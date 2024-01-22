"Окей, Гугл!": пользователь сети создал тред о том, как искать информацию с помощью поисковика Google

Казалось бы, что такого сложного найти нужную информацию в Гугле? Оказывается, не все умеют пользоваться этим поисковиком. Он прост, однако есть некоторые нюансы, позволяющие потратить меньше усилий на то, чтобы найти полезные сайты.

В Твиттере появился тред, в котором пользователь рассказывает о некоторых важных фишках Гугла. Где искать информацию о новостях науки или как найти статью, напечатанную на определённом сайте? Читаем и мотаем на ус.