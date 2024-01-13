Морской леопард: то милашка, то кровожадный тиран

Морские леопарды — противоречивые животные. Это эгоистичные отцы и замечательные матери. Опаснейшие хищники и безобидные фильтраторы. Милые друзья и агрессивные звери, на клыках которых есть и человеческая кровь.
Морской леопард — это не самое крупное животное Антарктиды, однако он входит в тройку лидеров. Лишь косатки в состоянии гонять хищника длиной до 3,5 метров и весом до 600 кило.
Вся остальная живность Южного океана: тюлени, пингвины, рыбы, кальмары и мелкие беспозвоночные — дрожат в страхе перед его милым взглядом и доброй улыбкой.
Морской леопард — главный хищник Антарктики. На Южном полюсе прокормиться сложно, поэтому тюлень может съесть вообще всё. Против крупной добычи он использует 2,5 сантиметровые клыки и острые резцы, которыми можно пробить даже самую толстую шкуру и любой слой подкожного жира. Но и планктона такой мега-хищник не гнушается! Он фильтрует океаническую мелочь при помощи коренных зубов. Их форма такова, что через них можно «просеивать» воду, оставляя пойманный криль внутри пасти.
Но эти приспособления были бы полностью бесполезны без живого и острого ума, способного реализовать данные эволюцией преимущества. Каждый морской леопард выбирает жертву по себе, исходя из десятков факторов: от разнообразия добычи до состояния здоровья. Так, например, у берегов Антарктиды плотность криля всегда выше, поэтому местные тюлени предпочитают спокойно фильтровать водичку, не учиняя кровавых расправ.
А вот особи, обитающие на дрейфующих льдах, где вода не так богата мелкими рачками, активно охотятся на позвоночных: рыбу, пингвинов и даже молодых тюленей других видов. Наш герой — единственный тюлень, способный питаться себе подобными.
Жаждущие мяса хищники патрулируют границу льдов и ждут возможности напасть из засады — айсберга или крупной ледышки. Ошарашенная добыча будет схвачена, а затем унесена на глубину, где уже не сможет выбраться и задохнется. В каком-то смысле это даже милосердно, ведь у морских леопардов есть один заметный недостаток.
Они не умеют разделывать добычу. Поедание пищи для этих хищников — труд не менее долгий и сложный, чем выслеживание будущего обеда. Иногда леопарды банально устают защищать жертву от других животных. Они могут настолько отчаяться, что готовы поделиться своими вкусностями с другими леопардами.
А вот взаимоотношения людей и леопардов — штука неоднозначная. Каждый зверь привык решать проблемы по-своему, и реакция этих животных слабо предсказуема. Многие из леопардов харизматичны, игривы и дружелюбны настолько, что предлагают дайверам разделить с ними свежепойманную рыбку или пингвина. В то же время нередки случаи агрессии зверей по отношению к людям. В 2003 году даже произошло убийство: биолог Кирсти Браун была захвачена леопардом и унесена на глубину. Хищник держал её под водой на протяжении 6 минут, пока она не погибла.
По независимому поведению животных легко догадаться, что они убеждённые индивидуалисты. Вне брачного сезона они не общаются друг с другом ни на охоте, ни во время отдыха. Зато их поведение радикально меняется во время южного лета. Самцы разбивают берега на отдельные территории и принимаются громко вопить друг на друга. Иногда от этого появляются дети. У большинства из них гены самого крупного и крикливого самца этого района.
После спаривания самец улепётывает по своим делам, а будущая мама выкапывает ямку во льду — своеобразное гнездо. Там леопардёныш будет тюленить, пока не закончится молочное вскармливание — примерно месяц. Ну а после ему придётся нырнуть в жестокую реальность и холодные антарктические воды, чтобы начать жизнь главного хищника Южного океана.
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