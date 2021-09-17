Котлетов, мармеладзе, арбузова: мемы про звездные фамилии

В прошлом году Твиттер охватил тред. Его суть была в переделке фамилий и имен звезд в еду. Нам так понравился этот нелепый способ коверкать звездные прозвища, что мы решили вспомнить о нем и дополнить другими вариантами. Немного каламбуров для хорошего настроения. Может, некоторые именно так и придумывают псевдонимы?