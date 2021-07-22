Девушки рассказывают, из-за чего дальше первых свиданий их отношения не заходят

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Перед вам откровения представительниц прекрасной половины человечества, посвященные первым свиданиям. Где они таких мужиков находят... Кошмар!
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7. Иногда кажется, что такого просто не может быть, а все эти истории женщины выдумали сами
14. Тема секса. Да, видимо дело происходило не на первом свидании, но в начале отношений - факт
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Они встретились, он почти сразу стал на ней виснуть и пытаться поцеловать. Она старалась держать дистанцию всю прогулку, но не особо получалось. Поэтому она вскоре взбесилась и сказала, что пора домой. Он выдал "пойдем к тебе, да?" На ответ в стиле " я к себе, а ты к тебе"он посмеялся и шел за ней минут 10, пока она не сделала вид, что звонит брату и жалуется на странного чувака, преследующего ее. Тогда свалил.