Котлетов, мармеладзе, арбузова: мемы про звездные фамилии

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В прошлом году Твиттер охватил тред. Его суть была в переделке фамилий и имен звезд в еду. Нам так понравился этот нелепый способ коверкать звездные прозвища, что мы решили вспомнить о нем и дополнить другими вариантами. Немного каламбуров для хорошего настроения. Может, некоторые именно так и придумывают псевдонимы?
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А вы бы как переделали имена звезд?
И какой из вариантов вам понравился больше всего?
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