Колумбийская коата: их мёртвенно-леденящий взгляд пробирает до мурашек

Колумбийская коата, или коричневая паукообразная обезьяна, — жутковатый представитель парвотряда широконосых обезьян да и всего отряда приматов в целом. Их внешность настолько своеобразна, что безо всякого грима и предварительной подготовки они могли бы сыграть солдат из армии белых ходоков.
Только гляньте на эти стеклянные синие глазищи!
Пониже глаз тоже посмотрите, коаты действительно заслуживают вашего внимания. Крохотное тельце держится на длинных тонких лапах. Всё это шерстяное великолепие завершает 70-сантиметровый хвостище с голым кончиком — чтобы за ветки удобнее было хвататься.
Да, собакам пятая нога, может, и не нужна, зато коатам она необходима! Звери умело используют хвост в качестве ещё одной конечности и ни о чём не жалеют. За это их семейство прозвали паукообразными — скачут обезьянки по веткам, словно гигантские пауки, распугивая во все стороны прогульщиков биологии.
Но вы ведь сюда не про хвосты зашли прочитать, верно? Первое, что бросается в глаза при взгляде на обезьян — их бездонные голубые глаза! А знаете, в чём их секрет? Вот и мы тоже не знаем. Да и учёные не знают, потому что причины появления и механизмы наследования разного цвета глаз плохо изучены даже у людей, что уж о каких-то шерстяных из джунглей говорить.
Вообще, цвет глаз млекопитающих зависит от строения их радужки. Чем меньше в ней пигментных клеток с гранулами меланина внутри, тем более светлым будет цвет. А чем больше — тем более тёмными нам будут казаться глаза: от светло-карих до почти чёрных.
У людей за голубой цвет глаз отвечает мутация рядом с геном ОСА2. Говоря по-русски, эта поломка как злой полицейский не пропускает фуры с сырьём для образования меланина в клетке глаза. Но! У обезьян этой мутации нет, а голубые глаза — вон, пожалуйста, на фотках целая куча ходячих представителей. В этом и есть главная загадка-загвоздка: учёные пока не разобрались, как животины получили столь необычную внешность и вследствие чего не знают, как она влияет на их жизнь.
Существует вполне логичное предположение, что популяция коат не всегда была такой необычной. Сегодня, помимо голубоглазых обезьян, можно встретить и представителей с карими глазами. Но видимо, раньше они были куда более распространены. Затем, каким-то невообразимым образом у одной или нескольких животин поломался какой-то ген, отвечающий за транспорт меланина в глаза. Ну а после уже всё могло пойти несколькими путями.
Во-первых, решающую роль могла сыграть численность коат. Сегодня этот вид находится 4 конечностями на грани вымирания, хватаясь за мир живых одним только хвостом. В малой популяции всякие мутации имеют куда бо́льшие шансы на закрепление — вот вам и итог.
Во-вторых, обезьяны сами могли свернуть на дорожку Короля ночи. Но это не точно. Дело в том, что учёные довольно плохо изучили брачное поведение приматов и не могут дать 100% заключение о том, на основании каких критериев они выбирают партнёров. Известно лишь то, что самки сами инициируют спаривание и могут выбирать более одного партнёра за сезон. И кто знает, может быть, один из критериев — это очаровательные голубые глаза, перед которыми невозможно устоять!
Так или иначе, популяция коричневых обезьяньих ходоков имеет место быть по берегам рек и в нетронутых реликтовых лесах Колумбии и Венесуэлы. Если повезёт, можно встретить сразу 30 особей, что чинно-мирно ищут фрукты в кронах деревьев. На землю коаты спускаются исключительно редко и по большой нужде: чтобы попить или закусить богатой минералами глиной. В остальных случаях смотрите выше и не бойтесь — звери хорошо маскируются, а в случае опасности всего лишь трясут ветками — нападать на вас эти ходоки точно не будут.
Источник:
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