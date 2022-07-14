Уникальные улитки, которые гроздями висят в пещерах Кубы

Вот они, слева направо.

Тогда я зашёл с другой стороны. Во второй версии текста я нагнал таинственности. Мол, про этих моллюсков ничего не известно, они очень редкие и необычные. И ведь почти не покривил душой. Зарубежные интернеты выдали мне лишь два источника информации: статьи за 1857 и 2017 года.

Только вот не такие уж они и редкие. На одном квадратном метре потолка пещеры сидит нескольких десятков каллоний. Такую толпу улиток вы не найдёте и в бабушкином огороде. Причина их слабой изученности — бедность. Куба не может содержать большой штат учёных, у неё есть дела важнее. Немного подумав, я отбросил этот вариант.