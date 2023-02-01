10 дорогих фильмов, которые провалились в прокате, и 9 бюджетных хитов

Производственный бюджет: 65 000 долларов

Кассовые сборы: 22 233 808 долларов

Когда Морган Сперлок начал снимать свой документальный фильм, в рамках которого он в течение месяца каждый день питался исключительно в McDonald's, никто, в том числе и компания McDonald's, не думал, что фильм станет такой сенсацией. Но Морган верил в картину с самого начала: «Вы уже инвестировали в фильм только потому, что вам интересно узнать, что случится с этим парнем».

Интерес людей, которые наблюдают за тем, как человек доводит свое тело до предела, — это, безусловно, то, на чем сыграл Морган, и это помогло ему выиграть премию «Лучший режиссер» на «Сандэнсе». Фильм оказался невероятно успешным, учитывая его небольшой бюджет и очень простую концепцию.