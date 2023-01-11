27 раз, когда актеры массовки портили кадр

Даже звезды первой величины порой ошибаются во время съемок фильма или сериала, чего уж ждать от актеров массовки, которых зачастую набирают чуть ли не с улицы? Другой вопрос — как режиссеры и монтажеры не заметили этих ошибок до того, как выпустили свое творение...