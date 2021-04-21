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Гopoдa Poccии: ожидaние VS рeaльнocть

Гopoдa Poccии: ожидaние VS рeaльнocть (23 фото)

Автор:
21 апреля 2021 08:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Города России   Ожидание Vs Реальность   смешно   соцсети   твиттер   тред   
3404
23
Пользователи Сети с юмором и без иллюзий рассказывают о проживании в своих городах. Судя по всему, наименьший разрыв между представлениями и реальностью ожидает тех, кто приедет в Петропавловск-Камчатский. Жаль, что он так далеко.
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Метки: Города России   Ожидание Vs Реальность   смешно   соцсети   твиттер   тред   
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31  комментарий
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13k
Альф 57 2 часа назад
Итог: Петропавловск-Камчатск самый лучший город
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2k
DENIS-KA Полминуты назад
Калининград
Ожидание:
- живёшь у моря
- обалденная немецкая архитектура, немецкая вечная брусчатка
- Европа
- янтарь валяется под ногами
- курорт
Реальность:
- в выходные на море торчишь в пробке, негде встать, горы туристов
- куча старых аварийных домов, где немецкая брусчатка ездить невозможно
- от Европы одно название
- янтарь стоит как золото
- от курорта только цены.
- в море летом температура не выше плюс 18, дожди, ветер. Из-за закрытых границ в курортный приморские города просто приехать погулять в тишине невозможно, гора москвичей и прочих гостей. Ценник за кофе на море как за фуагра.
-город чистый, зелёный
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27k
Fat Lynx 21 минуту назад
Я бы не смог съесть пасикунчика... даже под дулом пистолета!
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27k
Fat Lynx 22 минуты назад
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1k
Алексей Fat Lynx 3 минуты назад
Это ж надо было забабахать текст таким корявым шрифтом....
Я рукописный быстрее разбираю чем это.
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242
Николай Полчаса назад
если бы не надпись Париж, подумал бы про Москву
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66k
InfoVoin Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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2k
Роман Гамзалиев 47 минут назад
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4k
tamin 48 минут назад
Пасикунчики-такие пирожки
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544
Ваня Пупкин 50 минут назад
за навально-пост "-"

всем, кому "поравалить": да [мат] уже наконец!
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1k
Radugananebe Ваня Пупкин 20 минут назад
С мозгами совсем плохо?
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8k
Павел 51 минуту назад
Да рыбалка на Камчатке это праздник какой то)))
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4k
ZmeyUA 54 минуты назад
Киев
Ожидание:
- самый зеленый город Европы
- вокруг все говорят на "соловьиной мове"
- шикарные острова с пляжами
- метро, скоростной трамвай....
Реальность:
- все парки повырубали, дабы навтыкать огромное количество ТРЦ
- "мова" только по телевизору, да и то не всегда
- Днепр уже с весны зеленый
- с Троещины до центра выбраться вообще дикий квест
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13k
KOSTELLO Час назад
Про Краснодар прикольно.
Про отсутствие снега, прям пордал.
Этой зимой нас погода побаловала, отсыпав вдоволь.
Так вот, каждое утро до работы и вечером после работы, прогревая машину и очищая снег, я был дико счастлив, что в Краснодаре снег это большая редкость, потому, как задолбался его чистить.

А что касается моря, в сезон я доезжаю до моря максимум за 3 часа.

А так вообще праыильно, не.х.у.й вам ребятки сюда ехать, вас тут итак через край уже приезжих
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3k
Руслан KOSTELLO Час назад
А что касается моря, в сезон я доезжаю до моря максимум за 3 часа.

До Краснодарского? ;-)
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13k
KOSTELLO Руслан Час назад
Не, до Черного.
Просто надо знать где ехать
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27k
Fat Lynx Руслан 15 минут назад
Сюда он может доехать за 3 часа

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73k
TapokSudby 2 часа назад
Народ, что такое "посикунчики"?
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31k
Alex TapokSudby 2 часа назад
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4k
Sanar TapokSudby 2 часа назад
Посикунчики
Википедия
Мясные пирожки маленького размера, блюдо уральской кухни, заимствованное из киргизской кухни. По форме посикунчики похожи на вареники.
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28k
BuG Sanar Час назад
А ещё они "сикают" :) мясным соком, так что ешьте аккуратно.
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679
Ksenia2 2 часа назад
Астрахань. Ожидание: черная икра, куча вкусной рыбы, арбузы, все дешево, тепло.
Реальность: икру помнит только старшее поколение, конские цены, сопоставимые с московскими, рыбы мало, арбузы вкусные надо искать (все поля засадили новыми дурацкими сортами, извели сахарные), июнь - мошка, июль-август - дикая жара, депрессивный город, из которого каждый второй мечтает свалить.
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1k
satra Ksenia2 2 часа назад
Человеческая натура - думать, что где-то в другом месте "лучче!".
Плюсы и минусы есть везде, и зачастую большинство плюсов и минусов башках у людей.
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939
Yus Ksenia2 21 минуту назад
Хорошо там, где нас нет. Как туда приезжаем, сразу все плохо становится.
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1k
Radugananebe 2 часа назад
Про Питер - в точку. Разве что жить рядом с Эрмитажем хочет далеко не каждый. Точнее, мало кто вообще мечтает об этом счастье.
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3k
Ewgeny Radugananebe 2 часа назад
Живу в Питере с рождения. Не наблюдаю депресии, тем более 24/7. Или это понаехов корчит?
Ну а гетто по окраинам есть во всех городах. Это как раз признак желания жить здесь.
Кстати, центр не люблю. Стоит из него выехать, открываются просторы, зелень. Люблю свой город.
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80
ford029 Ewgeny Час назад
Плюсую!!! Хоть кто-то любит свой город!!!
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9k
Сергей Ewgeny 55 минут назад
Был в Питере в гостях у родни. Центр - красивый. Депрессии не заметил. Но даже летом ледяной ветер. В гости - приеду ещё с удовольствием. На пмж- не хотел бы. Для меня слишком холодно.
Хорошо, что ты любишь свой город. Я свой тоже люблю.
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