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27 раз, когда актеры массовки портили кадр

27 раз, когда актеры массовки портили кадр

Автор:
11 января 2023 21:40
Сообщество : Кино
Метки: голливуд   интересно   кино   киноляпы   ошибки в фильмах   фильмы   
2334
29
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Даже звезды первой величины порой ошибаются во время съемок фильма или сериала, чего уж ждать от актеров массовки, которых зачастую набирают чуть ли не с улицы? Другой вопрос — как режиссеры и монтажеры не заметили этих ошибок до того, как выпустили свое творение...

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливуд   интересно   кино   киноляпы   ошибки в фильмах   фильмы   
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5  комментариев
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4k
vasilykopkov Полчаса назад
Хрень всё это.
Много раз смотрел почти все эти фильмы (кроме сериалов) - ничего не замечаешь, если фильм хороший...
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599
KE2646 2 минуты назад
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15k
_delphin_ 7 минут назад
почему школьника в сериале "Сабрина маленькая ведьма" играет лысеющий мужик?!

Потому что старшую школу у них можно закончить в любом возрасте.
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89
ruslan d 39 минут назад
Как надо смотреть фильм , чтоб примечать такое ?
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