"В праве ли они называть себя мужчинами?": Кадыров высказался об уклонистах

Глава Чечни Рамазан Кадыров заявил, что мужчины-уклонисты не имеют чести, достоинства и нравственных ценностей. По мнению политика, они теперь даже не мужчины.
В своём Telegram-канале Кадыров разразился гневной тирадой. На этот раз глава Чечни прошёлся по уклонистам от мобилизации. По его словам, этих людей даже нельзя называть мужчинами.
Он признался, что особенно его удивляют уклонисты с Кавказа.
«Парни, вы считаете, что спасаетесь от смерти? Так если она предначертана в бою за свою Родину, разве не такой исход горцы во все времена воспринимали за честь?»
Кадыров подчеркнул, что даже если бы Россия оставили все регионы, включая Крым, Запад не прекратил бы попытки на нее давить. Поэтому спецоперация на Украине является вынужденной мерой.
«Я вам даю слово, если мы не отстоим свои интересы, худо будет всем россиянам. Мы потеряем суверенитет и независимость России, а после враги придут в каждый дом», - резюмировал глава республики. Он добавил, что пока остальные решают, что им делать, чеченцы будут выполнять приказы президента России.
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АНТИФИШКИ
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Грустно вдаль глядит,
На коне не скачет,
Щуку не уди т,
Стерхом не летает,
Не плывёт тунцом -
Тихо ожидает
Встречи с п@здецом.
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Глава Чечни Рамазан Кадыров заявил, что мужчины-уклонисты не имеют чести, достоинства и нравственных ценностей. По мнению политика, они теперь даже не мужчины.
Ага, в Чечне мобилизацию отменил и "чеченцы будут выполнять приказы"...