Уникальные улитки, которые гроздями висят в пещерах Кубы

Иногда мне сложно писать. Кажется, будто вдохновение взяло отгул, оставив меня одного. Вот вроде и животное прикольное — живой сталактит-улитка — но что-то не так. В голове не полноводная река из мыслей и образов, а высушенная солнцем пустыня. Ну и как мне писать про кубинскую каллонию?
Да, вон та крохотная мармеладка слева и есть улитка.
Сначала я решил использовать классический заход. Планировал рассказать, что каллонии — это род из 5 видов, которые встречаются только в западной Кубе. Причём, в не самом типичном для жизни месте — в местных карстовых пещерах. Но этот вариант мне не понравился, я не смог связать его с остальной собранной мною информацией.
Вот они, слева направо.
Тогда я зашёл с другой стороны. Во второй версии текста я нагнал таинственности. Мол, про этих моллюсков ничего не известно, они очень редкие и необычные. И ведь почти не покривил душой. Зарубежные интернеты выдали мне лишь два источника информации: статьи за 1857 и 2017 года.
Только вот не такие уж они и редкие. На одном квадратном метре потолка пещеры сидит нескольких десятков каллоний. Такую толпу улиток вы не найдёте и в бабушкином огороде. Причина их слабой изученности — бедность. Куба не может содержать большой штат учёных, у неё есть дела важнее. Немного подумав, я отбросил этот вариант.
Сталактиты удивительны!
А вот третья попытка написать текст выглядела намного перспективней, я сделал упор на внешний вид. Шутка ли, в животном всего 2-2,5 сантиметра длины, и оно умудряется запилить коническую раковину в 37 витков! Это мировой рекорд, между прочим. Да и сама раковина непростая, на ней расположены 2 ряда полых рёбер. Отрастить такое чудо бионженерии непросто, особенно если ты питаешься только пещерным мхом. Его улитки стёсывают при помощи радулы — хитиновой пластинки со множеством мелких зубчиков.
Братан, ты мимо мха проехал, поворачивай.
А вот дальше я зашёл в тупик. Мне хотелось упомянуть, что никто не понимает, зачем им нужна такая сложная раковина. Она большая (в относительных величинах), неудобная и толком не спасает от хищников. Крупные животные легко прожуют моллюска вместе с ракушкой, а мелкие покусают за мускулистую, но беззащитную ногу. Только этот абзац выглядел чуждо и неуместно в любой части статьи.
5 видов моллюсков. После небольшой тренировки даже не профессионал сможет отличить их друг от друга.
На попытки написать что-то интересное была потрачена добрая половина дня. И когда часы показали 20:00, я всё ещё не имел и намёка на готовую работу. Поэтому я решил поступить немного нестандартно. Тем более, что настолько круто закрученная улитка достойна нетривиального подхода.
И вот, статья почти готова. Мне осталось лишь посетовать на то, что нам неизвестно ни о размножении, ни об особенностях жизни каллоний. И выразить надежду. Род улиточек прекрасно себя чувствует и отказывается вымирать. Значит, учёные обязательно изучат его подробней.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 16 макрофото, показывающих, что фантазию природы не догнать даже гениям фантастики
- 17 снимков, показывающих, что природа обладает огромной силой
- 15 удивительных природных явлений
- 15 реально существующих созданий с океанского дна
- Как ящерица отбрасывает хвост и не умирает от этого?