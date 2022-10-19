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Мужчины рассказали, что ужасного им делали возлюбленные

Мужчины рассказали, что ужасного им делали возлюбленные

Автор:
19 октября 2022 17:30
Сообщество : Юмор
Метки: Твиттер   девушка изменила   девушки и парни   отношения   ситуации с парнями   тред   
5821
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В Твиттере пользователи постоянно что-то обсуждают. Недавно пользовательница по имени Элеонора задала подписчикам вопрос. С этого и начался новый тред.

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Давайте же узнаем мнения и истории парней, которые столкнулись с неприятными ситуациями.


А что представительницы прекрасного пола делали плохого вам?


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Твиттер   девушка изменила   девушки и парни   отношения   ситуации с парнями   тред   
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35  комментариев
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16k
Александр Н. Час назад
Моя девушка вышла за меня замуж, вместе 34 года. Такой подставы я не ожидал...
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−5
[email protected] 7 минут назад
По некоторым из описаний психиатрия плачет
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11k
кот базилий 9 минут назад
Она меня трахнула пока я спал
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5k
Дмитрий 23 минуты назад
на протяжении двух месяцев отказывала в сексе. на этом собственно отношения длившиеся более 8 лет, и закончились.
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71k
Максим 52 минуты назад
Комментарий к фото
Судя по эмодзи в имени этого мудака - девушка все сделала правильно. такое не должно размножаться.
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695
Казак 54 минуты назад
Умерла раньше меня(((
шестой год вдовствую.
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30k
Ed Час назад
последнего прям потрепала жизнь
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789
Антошка Час назад
Ну если ты хохлятско-иорданский китаец, да ещё и питарас, то что ты от деченки ожидал, дебил!?
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415
Николай Александрович Час назад
В моё отсутствие, пассия дегустировала разный алкоголь из коллекции, которую собирал всю жизнь, а нехватки разбавляла водой.

Но самый топ, также в мое отсутствие, буквально на пару часов, выглушила почти ПОЛОВИНУ КАНИСТРЫ МЕД.СПИРТА (5л.), пожарила сушёную айву с картохой (приняв её за грибы) и упала замертво на сутки. Думал отъедет, но нет - живучая!

С тех пор жуткая фобия на выпивающих дам.
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201
Catherine Николай Александрович Час назад
Прям как анекдот)))
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39k
jonnyD 2 часа назад
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3k
Оль́гъ, Ѡль́гъ 2 часа назад
Да это не отношения а треш какой то. Нормальных то не пробовал находить?!
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4
Сергей Оль́гъ, Ѡль́гъ 46 минут назад
А нормальные свободные есть в Москве и Питере в 30-39 лет?
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49k
dima423 2 часа назад
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то есть он терпел "измены, обман, уходы к любовникам, расставания когда работал в другой стране..." и после всего этого решил устроить с ней свадьбу? чето я читаю и окуеваю, пацаны тут похоже бОльшие долбайопы чем их бабы и вполне их достойны)))
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dima423 2 часа назад
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это насколько ж он лох, что она с каким то бомжом от него сбежала, да еще и перед свадьбой...)
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49k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
а потом 3 месяца изменяла, нагулялась и захотела вернуться?))
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49k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
мля, я б их выкинул уже давно, че за бред хранить труселя бывшей?
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