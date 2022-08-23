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19-летний парень в Сочи заступился за женщину и теперь ему грозит 15 лет лишения свободы

19-летний парень в Сочи заступился за женщину и теперь ему грозит 15 лет лишения свободы

Автор:
23 августа 2022 12:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Сочи   видео   героизм   драка   заступился   интересное   наказание   фото   
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Молодой парень купался в море, когда услышал крики с берега. На набережной женщина дралась с мужчиной. Тот наносил её удары, брал за горло и что-то при этом кричал. Парень решил заступиться за даму и случайно убил её обидчика. Теперь защитнику грозит 15 лет лишения свободы

На центральной сочинской набережной произошёл конфликт молодой девушки и мужчины. Прямо под камерами молодой человек принялся толкать девушку, бить её и душить на лавочке. Девушка кричала и завала на помощь.

В это же время в море купалась компания молодых людей. Они услышали крики девушки и бросились ей на помощь. Девушка наконец смогла отойти в сторону и перевести дух, а драчун нашёл оппонента своей весовой категории.

На кадрах 19-летний парень бьёт в лицо абьюзера всего один раз и тот падает на асфальт. По словам очевидцев, по лицу мужчина получил после слов «догоню - убью» в сторону женщины.

Сестра заступника рассказала Life, что её брат после удара сразу же стал приводить разбушевавшегося мужчину в чувство и ему это удалось: тот очнулся и сказал, что его зовут Роман.

Молодые люди вызвали полицию и медиков.

Спустя сутки оперуполномоченный задержал заступника, а через два дня семье героя рассказали, что бунтарь скончался в больнице. Юноше вменяют обвинение по ст. 111, ч. 4 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего". Ему грозит 15 лет лишения свободы.

Сейчас защитник в СИЗО. Следователи утверждают, что в момент конфликта он был пьян. Однако его сестра уверяет, что это не так. По её словам, в тот день брат не мог пить, потому что был за рулём.

Родственники 19-летнего парня не согласились с обвинениями. Он заступился за хрупкую девушку и теперь сам оказался в сложной ситуации. Героизм, увы, бывает наказуем...

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   Сочи   видео   героизм   драка   заступился   интересное   наказание   фото   
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26  комментариев
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536
solosolovov 39 минут назад
Ну тут однозначно, нападение и причинение смерти. А походу тут была семейная разборка.
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−1
742617000027 22 секунды назад
"Брутальный" "дровосек" тщательно приводит в порядок растрепанную куафюру ...
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1k
alecsey_n 38 секунд назад
Не стоит лезть в семейные разборки.
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116
Михаил 48 секунд назад
И опять ФИО "героя заступника" горячих кровей СМИ не раскрывают.
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10k
Oleg 3 минуты назад
Мне только не понятно. Депутат застрелил чувака - 9 месяцев, тут вступился за бабу - 15 лет. Всё таки отсутствие прецедентного права в России - большая бяда. Чтоб за одно и то же давали один и тот же срок. А так...
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6k
Tim_G 5 минут назад
пара девочек подралась и разошлась, пришел уе@ан и убил одну из них...
вполне заслуживает изоляции от общества...
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8k
МихА 9 минут назад
Такие волосатые бородатые передасты только и умеют с бабами драться, а как только встречается нормальный мужик, от щелбана падают и подыхают... Жалко пацана, хотел как лучше - получилось как всегда.
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9k
Игорь 18 минут назад
герой, бунтарь .....
драки не было, был внезапный удар. Абсолютно не нужный. Теперь присядет
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4k
alex Полчаса назад
ну вот и из-за таких плятких законов, скоро никто и не будет заступаться ни за кого
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6k
Котэ Полчаса назад
вот по этому люди и проходят мимо, ибо не всегда твою помощь отблагодарят, не удивлюсь если заявление на "защитника" написала эта дама которую лупили
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2k
Yus Полчаса назад
От жеж блин, мачу убили. Будем рыдать всем инетом.
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558
Жирный бот Полчаса назад
Если бы в момент когда тело било девушку, парень ударил бы.. Тут же как то неоднозначно, уже разошлись дерущиеся мужик и баба.. Необходимости бить не было..
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31k
Fat Lynx 36 минут назад
"...бьёт в лицо абьюзера всего один раз и тот падает на асфальт" - ну не один... сначала он ему в печень прописал, а вторым в голову.
И теперь все зависит от экспертизы и обвинения... верней от того как быстро и кому первому занесут.
Но по факту, в момент контакта чувак уже не бил бабу - тема была закрыта... он просто подошел и неожиданно для умершего нанес удары.
Поэтому, говорить, что он кого-то защитил - это не правильно. С юридической точки зрения он напал.
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6k
Кружок 36 минут назад
Волосатик конечно сам напросился ... Но смысл бить его, когда конфликт уже был исчерпан?
... Автору минус за "абьюзера". Учи русский!
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47k
dima423 38 минут назад
странно что ему 15 лет шьют, тут по моему УК РФ Статья 109. Причинение смерти по неосторожности

1. Причинение смерти по неосторожности -

наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
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