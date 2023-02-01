10 дорогих фильмов, которые провалились в прокате, и 9 бюджетных хитов

Создание фильма — это всегда большой риск, ведь нет никакой гарантии, что он понравится критикам и не провалится в прокате. Иногда даже громкие имена в титрах или причастность к известной франшизе не в силах спасти блокбастер. А порой и наоборот — мастерство режиссеров и актеров или умелый маркетинг могут принести картине с крошечным бюджетом коммерческий успех. В этой подборке вы найдете примеры обеих ситуацией.
Начнем с фильмов с огромным бюджетом, которые провалились в прокате.
Производственный бюджет: 218 768 299 долларов США.
Кассовые сборы: 200 000 000 долларов.
В фильме нет большинства персонажей франшизы «История игрушек», да и концепция оказалась несколько запутанной — здесь Базз не игрушка, а человек, на котором был основан игрушечный Базз. Учитывая все это, а также тот факт, что Базза больше не озвучивал Тим Аллен, неудивительно, что этот вбоквел показал себя гораздо хуже, чем основным фильмы франшизы.
Производственный бюджет: 300 000 000 долларов
Кассовые сборы: 210 469 803 доллара
«Круиз по джунглям» со звездным составом и полного экшена сюжетом не мог не получиться дорогим. Его выход также пришелся на разгар голливудского спада, вызванного пандемией, что, безусловно, способствовало его провалу в прокате. Другая причина, по мнению некоторых критиков, — «отсутствие оригинальности», хотя актерскую игру Эмили Блант и Дуэйна Джонсона многие похвалили.
Производственный бюджет: 200 000 000 долларов
Кассовые сборы: 69 973 540 долларов
Диснеевский римейк «Мулан» неоднократно оказывался в центре скандалов, что во многом обрекло его на провал в прокате. От звезды фильма, заявившей о своей поддержке полиции в Гонконге во время протестов за права человека, до хэштегов «Бойкотируйте Мулан» в соцсетях, этому фильму было суждено провалиться в прокате
Производственный бюджет: 190 000 000 долларов
Кассовые сборы: 159 197 755 долларов
Некоторые связывают провал фильма в прокате с решением выпустить его на стриминге HBO Max одновременно с кинотеатрами, что, естественно, привело к снижению продаж билетов. Другие обвиняют сам фильм, утверждая, что «голливудская машина высосала из него всю жизнь».
Производственный бюджет: 175 000 000 долларов
Кассовые сборы: 10 964 971 доллар
Это огромная неудача для Disney, особенно учитывая то, что фильм был довольно хорошо принят как критиками, так и зрителями. Однако повальным сборам во многом способствовало решение выпустить его одновременно в кинотеатрах и на стриминге Disney+. Учитывая ситуацию с COVID в то время, решение было логичным. Тем не менее, сотрудники Pixar были разочарованы этим решением, поскольку надеялись, что именно этот фильм станет возвращением студии на большой экран.
Производственный бюджет: 200 000 000 долларов
Кассовые сборы: 133 357 601 доллар
Хотя фильм многим понравился, он не превзошел ожиданий студии. Многие связывают его неудачу в прокате с плохим маркетингом: трейлеры как будто проигнорировали сюжет и не отдали должного глубокой эмоциональной составляющей очень трогательной картины. При этом он позиционировался скорее как фильм для детей, чем для всех возрастов, что однозначно снизило к нему интерес.
Производственный бюджет: 263 700 000 долларов
Кассовые сборы: 282 778 100 долларов
Существует ряд теорий относительно того, почему этот блокбастер не привлек зрителей. Одна из них — отсутствие громких имен. В отличие от большинства дорогих фильмов, «Джон Картер» задействовал в основном малоизвестных актеров, в том числе Тейлора Китча в главной роли. Также маркетинговую кампанию фильма называли «гнилой». Некоторые считают, что пресные трейлеры и безликое название не смогли передать идею фильма, что помешало зрителям им заинтересоваться.
