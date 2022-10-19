Мужчины рассказали, что ужасного им делали возлюбленные

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В Твиттере пользователи постоянно что-то обсуждают. Недавно пользовательница по имени Элеонора задала подписчикам вопрос. С этого и начался новый тред.
Девушка спросила, что самое мерзкое делали девушки, и на твит написали более 200 комментариев
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Давайте же узнаем мнения и истории парней, которые столкнулись с неприятными ситуациями.
А что представительницы прекрасного пола делали плохого вам?
Источник:
АНТИФИШКИ
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шестой год вдовствую.
Но самый топ, также в мое отсутствие, буквально на пару часов, выглушила почти ПОЛОВИНУ КАНИСТРЫ МЕД.СПИРТА (5л.), пожарила сушёную айву с картохой (приняв её за грибы) и упала замертво на сутки. Думал отъедет, но нет - живучая!
С тех пор жуткая фобия на выпивающих дам.
это его любимый типаж