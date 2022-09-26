"В праве ли они называть себя мужчинами?": Кадыров высказался об уклонистах

В своём Telegram-канале Кадыров разразился гневной тирадой. На этот раз глава Чечни прошёлся по уклонистам от мобилизации. По его словам, этих людей даже нельзя называть мужчинами.

Он признался, что особенно его удивляют уклонисты с Кавказа.