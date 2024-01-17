С какой целью пауки-птицееды заводят в своих норах "домашних животных"

Вообще, сперва нужно сказать, что симбиотические взаимоотношения различного рода у разных животных – это вещь обыденная и вполне естественная. Однако в некоторых случаях выглядят эти взаимоотношения своеобразно.
Это либо сосуществование видов на одной площади, либо более мелкое животное обитает на теле более крупного. Таким образом, оно получает пищу и очищает крупное животное от паразитов там, где сложно дотянуться.
Однако наш случай особенный. Дело в том, что в Перу обитают очень занимательные тандемы пауков-птицеедов и лягушек семейства узкоротов. На первый взгляд это очень похоже на взаимоотношения, к примеру, крокодилов и их маленьких крылатых помощниц. Но тут все не так просто.
Во-первых, учеными было замечено, что узкороты спокойно и без какой бы то ни было опаски живут вместе с пауками в их норах. Они забираются туда по их лапам и даже передвигаются на них. Сами же пауки оберегают этих лягушек, которые сами по себе крайне маленькие и для них представляет опасность множество хищных зверей.
Исследуя эти пары, ученые заметили, что паук не только защищает свою лягушку от хищников, но и четко отличает ее среди множества других. Происходит это весьма интересным способом: паук цепляет лягушку и подносит к пасти, затем он ее ощупывает своими ротовыми конечностями и ставит обратно на землю. Касательно того, зачем это нужно и что птицеед изучает в лягушке шли ожесточенные споры. Но со временем ученые пришли к выводу, что паук воспринимает ядовитые выделения на коже земноводного.
И вот тут встает ребром самый главный вопрос, в чем же проявляется симбиоз этих двух представителей фауны Перу? Узкорот, например, может спокойно питаться остатками некоторых животных поглощаемых птицеедом. Но тогда не совсем ясно, зачем эта лягушка пауку.
Ответ оказался довольно прост. Дело в том, что паук-птицеед достаточно крупный сам по себе и охотится он в основном на более крупную добычу. Изловить мелюзгу он практически не способен, но зато у пауков-птицеедов есть опасные природные враги. Это перуанские муравьи, у которых появилась неприятная привычка – поедать яйца паука.
Сам хищник совершенно не способен защититься от атаки мелких существ, потому часто кладки птицееда разоряются подчистую, оставляя его без потомства. И вот тут на сцену выходит узкорот. Как прирученные человеком кошки защищают дом от мышей и крыс, так и лягушка охраняет домик паука от вторжения мелких паразитов. Благодаря своим малым размерам, природным талантам и проворству, узкорот ловко съедает муравье и оберегает кладки от вредителей. Собственно, за это пауки и испытывают к лягушкам в некотором роде нежные чувства.
Как уже отмечалось выше, паук легко распознает свою лягушку и это выглядит очень странно. Ведь другими лягушками-узкоротами птицеед может запросто закусить, но вот свою конкретную подругу он не тронет никогда. Почему важна именно его личная лягушка ученым не ясно до сих пор. Может дело в том, что паук легко запоминает химические маркеры кожных выделений своей лягушки. А остальные просто вызывают у него обычные реакции: “добыча” и "еда".
Источник:
- Морской леопард: то милашка, то кровожадный тиран
- Почему панды такие добрые и дурашливые?
- Овца или бык? Дошёл пешком из Гималаев в Гренландию, чтобы выжить
- Колумбийская коата: их мёртвенно-леденящий взгляд пробирает до мурашек
- Терминатор-пофигист: 10 интересных фактов про медоеда