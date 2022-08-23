19-летний парень в Сочи заступился за женщину и теперь ему грозит 15 лет лишения свободы

Молодой парень купался в море, когда услышал крики с берега. На набережной женщина дралась с мужчиной. Тот наносил её удары, брал за горло и что-то при этом кричал. Парень решил заступиться за даму и случайно убил её обидчика. Теперь защитнику грозит 15 лет лишения свободы
На центральной сочинской набережной произошёл конфликт молодой девушки и мужчины. Прямо под камерами молодой человек принялся толкать девушку, бить её и душить на лавочке. Девушка кричала и завала на помощь.
В это же время в море купалась компания молодых людей. Они услышали крики девушки и бросились ей на помощь. Девушка наконец смогла отойти в сторону и перевести дух, а драчун нашёл оппонента своей весовой категории.
На кадрах 19-летний парень бьёт в лицо абьюзера всего один раз и тот падает на асфальт. По словам очевидцев, по лицу мужчина получил после слов «догоню - убью» в сторону женщины.
Сестра заступника рассказала Life, что её брат после удара сразу же стал приводить разбушевавшегося мужчину в чувство и ему это удалось: тот очнулся и сказал, что его зовут Роман.
Молодые люди вызвали полицию и медиков.
Спустя сутки оперуполномоченный задержал заступника, а через два дня семье героя рассказали, что бунтарь скончался в больнице. Юноше вменяют обвинение по ст. 111, ч. 4 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего". Ему грозит 15 лет лишения свободы.
Сейчас защитник в СИЗО. Следователи утверждают, что в момент конфликта он был пьян. Однако его сестра уверяет, что это не так. По её словам, в тот день брат не мог пить, потому что был за рулём.
Родственники 19-летнего парня не согласились с обвинениями. Он заступился за хрупкую девушку и теперь сам оказался в сложной ситуации. Героизм, увы, бывает наказуем...
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- В Орле бабульки буквально смели сахар с полок
- "Русские — сила!": в парижском метро украинец напал на русскоговорящую девушку, но жандармы помогли ей
- «Сами уезжайте!»: Нагиев опроверг слухи и ответил всем, кто призывал его покинуть страну
- Российские разработчики показали арты и модели персонажей игры о «Смутном времени», на которую власти выделили 260 миллионов
- "Без перьев и шума": Киркоров пробрался на Евровидение инкогнито и сменил имидж
вполне заслуживает изоляции от общества...
драки не было, был внезапный удар. Абсолютно не нужный. Теперь присядет
И теперь все зависит от экспертизы и обвинения... верней от того как быстро и кому первому занесут.
Но по факту, в момент контакта чувак уже не бил бабу - тема была закрыта... он просто подошел и неожиданно для умершего нанес удары.
Поэтому, говорить, что он кого-то защитил - это не правильно. С юридической точки зрения он напал.
... Автору минус за "абьюзера". Учи русский!
1. Причинение смерти по неосторожности -
наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.