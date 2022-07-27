Измена по дружбе: можно ли доверять партнеру, который общается с противоположным полом

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О том, что дружбы между женщинами и мужчинами не существуют, говорят уже давно. Принято считать, что противоположного пола люди обычно сходятся исключительно ради удовлетворения интимным потребностей. Но если у одного или обоих уже есть партнеры, тогда возможна дружба?
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На этот счет у всех есть свое мнение, и только людям выбирать, что именно им подходит, а что нет
Полиамория — это форма согласованной немоногамии, когда партнеры договариваются на свободный формат отношений
А как вы считаете, общаться с противоположным полом, состоя в отношениях, это нормально?
Источник:
АНТИФИШКИ
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