Производственный бюджет: 100 000 000 долларов
Кассовые сборы: 27 072 169 долларов
Сильный актерский состав не смог принести фильму ожидаемый финансовый успех. Одной из причин провала фильма и больших расходов был беспорядочный процесс написания сценария. Над ним работало так много разных сценаристов в течение такого длительного периода времени, что к тому времени, когда был закончен черновой вариант, он был настолько плох, что его невозможно было пустить в производство — а он уже обошелся создателям в 100 миллионов долларов.
Производственный бюджет: 150 000 000 долларов
Кассовые сборы: 143 987 946 долларов
Сиквел хита 1996 года провалился из-за отсутствия интереса к нему со стороны зрителей и очень плохих отзывов. Зрители и критики сошлись во мнении, что актерская игра Леброна была лучше, чем игра Майкла Джордана, но все остальное в фильме (и в принципе отсутствие спроса на него) привела к его провалу.
Производственный бюджет: 100 000 000 долларов
Кассовые сборы: 74 826 329 долларов
Спилберг редко ошибается, однако в финансовом плане амбициозный иемейк «Вестсайдской истории» не оправдал ожиданий. К тому же, фильм в целом не вызвал интереса у зрителей, и, поскольку в отзывах нередко говорилось, что он «хуже оригинала», низкие кассовые сборы никого не удивили.
А вот и хиты, которым не помешал ограниченный бюджет.
Производственный бюджет: 200 000 долларов
Кассовые сборы: 99 750 000 долларов
«Безумный Макс», несомненно, является одним из величайших достижений Голливуда. С таким скромным бюджетом и таким насыщенным сценарием создателям фильма пришлось приложить немало усилий. Режиссер Джордж Миллер назвал работу над фильмом «партизанским кинопроизводством». «Это означало, что нам приходилось подметать дороги после сцен аварий. Мы с Байроном оставались на ночь и подметали дороги. Это означало, что мы сводили фильм в квартире, которую одолжили у друга, и он нарезал звук в гостиной, пока я нарезал картинку на кухне».
Производственный бюджет: 450 000 долларов
Кассовые сборы: 194 183 034 доллара
Как сделать фильм таким дешевым? Ответ прост — сделать его в стиле домашней съемки. Именно это Орен Пели сделал с «Паранормальным явлением», который превратился в франшизу из семи фильмов и оказался невероятно успешным.
Производственный бюджет: 7000 долларов
Кассовые сборы: 2 041 928 долларов
Невероятный путь Роберта Родригеса к голливудской славе — одна из величайших и самых уникальных историй успеха в кинематографе. Когда он был студентом, он снял свой первый фильм «Музыкант» с намерением продать его на латиноамериканском рынке домашнего видео. Но когда голливудский агент увидел фильм и признал его талант, Columbia Pictures согласилась выпустить его на международный рынок. Каждый кадр был идеален, благодаря чему фильм имел огромный успех и породил сиквел/римейк «Отчаянный» и третий фильм, «Однажды в Мексике».
Производственный бюджет: 600 000 долларов
Кассовые сборы: 248 300 000 долларов
«Ведьма из Блэр» — настоящий шедевр кинопроизводства и маркетинга. Ажиотаж вокруг фильма подогрел слух о том, что студенты из фильма действительно пропали без вести. Один из режиссеров рассказывал, что ему даже звонили из полиции с предложением помочь отыскать их. Реализм способствовал огромному успеху фильма — даже родители актрисы Хизер Донахью беспокоились за нее, когда ее только позвали на роль.
Производственный бюджет: 325 000 долларов
Кассовые сборы: 70 274 000 долларов
Имея в своем распоряжении лишь 20 дней и крошечный даже для 1978 года бюджет, Джон Карпентер умудрился снять один из самых важных слэшеров в истории кинематографа. Стиль Карпентера и несколько приемов для экономии бюджета (например, использование одних и тех же опавших листьев день ото дня) позволили создать этот невероятно успешный фильм за такую небольшую сумму.
