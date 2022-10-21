В Ленинградской области сошла "мусорная лавина"

В Гатчинском районе на полигоне из твёрдых бытовых отходов сошла самая настоящая лавина из мусора. Момент схода попал на видео.
Выглядит, конечно, очень жутковато. Огромная лавина из мусора сошла 19 октября. Официально об этом стало известно только 20 октября. К счастью, никто из местных "альпинистов" не пострадал.
Сход откоса обошелся без жертв и пострадавших, но глядя на объем обрушившейся мусорно-земляной массы понимаешь: настоящее чудо, что в зоне схода не оказалось ни людей, ни техники, сообщает "Коммерсант".
По версии специалистов эконадзора, работающих на месте происшествия, оползень мог произойти из-за неправильного размещения отходов на полигоне.
Источник:
АНТИФИШКИ
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У меня что-то с глазами, или это видео засекречено?