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"Окей, Гугл!": пользователь сети создал тред о том, как искать информацию с помощью поисковика Google

"Окей, Гугл!": пользователь сети создал тред о том, как искать информацию с помощью поисковика Google

Автор:
22 января 2024 16:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Твиттер   гуглить   как искать в Гугле   поисковик Google   полезная информация   тред   
1777
8

Полезная информация о том, как правильно гуглить.

Казалось бы, что такого сложного найти нужную информацию в Гугле? Оказывается, не все умеют пользоваться этим поисковиком. Он прост, однако есть некоторые нюансы, позволяющие потратить меньше усилий на то, чтобы найти полезные сайты.


В Твиттере появился тред, в котором пользователь рассказывает о некоторых важных фишках Гугла. Где искать информацию о новостях науки или как найти статью, напечатанную на определённом сайте? Читаем и мотаем на ус.



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А каким поисковиком вы привыкли пользоваться, друзья?

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Метки: Твиттер   гуглить   как искать в Гугле   поисковик Google   полезная информация   тред   
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7  комментариев
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7k
klop Час назад
Если что-то нужно найти в русскоязычном сегменте то Яндекс на порядок выигрывает у гугла. Да и карты у Яндекса по России точнее и информативней. Хоте лет 5 назад и не думал что гуглу есть замена.
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4k
poбт 22 минуты назад
чел решил вые*бнуться вместо того чтоб кинуть прямую ссылку на инструкцию от самого гугла?
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34k
Korolev 51 минуту назад
Если в конце запроса написать filetype:<тип файла>, то в результате будут ссылки на файлы указанного типа. Например мальтодекстрин filetype:pdf
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33k
Ego sum qui sum Час назад
яндекс давно ищет лучше чем гугл, по-русски так уж точно
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