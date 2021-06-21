30+ снимков, доказывающих, что Япония - это иной мир

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Япония - необыкновенная страна, и мы вам это сейчас докажем!
Кафе в Японии нанимает парализованных людей для управления роботами-официантами, чтобы инвалиды могли получать доход
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Водители автобусов в Японии продолжают перевозить пассажиров, но не берут с них плату, нанося тем самым ущерб транспортной компании
Это обычное рисовое поле. Высаживая разные сорта риса, японские фермеры создают такие произведения искусства
В парке Муминвэлли префектуры Сайтана аллея для прогулок накрыта полупрозрачными зонтиками
Под железнодорожными рельсами японцы прокладывают специальные тоннели для черепах, чтобы те не попадали под поезда
Во многих японских туалетах раковина для мытья рук прикреплена над унитазом, чтобы можно было мыть руки и повторно использовать воду для смыва. Так Япония ежегодно экономит миллионы литров воды
В Японии с XIV века существует метод обрезки деревьев, который позволяет производить пиломатериалы без вырубки деревьев. Он называется "дайцуги
Кои Ханако -старейший японский карп. Он родился в Японии в 1751 году и умер 7 июля 1977 года в преклонном возрасте 226 лет
На этой остановке поезда нет ни входа, ни выхода. Она построена лишь для того, чтобы пассажиры могли полюбоваться видом в пути
Кстати, кресла в японских поездах повернуты к окнам, чтобы удобнее было любоваться пейзажами
В Японии есть по-настоящему приватные рестораны: вы сидите в углу, где вас никто не видит, перед вами открывается окно, руки шеф-повара показываются и подают вам блюдо
Банка японской жевательной резинки со стопкой листков внутри, чтобы было легче выбросить использованную жвачку
Вяпонских аэропортах багаж расставляют по цветам, чтобы пассажирам было легче найти свой чемодан
Японские болельщики убирают свой сектор после игры сборной Японии с командой Берега Слоновой Кости
В Японии выращивают квадратные арбузы. Их растят в коробках, чтобы потом было удобнее перевозить и складировать
В лифте фешенебельногожилого комплекса в Японии есть отдельная кнопка для домашних животных
Аогасима - деревня недалеко от Токио, расположенная внутри вулкана, где есть еще один, маленький вулкан
В городе Симабара на острове Кюсю в сточных канавах вода такая чистая, что в ней живут японские карпы
Антивандальная система краткосрочного хранения багажа возле уборной на железнодорожной станции Синдзюку
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Япония другая культура другой мир интересно познавательно путешествие удивительное рядом японцы
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Экономят воду...
идиотизм капитализма
Это неправильно. Нет страны "Берег Слоновой Кости", эта страна называется Кот-д'Ивуар.
Призываю российскую молодеж выходить на протесты!
Призываю свергнуть Путина и повесить на красной площади по приговору народного трибунала
Призываю вернуть Крым Украине(, потом купим)
призываю жителей Восточной Пруссии провести референдум по поводу возврата в состав Германии
вооружайитесь, люди. безоружен только скот!
не будь скотом!
Пригожин и Кадыров псы-гомосеки. Сын шалавы, убивший первого русского в 16(пленному горло долго кромсал) и детский сутенер. Оба педофилы. Призываю убивать из шестёрок и из самих
ну ка, накажи меня, ФСБ
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Оно вернулось
А так конечно они молодцы - карпы в каналах вообще фантастика.
Еще как трясет - сумка на бошку упала