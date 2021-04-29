Школьники обязательно убирают класс после занятий
Футбольные фанаты остаются после матча, чтобы убрать за собой на стадионе
Вода в каналах улиц города Симабара такая чистая, что в ней плавают рыбы
Во многие унитазы встроены раковины
Во многих общественных туалетах к стене прикреплены специальные сиденья для маленьких детей - пока родитель делает свои дела, малыш спокойно сидит в безопасной конструкции
Крышки канализационных люков в Японии - произведения искусства
Чистота повсюду
В общественных туалетах есть электронные карты, показывающие, какие кабинки заняты - чтобы судорожно не проверять все двери, особенно если они закрыты
В Японии придумали мороженое, которое не тает часами
В Японии в основном паркуются только задом
Рядом с банкоматами располагается держатель для трости и подстаканник
В некоторых отелях есть специальные двойные лампы для разных кроватей - каждый гость может регулировать необходимую для себя яркость света
В Японии есть остров, полный кроликов
Японцы терпеливы к очередям
На 23 жителя приходится один торговый автомат
У японцев популярны капсульные отели
Поспать на работе - нормальная вещь
В стране огромное количество пешеходных переходов
В японских магазинах продают квадратные арбузы - их специально выращивают в ящиках, чтобы они приняли такую форму
В токийском аэропорту Нарита есть специальные салфетки для очистки смартфонов - ведь на них может скапливаться еще больше бактерий, чем на сиденье унитаза
Подставки для зонтов в общественных местах
В японских ресторанах представляют копии блюд - они могут стоить больше самих блюд, но зато экономят продукты и выглядят максимально похоже на реальные блюда. Ранее муляжи делали из воска, а сейчас - из поливинилхлорида
Традиционный рождественский ужин в Японии - еда из KFC
В Японии много горячих ванночек для ног - иногда они встречаются прямо на улицах, и часто бесплатны
Ходить в туалет принято в специальных тапочках
В Японии существует целый этикет лестниц и эскалаторов. Все жители стоят на левой стороне, оставляя правую для тех, кто торопится
В некоторые унитазы в общественных местах встроены видео-игры Sega Toylet, в которые можно играть только струей. Это опять же призывает японцев к чистоте
В Японии есть рестораны, где подают консервы
В Японии продается больше взрослых подгузников, чем детских - это связано с тем, что почти треть населения старше 65 лет, а также с низкой рождаемостью
В Токио популярны рестораны с роботами
В некоторых японских поездах есть целых вагоны для курящих
Популярная форма досуга в Японии - мэйдо-кафе
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Паркуются чаще задом, но это кто как хочет.
Весьма любопытная любовь к чистоте. А не проще было бы изначально не свинячить?
1)Уборку класса. Вы что это же заподло.
2)Футбольные фанаты остаются после матча, чтобы убрать за собой на стадионе. Смотрите первый пункт.
3)Вода в каналах улиц города Симабара такая чистая, что в ней плавают рыбы. В реке Москва в Москве можно поймать только заразу.
4)Во многие унитазы встроены раковины. Максимум на что способны, скрутить счётчик.
5)Во многих общественных туалетах к стене прикреплены специальные сиденья для маленьких детей - пока родитель делает свои дела, малыш спокойно сидит в безопасной конструкции. Таки есть.
6)Крышки канализационных люков в Японии - произведения искусства. Если они есть.
7)Чистота повсюду. Просто пи&детц.
8)В общественных туалетах есть электронные карты, показывающие, какие кабинки заняты - чтобы судорожно не проверять все двери, особенно если они закрыты. Чаще сут в подъездах.
9)В Японии придумали мороженое, которое не тает часами. Эх зима.
10)В Японии в основном паркуются только задом. Мне нечего добавить вы сами понимаете ситуацию.
11)Рядом с банкоматами располагается держатель для трости и подстаканник. Главное что-бы рядом гопника не было.
12)В некоторых отелях есть специальные двойные лампы для разных кроватей - каждый гость может регулировать необходимую для себя яркость света. Выключатель для туалета находится в коридоре.
13)Персонал в японских аэропортах часто машет пассажирам, пока самолет не взлетит. Главное что-бы на х%й не послали.
14)В Японии есть остров, полный кроликов. Недавно видео смотрел где сеновал полон крыс.
15)Японцы терпеливы к очередям, Здесь россияне почти солидарны.
16)На 23 жителя приходится один торговый автомат. Они просто не выживут.
17)У японцев популярны капсульные отели. Это в России называется теплотрасса для бомжей.
18)Поспать на работе - нормальная вещь. Тут стабильно.
19)В стране огромное количество пешеходных переходов. Постоянно на них сбивают пешеходов.
Устал писать, разве я не прав?
Япония единственная страна группы G7, где самоубийство является основной причиной смерти молодых людей в возрасте от 15 до 39 лет. Также еще до коронавируса в стране росло число самоубийств среди лиц моложе 20 лет. Этому способствуют психологически невыносимые условия жизни.
да и в остальном хватает недосказанности.
Пропагандистская шиза. Каналы для чего созданы - для рыб? Может сейчас и для рыб. А изначально?