"Окей, Гугл!": пользователь сети создал тред о том, как искать информацию с помощью поисковика Google

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Полезная информация о том, как правильно гуглить.
Казалось бы, что такого сложного найти нужную информацию в Гугле? Оказывается, не все умеют пользоваться этим поисковиком. Он прост, однако есть некоторые нюансы, позволяющие потратить меньше усилий на то, чтобы найти полезные сайты.
В Твиттере появился тред, в котором пользователь рассказывает о некоторых важных фишках Гугла. Где искать информацию о новостях науки или как найти статью, напечатанную на определённом сайте? Читаем и мотаем на ус.
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А каким поисковиком вы привыкли пользоваться, друзья?
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