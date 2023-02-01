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10 дорогих фильмов, которые провалились в прокате, и 9 бюджетных хитов

10 дорогих фильмов, которые провалились в прокате, и 9 бюджетных хитов

Автор:
01 февраля 2023 09:30
Сообщество : Кино
Метки: голливуд   интересно   кассовые сборы   кино   кинопроизводство   фильмы   
2729
20

Создание фильма — это всегда большой риск, ведь нет никакой гарантии, что он понравится критикам и не провалится в прокате. Иногда даже громкие имена в титрах или причастность к известной франшизе не в силах спасти блокбастер. А порой и наоборот — мастерство режиссеров и актеров или умелый маркетинг могут принести картине с крошечным бюджетом коммерческий успех. В этой подборке вы найдете примеры обеих ситуацией.

Начнем с фильмов с огромным бюджетом, которые провалились в прокате.

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Производственный бюджет: 218 768 299 долларов США.

Кассовые сборы: 200 000 000 долларов.

В фильме нет большинства персонажей франшизы «История игрушек», да и концепция оказалась несколько запутанной — здесь Базз не игрушка, а человек, на котором был основан игрушечный Базз. Учитывая все это, а также тот факт, что Базза больше не озвучивал Тим Аллен, неудивительно, что этот вбоквел показал себя гораздо хуже, чем основным фильмы франшизы.

Производственный бюджет: 300 000 000 долларов

Кассовые сборы: 210 469 803 доллара

«Круиз по джунглям» со звездным составом и полного экшена сюжетом не мог не получиться дорогим. Его выход также пришелся на разгар голливудского спада, вызванного пандемией, что, безусловно, способствовало его провалу в прокате. Другая причина, по мнению некоторых критиков, — «отсутствие оригинальности», хотя актерскую игру Эмили Блант и Дуэйна Джонсона многие похвалили.

Производственный бюджет: 200 000 000 долларов

Кассовые сборы: 69 973 540 долларов

Диснеевский римейк «Мулан» неоднократно оказывался в центре скандалов, что во многом обрекло его на провал в прокате. От звезды фильма, заявившей о своей поддержке полиции в Гонконге во время протестов за права человека, до хэштегов «Бойкотируйте Мулан» в соцсетях, этому фильму было суждено провалиться в прокате

Производственный бюджет: 190 000 000 долларов

Кассовые сборы: 159 197 755 долларов

Некоторые связывают провал фильма в прокате с решением выпустить его на стриминге HBO Max одновременно с кинотеатрами, что, естественно, привело к снижению продаж билетов. Другие обвиняют сам фильм, утверждая, что «голливудская машина высосала из него всю жизнь».

Производственный бюджет: 175 000 000 долларов

Кассовые сборы: 10 964 971 доллар

Это огромная неудача для Disney, особенно учитывая то, что фильм был довольно хорошо принят как критиками, так и зрителями. Однако повальным сборам во многом способствовало решение выпустить его одновременно в кинотеатрах и на стриминге Disney+. Учитывая ситуацию с COVID в то время, решение было логичным. Тем не менее, сотрудники Pixar были разочарованы этим решением, поскольку надеялись, что именно этот фильм станет возвращением студии на большой экран.

Производственный бюджет: 200 000 000 долларов

Кассовые сборы: 133 357 601 доллар

Хотя фильм многим понравился, он не превзошел ожиданий студии. Многие связывают его неудачу в прокате с плохим маркетингом: трейлеры как будто проигнорировали сюжет и не отдали должного глубокой эмоциональной составляющей очень трогательной картины. При этом он позиционировался скорее как фильм для детей, чем для всех возрастов, что однозначно снизило к нему интерес.

Производственный бюджет: 263 700 000 долларов

Кассовые сборы: 282 778 100 долларов

Существует ряд теорий относительно того, почему этот блокбастер не привлек зрителей. Одна из них — отсутствие громких имен. В отличие от большинства дорогих фильмов, «Джон Картер» задействовал в основном малоизвестных актеров, в том числе Тейлора Китча в главной роли. Также маркетинговую кампанию фильма называли «гнилой». Некоторые считают, что пресные трейлеры и безликое название не смогли передать идею фильма, что помешало зрителям им заинтересоваться.

Производственный бюджет: 100 000 000 долларов

Кассовые сборы: 27 072 169 долларов

Сильный актерский состав не смог принести фильму ожидаемый финансовый успех. Одной из причин провала фильма и больших расходов был беспорядочный процесс написания сценария. Над ним работало так много разных сценаристов в течение такого длительного периода времени, что к тому времени, когда был закончен черновой вариант, он был настолько плох, что его невозможно было пустить в производство — а он уже обошелся создателям в 100 миллионов долларов.

