И после этого вы всё еще хотите расстаться с холостяцкой жизнью?

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Отношения между мужчинами и женщинами - это всегда сложно. Перед вами типичные случаи из жизни влюбленных пар, которым можно лишь только посочувствовать. Жениться? Теперь никогда в жизни!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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