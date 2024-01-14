Колумбийская коата: их мёртвенно-леденящий взгляд пробирает до мурашек

Вообще, цвет глаз млекопитающих зависит от строения их радужки. Чем меньше в ней пигментных клеток с гранулами меланина внутри, тем более светлым будет цвет. А чем больше — тем более тёмными нам будут казаться глаза: от светло-карих до почти чёрных.

У людей за голубой цвет глаз отвечает мутация рядом с геном ОСА2. Говоря по-русски, эта поломка как злой полицейский не пропускает фуры с сырьём для образования меланина в клетке глаза. Но! У обезьян этой мутации нет, а голубые глаза — вон, пожалуйста, на фотках целая куча ходячих представителей. В этом и есть главная загадка-загвоздка: учёные пока не разобрались, как животины получили столь необычную внешность и вследствие чего не знают, как она влияет на их жизнь.