Производственный бюджет: 65 000 долларов
Кассовые сборы: 22 233 808 долларов
Когда Морган Сперлок начал снимать свой документальный фильм, в рамках которого он в течение месяца каждый день питался исключительно в McDonald's, никто, в том числе и компания McDonald's, не думал, что фильм станет такой сенсацией. Но Морган верил в картину с самого начала: «Вы уже инвестировали в фильм только потому, что вам интересно узнать, что случится с этим парнем».
Интерес людей, которые наблюдают за тем, как человек доводит свое тело до предела, — это, безусловно, то, на чем сыграл Морган, и это помогло ему выиграть премию «Лучший режиссер» на «Сандэнсе». Фильм оказался невероятно успешным, учитывая его небольшой бюджет и очень простую концепцию.
Производственный бюджет: 1 000 000 долларов
Кассовые сборы: 225 000 000 долларов
За фильмом Сильвестра Сталоне, получившим премию «Оскар», стоит невероятная история: Сталоне отклонил предложение продать сценарий за 360 000, когда был на мели, поскольку хотел сняться в фильме сам. Однако это оказалось фантастическим решением, потому что ему в конечном итоге предоставили бюджет в 1 миллион долларов на создание фильма, который в последствии проявил себя как в прокате, так и на «Оскаре».
Производственный бюджет: 1 000 000 долларов
Кассовые сборы: 101 759 490 долларов
«Одержимая» последовала за «Паранормальным явления» как в стиле, так и в маркетинге. Псевдодокументальная стилистика привлекла поклонников «Паранормального явления» и «Ведьмы из Блэр», во многом благодаря тому, что студия Paramount придерживалась той же стратегии, что и «Паранормальное явление». Фанаты ужасов толпами повалили на фильм и принесли «Одержимой» финансовый успех, несмотря на плохие отзывы критиков.
Производственный бюджет: 400 000 долларов.
Кассовые сборы: 46 122 713 долларов
Успех «Наполеона Динамита» обусловлен его наивностью и оригинальностью, которые помогли ему стать культовым вскоре после его выхода. Фильм всего за три недели сняли недавно окончившие факультет кинематографии студенты Университета имени Бригама Янга. Продюсер Джереми Кун и вовсе занял деньги на съемки у своего брата. Фильм тепло встретили на фестивале «Сандэнс», после чего сарафанное радио и продуманная маркетинговая кампания помогли ему добиться финансового успеха и стать культовой классикой.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Отличный весёлый фильм.
И вторая часть тоже великолепна.
Сейчас так не снимают...
Кассовые сборы: 2 041 928 долларов... фильм имел огромный успех"
Если два миллиона сборов это огромный успех, то я - Папа Римский
Возможно, аффтар имеет ввиду фирменный стиль Родригеса - пафос индийских боевиков, адаптированный для Мексики
Так и сняли только половину книги. Всё надеялся, что доснимут вторую часть, но, видимо не судьба.
P.S. Кстати, кассовые сборы ещё не включают в себя деньги за показы на стриминговых сервисах и за продажу жёстких носителей с фильмом. Нередко доход от этого в разы превышает кассовые сборы.
Бюджет 15 млн долл.
Сборы 125 212 904 долл.
А какое отношение Голливуд имеет к этому фильму? Если я ничего не путаю это чисто австралийский фильм. Был отснят за двенадцать недель, съёмки прошли с 24 октября 1977 по январь 1978 года в окрестностях Мельбурна. Когда фильм был первый раз выпущен в США, весь звуковой ряд (включая и героя Мела Гибсона) был переозвучен по требованию дистрибьютора «American International Pictures», опасавшегося, что в Америке не поймут актёров с австралийским акцентом, и пожелавшего добавить американский акцент к голосам. Как то так.