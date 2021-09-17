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Котлетов, мармеладзе, арбузова: мемы про звездные фамилии

Котлетов, мармеладзе, арбузова: мемы про звездные фамилии (19 фото)

Автор:
17 сентября 2021 17:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Emmy   звездные имена   знаменитости   мармеладзе   прикол   твиттер   тред   шоу бизнес   
1872
19

В прошлом году Твиттер охватил тред. Его суть была в переделке фамилий и имен звезд в еду. Нам так понравился этот нелепый способ коверкать звездные прозвища, что мы решили вспомнить о нем и дополнить другими вариантами. Немного каламбуров для хорошего настроения. Может, некоторые именно так и придумывают псевдонимы?

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А вы бы как переделали имена звезд?

И какой из вариантов вам понравился больше всего?

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Метки: Emmy   звездные имена   знаменитости   мармеладзе   прикол   твиттер   тред   шоу бизнес   
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2k
a_komolow 2 часа назад
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kaboza 58 минут назад
В прошлом году Твиттер охватил Бред
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483
maikl Час назад
шевчук
пугачова,
ротару
и прочие
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58k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
вот это херь
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