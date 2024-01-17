С какой целью пауки-птицееды заводят в своих норах "домашних животных"

Однако наш случай особенный. Дело в том, что в Перу обитают очень занимательные тандемы пауков-птицеедов и лягушек семейства узкоротов. На первый взгляд это очень похоже на взаимоотношения, к примеру, крокодилов и их маленьких крылатых помощниц. Но тут все не так просто.

Во-первых, учеными было замечено, что узкороты спокойно и без какой бы то ни было опаски живут вместе с пауками в их норах. Они забираются туда по их лапам и даже передвигаются на них. Сами же пауки оберегают этих лягушек, которые сами по себе крайне маленькие и для них представляет опасность множество хищных зверей.

Исследуя эти пары, ученые заметили, что паук не только защищает свою лягушку от хищников, но и четко отличает ее среди множества других. Происходит это весьма интересным способом: паук цепляет лягушку и подносит к пасти, затем он ее ощупывает своими ротовыми конечностями и ставит обратно на землю. Касательно того, зачем это нужно и что птицеед изучает в лягушке шли ожесточенные споры. Но со временем ученые пришли к выводу, что паук воспринимает ядовитые выделения на коже земноводного.