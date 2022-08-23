19-летний парень в Сочи заступился за женщину и теперь ему грозит 15 лет лишения свободы

На центральной сочинской набережной произошёл конфликт молодой девушки и мужчины. Прямо под камерами молодой человек принялся толкать девушку, бить её и душить на лавочке. Девушка кричала и завала на помощь.

В это же время в море купалась компания молодых людей. Они услышали крики девушки и бросились ей на помощь. Девушка наконец смогла отойти в сторону и перевести дух, а драчун нашёл оппонента своей весовой категории.

На кадрах 19-летний парень бьёт в лицо абьюзера всего один раз и тот падает на асфальт. По словам очевидцев, по лицу мужчина получил после слов «догоню - убью» в сторону женщины.