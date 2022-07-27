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Измена по дружбе: можно ли доверять партнеру, который общается с противоположным полом

Измена по дружбе: можно ли доверять партнеру, который общается с противоположным полом

Автор:
27 июля 2022 10:41
Метки: Твиттер   взаимоотношения   мнения   отношения   прикол   тред   фото   
1429
13

О том, что дружбы между женщинами и мужчинами не существуют, говорят уже давно. Принято считать, что противоположного пола люди обычно сходятся исключительно ради удовлетворения интимным потребностей. Но если у одного или обоих уже есть партнеры, тогда возможна дружба?

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А как вы считаете, общаться с противоположным полом, состоя в отношениях, это нормально?

Источник:

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Метки: Твиттер   взаимоотношения   мнения   отношения   прикол   тред   фото   
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7  комментариев
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1k
Kariya Полчаса назад
Последнее верно, если смотреть на мир из непробиваемых розовых очков. Остальное зависит. Как говорится, самый крепкий брак - это тот, из которого запрещено разводиться. Но и в этих случаях партнер может трагически подавиться цианидом, как показывает история)
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47k
dima423 10 минут назад
Комментарий к фото
Чувак, рога спили, скоро провода цеплять будешь...
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9k
uehl 14 минут назад
хрень какая-то
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47k
dima423 16 минут назад
У меня у жены друзья, это мужья ее подруг, а у меня подруги - жены моих друзей, и это все одни и те же люди))) Мы дружим семьями... Не могу себе представить чтобы у моей жены был какой то свой собственный ДРУГ, которого я не знаю)) для меня такое не приемлемо... А потом мужики удивляются почему бабы им изменяют... да потому что у них левые "друзья")
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5k
Наталья Полчаса назад
Дружба есть дружба. При чем тут отношения? Доверие должно быть обязательно, иначе это уже не отношения.
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