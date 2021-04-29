Сон во время рабочего дня - нормальная и приемлемая практика в Японии. Если в других странах за это могут уволить, в Японии это рассматривают в позитивном ключе - это говорит о том, что сотрудник работал крайне усердно, настолько он предан работе. У японцев в принципе не возбраняется дневной сон в общественных местах и транспорте. Для этого явления даже есть термин - инэмури.