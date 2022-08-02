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И после этого вы всё еще хотите расстаться с холостяцкой жизнью?

И после этого вы всё еще хотите расстаться с холостяцкой жизнью?

Автор:
02 августа 2022 17:00
Сообщество : Юмор
Метки: twitter   Твиттер   Юмор   женщина   мужчина   отношения   прикол   смех   
2232
15
Отношения между мужчинами и женщинами - это всегда сложно. Перед вами типичные случаи из жизни влюбленных пар, которым можно лишь только посочувствовать. Жениться? Теперь никогда в жизни!
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Источник:

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Метки: twitter   Твиттер   Юмор   женщина   мужчина   отношения   прикол   смех   
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10  комментариев
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12k
сеньор Леонсио Час назад
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мемфрид 7 минут назад
Пост про каких-то бесхребетных медиков. Причём тут холостяцкая житуха?
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18k
ЦСКА 9 минут назад
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39k
jonnyD 40 минут назад
Ещё важный момент ...
Ссылка youtu.be
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1k
Тупняк Час назад
И я вот тоже задумался, может развестись нах? Пожрать я себя найду, грязью не порасту, а купить, подарить, говорить и тд. вообще не придётся. Пришёл домой, засунул в кресло жопу и сиди у компа, пей пиво, играй компьютер, да гоняй лысого. В пятницу прибрался, пошёл гулять. Збс расписание до пенсии.
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42
ZloyTopik 2 часа назад
Вроде бы и смешно, но как-то грустно...
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