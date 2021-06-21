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30+ снимков, доказывающих, что Япония - это иной мир

30+ снимков, доказывающих, что Япония - это иной мир (38 фото)

Автор:
21 июня 2021 08:30
Сообщество : Путешествия
Метки: Япония   другая культура   другой мир   интересно   познавательно   путешествие   удивительное рядом   японцы   
8575
38
Япония - необыкновенная страна, и мы вам это сейчас докажем!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Япония   другая культура   другой мир   интересно   познавательно   путешествие   удивительное рядом   японцы   
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14k
wolfy1972 4 часа назад
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fanatik115 6 минут назад
ещё из хорошего- они там мусульман конкретно так щимят. и правильно делают.
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5k
Енот Потаскун 12 минут назад
А ещё они ярые националисты.
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6k
mbr 22 минуты назад
В стране, где 363 дня в году идёт дождь, где постоянные тайфуны, влажность под 100%
Экономят воду...
идиотизм капитализма
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898
jug 36 минут назад
Японские болельщики убирают свой сектор после игры сборной Японии с командой Берега Слоновой Кости.

Это неправильно. Нет страны "Берег Слоновой Кости", эта страна называется Кот-д'Ивуар.
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35k
Алексей 41 минуту назад
слушайте мы тут уже 12 часов - может вы нам дадите попить? нет конечно, мы же только кланяемся!)))
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5k
evenSeven Час назад
Увы, но не все так радужно. При всем при этом ошеломительный уровень самоубийств, особенно среди молодежи. И стремительно стареющее население, на 2020 год 30% старше 65...
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−82
Князь Курбский Час назад
Отсоси, админ
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−82
Князь Курбский Час назад
Не стыдно быть русским Стыдно когда пенсия €130 считается большой и детям на лечение в гейропе деньги смсками по копейке собирают
Призываю российскую молодеж выходить на протесты!
Призываю свергнуть Путина и повесить на красной площади по приговору народного трибунала
Призываю вернуть Крым Украине(, потом купим)
призываю жителей Восточной Пруссии провести референдум по поводу возврата в состав Германии

вооружайитесь, люди. безоружен только скот!

не будь скотом!

Пригожин и Кадыров псы-гомосеки. Сын шалавы, убивший первого русского в 16(пленному горло долго кромсал) и детский сутенер. Оба педофилы. Призываю убивать из шестёрок и из самих

ну ка, накажи меня, ФСБ
1
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8k
Vlad 2 часа назад
Очень многое нравится, но если женщины предпочитают отдельный только для них вагон значит в обычных вагонах тискают их там безбожно и по наглому.
А так конечно они молодцы - карпы в каналах вообще фантастика.
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515
bad-bubble 3 часа назад
Извинения...хммм... рамзанчик одобряет))
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1k
Maxim Schwarz 3 часа назад
Кои 226 лет, считаю что это просто сказка, кои тот же карп и живёт ну при самых лучших условиях 35-40 лет, какие тут 226? Как они определили возраст, по кольцам на чешуе, ну , думаю над рыбкой хорошо издевались и по 100500 раз в год её кидали в аквариум с ледяной водой чтоб процесс метаболизма замедлить, вследствии чего и получить "годовое" кольцо на чешуе, о чем и вес рыбки говорит. Лично я считаю это сказкой, 226 лет
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10k
Lexx 3 часа назад
"Скоростной поезд вообще не трясет"
Еще как трясет - сумка на бошку упала
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4k
KonstantinLeirov 3 часа назад
И каким образом сточная вода в канавах чистая?? Пылесосят дороги?))
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682
Fiverknot 3 часа назад
Хорошо, что есть такая страна как Япония. Без нее культурное разнообразие в мире было бы куда беднее.
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−94
Dmitry Dmitry 4 часа назад
они просто нутые
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21k
SerGProS 4 часа назад
30+ снимков, доказывающих, что Япония - это иной мир
30+ снимков, доказывающих, что Япония - это иной мир
30+ снимков, доказывающих, что Япония - это иной мир
30+ снимков, доказывающих, что Япония - это иной мир
30+ снимков, доказывающих, что Япония - это иной мир
30+ снимков, доказывающих, что Япония - это иной мир
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−82
Князь Курбский 4 часа назад
В Японии багаж не воруют
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−22
Sebastien Pereire 4 часа назад
В одной стране даже мусор ,после себя не убирают,Свиньи одним словом
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7k
Ysik 4 часа назад
Большая часть подписей к фото совершенно безграмотные, ошибочные или просто вырванные из контекста.
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27k
winergy2012 4 часа назад
Причем здесь иной мир.Такие же еб.ланы,как и остальные земляне.Что за привычка делать японцев прям невь.ебен.ными.Если по кому нибудь пиз.дануть атомной бомбой,они тоже станут такими же невьебенными.Лепите минусы,у.е.б.ки.Сегодня акция.Тупое баранье стадо.
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