Производственный бюджет: 150 000 000 долларов

Кассовые сборы: 143 987 946 долларов

Сиквел хита 1996 года провалился из-за отсутствия интереса к нему со стороны зрителей и очень плохих отзывов. Зрители и критики сошлись во мнении, что актерская игра Леброна была лучше, чем игра Майкла Джордана, но все остальное в фильме (и в принципе отсутствие спроса на него) привела к его провалу.

Производственный бюджет: 100 000 000 долларов

Кассовые сборы: 74 826 329 долларов

Спилберг редко ошибается, однако в финансовом плане амбициозный иемейк «Вестсайдской истории» не оправдал ожиданий. К тому же, фильм в целом не вызвал интереса у зрителей, и, поскольку в отзывах нередко говорилось, что он «хуже оригинала», низкие кассовые сборы никого не удивили.


А вот и хиты, которым не помешал ограниченный бюджет.

Производственный бюджет: 200 000 долларов

Кассовые сборы: 99 750 000 долларов

«Безумный Макс», несомненно, является одним из величайших достижений Голливуда. С таким скромным бюджетом и таким насыщенным сценарием создателям фильма пришлось приложить немало усилий. Режиссер Джордж Миллер назвал работу над фильмом «партизанским кинопроизводством». «Это означало, что нам приходилось подметать дороги после сцен аварий. Мы с Байроном оставались на ночь и подметали дороги. Это означало, что мы сводили фильм в квартире, которую одолжили у друга, и он нарезал звук в гостиной, пока я нарезал картинку на кухне».

Производственный бюджет: 450 000 долларов

Кассовые сборы: 194 183 034 доллара

Как сделать фильм таким дешевым? Ответ прост — сделать его в стиле домашней съемки. Именно это Орен Пели сделал с «Паранормальным явлением», который превратился в франшизу из семи фильмов и оказался невероятно успешным.

Производственный бюджет: 7000 долларов

Кассовые сборы: 2 041 928 долларов

Невероятный путь Роберта Родригеса к голливудской славе — одна из величайших и самых уникальных историй успеха в кинематографе. Когда он был студентом, он снял свой первый фильм «Музыкант» с намерением продать его на латиноамериканском рынке домашнего видео. Но когда голливудский агент увидел фильм и признал его талант, Columbia Pictures согласилась выпустить его на международный рынок. Каждый кадр был идеален, благодаря чему фильм имел огромный успех и породил сиквел/римейк «Отчаянный» и третий фильм, «Однажды в Мексике».

Производственный бюджет: 600 000 долларов

Кассовые сборы: 248 300 000 долларов

«Ведьма из Блэр» — настоящий шедевр кинопроизводства и маркетинга. Ажиотаж вокруг фильма подогрел слух о том, что студенты из фильма действительно пропали без вести. Один из режиссеров рассказывал, что ему даже звонили из полиции с предложением помочь отыскать их. Реализм способствовал огромному успеху фильма — даже родители актрисы Хизер Донахью беспокоились за нее, когда ее только позвали на роль.

Производственный бюджет: 325 000 долларов

Кассовые сборы: 70 274 000 долларов

Имея в своем распоряжении лишь 20 дней и крошечный даже для 1978 года бюджет, Джон Карпентер умудрился снять один из самых важных слэшеров в истории кинематографа. Стиль Карпентера и несколько приемов для экономии бюджета (например, использование одних и тех же опавших листьев день ото дня) позволили создать этот невероятно успешный фильм за такую небольшую сумму.

Производственный бюджет: 65 000 долларов

Кассовые сборы: 22 233 808 долларов

Когда Морган Сперлок начал снимать свой документальный фильм, в рамках которого он в течение месяца каждый день питался исключительно в McDonald's, никто, в том числе и компания McDonald's, не думал, что фильм станет такой сенсацией. Но Морган верил в картину с самого начала: «Вы уже инвестировали в фильм только потому, что вам интересно узнать, что случится с этим парнем».

Интерес людей, которые наблюдают за тем, как человек доводит свое тело до предела, — это, безусловно, то, на чем сыграл Морган, и это помогло ему выиграть премию «Лучший режиссер» на «Сандэнсе». Фильм оказался невероятно успешным, учитывая его небольшой бюджет и очень простую концепцию.

Производственный бюджет: 1 000 000 долларов

Кассовые сборы: 225 000 000 долларов

За фильмом Сильвестра Сталоне, получившим премию «Оскар», стоит невероятная история: Сталоне отклонил предложение продать сценарий за 360 000, когда был на мели, поскольку хотел сняться в фильме сам. Однако это оказалось фантастическим решением, потому что ему в конечном итоге предоставили бюджет в 1 миллион долларов на создание фильма, который в последствии проявил себя как в прокате, так и на «Оскаре».

