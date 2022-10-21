FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6574 поста • 928 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Ленинградской области сошла "мусорная лавина"

В Ленинградской области сошла "мусорная лавина"

Автор:
21 октября 2022 08:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   интересное   лавина   мусор   полигон   ужас   фото   
164
1
2

В Гатчинском районе на полигоне из твёрдых бытовых отходов сошла самая настоящая лавина из мусора. Момент схода попал на видео.

Выглядит, конечно, очень жутковато. Огромная лавина из мусора сошла 19 октября. Официально об этом стало известно только 20 октября. К счастью, никто из местных "альпинистов" не пострадал.

Сход откоса обошелся без жертв и пострадавших, но глядя на объем обрушившейся мусорно-земляной массы понимаешь: настоящее чудо, что в зоне схода не оказалось ни людей, ни техники, сообщает "Коммерсант".

По версии специалистов эконадзора, работающих на месте происшествия, оползень мог произойти из-за неправильного размещения отходов на полигоне.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Россия   видео   интересное   лавина   мусор   полигон   ужас   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
186
Feto13 Полчаса назад
Даже запах видно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Игорь 43 секунды назад
ну надо и дальше еще активнее протестовать против мусороперерабатывающих заводов. чтоб еще больше отвалов накапливалось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
ss 15 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
ss 17 минут назад
Я надеюсь, мусор был предварительно правильно рассортирован?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
The Dude 18 минут назад
"Момент схода попал на видео."
У меня что-то с глазами, или это видео засекречено?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Shtoppi Полчаса назад
Местные власти этот говносель теперь обратно, на территорию полигона, закинут или просто запишут как новообретенную территорию?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

67630



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Сделано у нас. Нам есть чем гордиться!
Сделано у нас. Нам есть чем гордиться!
40 познавательных и завораживающих фото из прошлого
40 познавательных и завораживающих фото из прошлого
Набирающие популярность в сообществах
Химики из&nbsp;Германии выяснили, что редкоземельные металлы можно использовать для создания фейерверков с&nbsp;разноцветными искрами
Химики из Германии выяснили, что редкоземельные металлы можно использовать для...
Как украсить дом к Хэллоуину и до смерти напугать соседей
Как украсить дом к Хэллоуину и до смерти напугать соседей
Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть
Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Почувствуй разницу

Лучшие демотиваторы
Управляющая компания объясняет суммы в платёжках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересное#подборка#фильм#в мире#автомир#космос#актеры#голливуд
#интересно#факты#кино#дтп#аварии#автомобили#роль#Спорт#съемка#дети
#Юмор#животные#люди#история#авто аварии#США#забавно#природа#Вещи#Еда
Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть "В праве ли они называть себя мужчинами?": Кадыров высказался об уклонистах "В праве ли они называть себя мужчинами?": Кадыров высказался об уклонистах Россиян, устроивших драку в Казахстане, депортируют в Россию Россиян, устроивших драку в Казахстане, депортируют в Россию Полетели головы: военный комиссар Хабаровского края был освобождён от должности из-за несоблюдения правил частичной мобилизации Полетели головы: военный комиссар Хабаровского края был освобождён от должности из-за... 19-летний парень в Сочи заступился за женщину и теперь ему грозит 15 лет лишения свободы 19-летний парень в Сочи заступился за женщину и теперь ему грозит 15 лет лишения свободы "Русские, уезжайте из этой страны!": в Грузии местные жители бастуют против сбежавших россиян "Русские, уезжайте из этой страны!": в Грузии местные жители бастуют против сбежавших россиян

На что жалуетесь?

Вернуться