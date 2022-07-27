Измена по дружбе: можно ли доверять партнеру, который общается с противоположным полом

О том, что дружбы между женщинами и мужчинами не существуют, говорят уже давно. Принято считать, что противоположного пола люди обычно сходятся исключительно ради удовлетворения интимным потребностей. Но если у одного или обоих уже есть партнеры, тогда возможна дружба?