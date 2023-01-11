27 раз, когда актеры массовки портили кадр

Даже звезды первой величины порой ошибаются во время съемок фильма или сериала, чего уж ждать от актеров массовки, которых зачастую набирают чуть ли не с улицы? Другой вопрос — как режиссеры и монтажеры не заметили этих ошибок до того, как выпустили свое творение...
1. Лучший образец: парень из "Кванта милосердия", который подметает воздух
2. Вы не поверите, но такое происходило как минимум дважды - еще в "Байкерах" (2003)
3. В фильме "По наклонной" актеры массовки прикалываются над Томом Холландом, изображая знаменитый жест Человека-Паука
6. В шестом сезоне "Секса в большом городе" актриса массовки блестяще исполнила роль "женщины, ужинающей в ресторане"
7. К сожалению, в борьбе за престижную награду киномемоакадемии ее обошла "женщина, откусывающая хот-дог" из "Пацанов"
7. А приз зрительских симпатий достается старательно чавкающему мужчине за спиной Бенедикта Камбербэтча в "Играх шпионов"
9. В сериале"Умерь свой энтузиазм" актриса массовки смотрит прямо в камеру. Все бы ничего, но тут голос за кадром это подтверждает: "Эта дама только что посмотрела в камеру"
10. А этому джентльмену из "Один дома" (2021) так понравилось долго смотреть в камеру, что он сделал это дважды.
13. Но это мелочи: в "Патриоте" с Мэлом Гибсоном солдаты вообще восстают из мертвых!
14. И еще один оживший мертвец, на этот раз из фильма "Никто"
16. Это уже не вина самого актера, но все же: почему школьника в сериале "Сабрина — маленькая ведьма" играет лысеющий мужик?!
17. В фильме "Вспомнить все" актеров, видимо, попросили сделать вид, что здание трясется. Оскара за спецэффекты этому господину!
18. Актеры массовки не застрахованы от травм. Например, этому пожарному из "Рождества с неудачниками" прилетело по голове...
19. Но это ничто в сравнении с этим бедолагой, которому прилетело по самому дорогому... от лошади.
20. В тизере "Дюнкерка" был момент, когда актер массовки поднял взгляд слишком рано и ухмыльнулся. Его вырезали из финальной версии после жалоб зрителей
21. В "Капле" люди должны были выбежать из кинотеатра в страхе, но большинство улыбаются и смеются
22. В фильме "На север через северозапад" один мальчик прикрывает уши до того, как звучит выстрел. В титрах его назвали "мальчиком-телепатом"
23. В "Крепком орешке 3" статист долго стоит на тротуаре без дела, явно ожидая указаний режиссера
25. А на этого мертвяка из "Ходячих мертвецов" пожалели грим. Впрочем, в этом он не виноват
26. А в "Пассажире 57" актера испачкали кровью до того, как его персонажа застрелили — опять же, не его прокол
27. Ну и пример так называемого "статиста поневоле": этот парень случайно увековечил себя в "Терминаторе 2"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Много раз смотрел почти все эти фильмы (кроме сериалов) - ничего не замечаешь, если фильм хороший...
Потому что старшую школу у них можно закончить в любом возрасте.