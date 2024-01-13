Морской леопард: то милашка, то кровожадный тиран

А вот взаимоотношения людей и леопардов — штука неоднозначная. Каждый зверь привык решать проблемы по-своему, и реакция этих животных слабо предсказуема. Многие из леопардов харизматичны, игривы и дружелюбны настолько, что предлагают дайверам разделить с ними свежепойманную рыбку или пингвина. В то же время нередки случаи агрессии зверей по отношению к людям. В 2003 году даже произошло убийство: биолог Кирсти Браун была захвачена леопардом и унесена на глубину. Хищник держал её под водой на протяжении 6 минут, пока она не погибла.