каких критериев они выбирают партнёров. Известно лишь то, что самки сами инициируют спаривание и могут выбирать более одного партнёра за сезон. И кто знает, может быть, один из критериев — это очаровательные голубые глаза, перед которыми невозможно устоять!

Так или иначе, популяция коричневых обезьяньих ходоков имеет место быть по берегам рек и в нетронутых реликтовых лесах Колумбии и Венесуэлы. Если повезёт, можно встретить сразу 30 особей, что чинно-мирно ищут фрукты в кронах деревьев. На землю коаты спускаются исключительно редко и по большой нужде: чтобы попить или закусить богатой минералами глиной. В остальных случаях смотрите выше и не бойтесь — звери хорошо маскируются, а в случае опасности всего лишь трясут ветками — нападать на вас эти ходоки точно не будут.

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Метки: Колумбийская коата   животные   интересно   природа   удивительно   факты   фото   
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