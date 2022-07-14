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Уникальные улитки, которые гроздями висят в пещерах Кубы

Уникальные улитки, которые гроздями висят в пещерах Кубы

Автор:
14 июля 2022 10:49
Сообщество : Животные
Метки: животные   красота   познавательно   природа   удивительно   улитка   факты   фото   
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Иногда мне сложно писать. Кажется, будто вдохновение взяло отгул, оставив меня одного. Вот вроде и животное прикольное — живой сталактит-улитка — но что-то не так. В голове не полноводная река из мыслей и образов, а высушенная солнцем пустыня. Ну и как мне писать про кубинскую каллонию?

Да, вон та крохотная мармеладка слева и есть улитка.

Сначала я решил использовать классический заход. Планировал рассказать, что каллонии — это род из 5 видов, которые встречаются только в западной Кубе. Причём, в не самом типичном для жизни месте — в местных карстовых пещерах. Но этот вариант мне не понравился, я не смог связать его с остальной собранной мною информацией.

×
×

Вот они, слева направо.

Тогда я зашёл с другой стороны. Во второй версии текста я нагнал таинственности. Мол, про этих моллюсков ничего не известно, они очень редкие и необычные. И ведь почти не покривил душой. Зарубежные интернеты выдали мне лишь два источника информации: статьи за 1857 и 2017 года.

Только вот не такие уж они и редкие. На одном квадратном метре потолка пещеры сидит нескольких десятков каллоний. Такую толпу улиток вы не найдёте и в бабушкином огороде. Причина их слабой изученности — бедность. Куба не может содержать большой штат учёных, у неё есть дела важнее. Немного подумав, я отбросил этот вариант.

Сталактиты удивительны!

А вот третья попытка написать текст выглядела намного перспективней, я сделал упор на внешний вид. Шутка ли, в животном всего 2-2,5 сантиметра длины, и оно умудряется запилить коническую раковину в 37 витков! Это мировой рекорд, между прочим. Да и сама раковина непростая, на ней расположены 2 ряда полых рёбер. Отрастить такое чудо бионженерии непросто, особенно если ты питаешься только пещерным мхом. Его улитки стёсывают при помощи радулы — хитиновой пластинки со множеством мелких зубчиков.

Братан, ты мимо мха проехал, поворачивай.

А вот дальше я зашёл в тупик. Мне хотелось упомянуть, что никто не понимает, зачем им нужна такая сложная раковина. Она большая (в относительных величинах), неудобная и толком не спасает от хищников. Крупные животные легко прожуют моллюска вместе с ракушкой, а мелкие покусают за мускулистую, но беззащитную ногу. Только этот абзац выглядел чуждо и неуместно в любой части статьи.

5 видов моллюсков. После небольшой тренировки даже не профессионал сможет отличить их друг от друга.

На попытки написать что-то интересное была потрачена добрая половина дня. И когда часы показали 20:00, я всё ещё не имел и намёка на готовую работу. Поэтому я решил поступить немного нестандартно. Тем более, что настолько круто закрученная улитка достойна нетривиального подхода.

И вот, статья почти готова. Мне осталось лишь посетовать на то, что нам неизвестно ни о размножении, ни об особенностях жизни каллоний. И выразить надежду. Род улиточек прекрасно себя чувствует и отказывается вымирать. Значит, учёные обязательно изучат его подробней.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: животные   красота   познавательно   природа   удивительно   улитка   факты   фото   
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Александр Час назад
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