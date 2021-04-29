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33 интересных факта о Японии, которые доказывают, что эта страна не похожа на другие

33 интересных факта о Японии, которые доказывают, что эта страна не похожа на другие (34 фото)

Автор:
29 апреля 2021 13:00
Сообщество : Факты
Метки: Япония   в мире   интересно   интересные факты   мир   страны   факты   японцы   
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Япония - 62-я по величине страна в мире по площади, 11-я по численности населения, третья крупнейшая экономика в мире, а также страна с самой большой средней продолжительностью жизни - 84,3 года. Эта страна всегда выделялась среди других своими особенностями и культурой. Познакомимся с некоторыми фактами о Японии, о которых вы, возможно, не знали!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Япония   в мире   интересно   интересные факты   мир   страны   факты   японцы   
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11  комментариев
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31k
Alex 2 часа назад
У нас такой чистоты наверно никогда не будет. Поскольку проклятые американские президенты имеют привычку срать в наших подъездах, кидать под окна окурки и пустые пивные бутылки.
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3k
VL Дельфин Красивый Час назад
теперь ссытся на нарах.
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4k
Мистер Фикс 7 минут назад
Японцы обожают хентай с лоли и копро
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27k
Acu900 17 минут назад
А этот или не японец или против системы пошел?
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10k
Bill 21 минуту назад
Был там пару раз. Особо не впечатлился. Прикольные рестораны сейчас можно найти в любой точке мира.
Паркуются чаще задом, но это кто как хочет.
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64k
Максим Bill 6 минут назад
Шпили смотрел:? надеюсь с петровым? Хм.. а Фукусима не в тот год была?
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37
Михаил Шульц 24 минуты назад
"японцы остались после матча и помогли работникам стадиона навести порядок"

Весьма любопытная любовь к чистоте. А не проще было бы изначально не свинячить?
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20
Человек Полчаса назад
Япония / Россия.
1)Уборку класса. Вы что это же заподло.
2)Футбольные фанаты остаются после матча, чтобы убрать за собой на стадионе. Смотрите первый пункт.
3)Вода в каналах улиц города Симабара такая чистая, что в ней плавают рыбы. В реке Москва в Москве можно поймать только заразу.
4)Во многие унитазы встроены раковины. Максимум на что способны, скрутить счётчик.
5)Во многих общественных туалетах к стене прикреплены специальные сиденья для маленьких детей - пока родитель делает свои дела, малыш спокойно сидит в безопасной конструкции. Таки есть.
6)Крышки канализационных люков в Японии - произведения искусства. Если они есть.
7)Чистота повсюду. Просто пи&детц.
8)В общественных туалетах есть электронные карты, показывающие, какие кабинки заняты - чтобы судорожно не проверять все двери, особенно если они закрыты. Чаще сут в подъездах.
9)В Японии придумали мороженое, которое не тает часами. Эх зима.
10)В Японии в основном паркуются только задом. Мне нечего добавить вы сами понимаете ситуацию.
11)Рядом с банкоматами располагается держатель для трости и подстаканник. Главное что-бы рядом гопника не было.
12)В некоторых отелях есть специальные двойные лампы для разных кроватей - каждый гость может регулировать необходимую для себя яркость света. Выключатель для туалета находится в коридоре.
13)Персонал в японских аэропортах часто машет пассажирам, пока самолет не взлетит. Главное что-бы на х%й не послали.
14)В Японии есть остров, полный кроликов. Недавно видео смотрел где сеновал полон крыс.
15)Японцы терпеливы к очередям, Здесь россияне почти солидарны.
16)На 23 жителя приходится один торговый автомат. Они просто не выживут.
17)У японцев популярны капсульные отели. Это в России называется теплотрасса для бомжей.
18)Поспать на работе - нормальная вещь. Тут стабильно.
19)В стране огромное количество пешеходных переходов. Постоянно на них сбивают пешеходов.

Устал писать, разве я не прав?
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64k
Максим Полчаса назад
Многое притянуто за уши. А то чем она действительное отличается стыдливо обойдено стороной.. Указано что ах первые по длительности жизни.
Япония единственная страна группы G7, где самоубийство является основной причиной смерти молодых людей в возрасте от 15 до 39 лет. Также еще до коронавируса в стране росло число самоубийств среди лиц моложе 20 лет. Этому способствуют психологически невыносимые условия жизни.
да и в остальном хватает недосказанности.
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3k
Горожанин Час назад
"Вода в каналах улиц города Симабара такая чистая, что в ней плавают рыбы"

Пропагандистская шиза. Каналы для чего созданы - для рыб? Может сейчас и для рыб. А изначально?
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