Производственный бюджет: 1 000 000 долларов

Кассовые сборы: 101 759 490 долларов

«Одержимая» последовала за «Паранормальным явления» как в стиле, так и в маркетинге. Псевдодокументальная стилистика привлекла поклонников «Паранормального явления» и «Ведьмы из Блэр», во многом благодаря тому, что студия Paramount придерживалась той же стратегии, что и «Паранормальное явление». Фанаты ужасов толпами повалили на фильм и принесли «Одержимой» финансовый успех, несмотря на плохие отзывы критиков.

Производственный бюджет: 400 000 долларов.

Кассовые сборы: 46 122 713 долларов

Успех «Наполеона Динамита» обусловлен его наивностью и оригинальностью, которые помогли ему стать культовым вскоре после его выхода. Фильм всего за три недели сняли недавно окончившие факультет кинематографии студенты Университета имени Бригама Янга. Продюсер Джереми Кун и вовсе занял деньги на съемки у своего брата. Фильм тепло встретили на фестивале «Сандэнс», после чего сарафанное радио и продуманная маркетинговая кампания помогли ему добиться финансового успеха и стать культовой классикой.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливуд   интересно   кассовые сборы   кино   кинопроизводство   фильмы   
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4k
vasilykopkov 56 минут назад
А я бы вспомнил "Боги наверное сошли с ума", бюджет 5 млн, сборы - 90 млн.
Отличный весёлый фильм.
И вторая часть тоже великолепна.
Сейчас так не снимают...
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5k
Роман 4 минуты назад
про паронормальноё чуть чуть [мат]...- Паранормальное явление. / Paranormal Activity, 2007. Орен Пели потратил на съемки этой жути всего 15 000 долларов, здорово сэкономив на актерах и декорациях, ведь снимал он собственный дом.
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20k
Will2006 11 минут назад
"Музыкант
Кассовые сборы: 2 041 928 долларов... фильм имел огромный успех"
Если два миллиона сборов это огромный успех, то я - Папа Римский

Возможно, аффтар имеет ввиду фирменный стиль Родригеса - пафос индийских боевиков, адаптированный для Мексики
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10k
Евгений 16 минут назад
7. Джон Картер (2012)

Так и сняли только половину книги. Всё надеялся, что доснимут вторую часть, но, видимо не судьба.
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86
Alex Roland Полчаса назад
меня всегда удивляюсь ТАКИЕ ТОЧНЫЕ подсчеты ... аж до доллара ... (Кассовые сборы: 210 469 803 доллара) .... и кстати (не в тему может) про мульт не учитывается продажа мерча - игрушки, изображения на упаковке продуктов для детей и прочее .... на этом иной раз больше денег рубят чем на самом фильме ... не говорю что всегда так удачно ... но мультики про Микки Мауса нормальные давно не делают (видел только какое то 3D убожество случайно) а прибыль эта мышь миллионную приносит
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22k
hebpat Полчаса назад
В список можно было включить Рембо. Первая кровь
Бюджет 15 млн долл.
Сборы 125 212 904 долл.
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846
Просто чувак в интернете 56 минут назад
Реальные упыри. Комедия на коленке сделана 2 людьми. И это лучшее что я видел.
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3k
Дмитрий 57 минут назад
"Джон Картер" безликое название, только для тех, кто не читал Берроуза :D
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86
Alex Roland Дмитрий Полчаса назад
Дак для Америки сейчас Том Сойер даже под запретом ... а Тарзан скоро с Кинг Конгом сражаться наверное будет ....
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25k
Serg2001 Час назад
«Безумный Макс», несомненно, является одним из величайших достижений Голливуда...

А какое отношение Голливуд имеет к этому фильму? Если я ничего не путаю это чисто австралийский фильм. Был отснят за двенадцать недель, съёмки прошли с 24 октября 1977 по январь 1978 года в окрестностях Мельбурна. Когда фильм был первый раз выпущен в США, весь звуковой ряд (включая и героя Мела Гибсона) был переозвучен по требованию дистрибьютора «American International Pictures», опасавшегося, что в Америке не поймут актёров с австралийским акцентом, и пожелавшего добавить американский акцент к голосам. Как то так.
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28k
Levyathan Час назад
Из всего перечисленного наибольшее разочарование вызывает "Матрица 4". Каждая последующая часть была хуже предыдущей, но четвертая просто пробила дно. Не смог даже досмотреть.
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199
ruslan d Час назад
Да чет все не шедевры ...
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