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Девушки рассказывают, из-за чего дальше первых свиданий их отношения не заходят

Девушки рассказывают, из-за чего дальше первых свиданий их отношения не заходят (21 фото)

Автор:
22 июля 2021 11:08
Сообщество : Юмор
Метки: twitter   девушки   мужчина и женщина   отношения   расставание   свидание   твиттер   
965
21
Перед вам откровения представительниц прекрасной половины человечества, посвященные первым свиданиям. Где они таких мужиков находят... Кошмар!
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Метки: twitter   девушки   мужчина и женщина   отношения   расставание   свидание   твиттер   
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7  комментариев
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44k
doker 21 минуту назад
Надо подождать. Вдруг на второе свидание придёт с большим ростом.
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4k
Борис Карабанов 6 минут назад
Учитывая лексикон и поведение "девушек", как-то странно, что они ожидают высоких отношений.
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−106
Улыбака 8 минут назад
@Lev Asriev Девушки, а где вы таких находите?

Девочкам нравятся плохие мальчики, а потом они удивляются, что попадаются одни козлы
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8k
Lev Asriev 17 минут назад
Девушки, а где вы таких находите?
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13k
Сергей 19 минут назад
Ну с глинтвейном как раз нормально. Он спросил хочешь, ты согласилась. Попили и разъехались.
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4k
RomaXz 19 минут назад
Девушка рассказывала про странного парня.
Они встретились, он почти сразу стал на ней виснуть и пытаться поцеловать. Она старалась держать дистанцию всю прогулку, но не особо получалось. Поэтому она вскоре взбесилась и сказала, что пора домой. Он выдал "пойдем к тебе, да?" На ответ в стиле " я к себе, а ты к тебе"он посмеялся и шел за ней минут 10, пока она не сделала вид, что звонит брату и жалуется на странного чувака, преследующего ее. Тогда свалил.
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