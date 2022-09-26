"В праве ли они называть себя мужчинами?": Кадыров высказался об уклонистах

Глава Чечни Рамазан Кадыров заявил, что мужчины-уклонисты не имеют чести, достоинства и нравственных ценностей. По мнению политика, они теперь даже не мужчины.