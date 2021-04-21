Гopoдa Poccии: ожидaние VS рeaльнocть

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Пользователи Сети с юмором и без иллюзий рассказывают о проживании в своих городах. Судя по всему, наименьший разрыв между представлениями и реальностью ожидает тех, кто приедет в Петропавловск-Камчатский. Жаль, что он так далеко.
Иллюзии - частый спутник мечтателей, которые представляют себе жизнь в знакомом только по экскурсиям и картинкам городе как нечто волшебное и прекрасное. Однако в действительности все оказывается не таким лучезарным. Как говорится, не стоит путать туризм и эмиграцию.
В Твиттере рассказали о жизни в самых разных городах в формате "Ожидание VS Рeaльнocть". Конечно, тред стоит воспринимать с юмором, однако доля истины в постах пользователей все-таки есть.
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Конечно, самые большие ожидания у тех, кто мечтает переехать в столицу. Об этом на "Фишках" был даже отдельный пост - желающие могут в ним ознакомиться по ссылке.
Жизнь в столице: ожидания и реальность
Впрочем, жизнь в остальных городах тоже не имеет ничего общего с рекламными проспектами.
Источник:
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Ожидание:
- живёшь у моря
- обалденная немецкая архитектура, немецкая вечная брусчатка
- Европа
- янтарь валяется под ногами
- курорт
Реальность:
- в выходные на море торчишь в пробке, негде встать, горы туристов
- куча старых аварийных домов, где немецкая брусчатка ездить невозможно
- от Европы одно название
- янтарь стоит как золото
- от курорта только цены.
- в море летом температура не выше плюс 18, дожди, ветер. Из-за закрытых границ в курортный приморские города просто приехать погулять в тишине невозможно, гора москвичей и прочих гостей. Ценник за кофе на море как за фуагра.
-город чистый, зелёный
Я рукописный быстрее разбираю чем это.
всем, кому "поравалить": да [мат] уже наконец!
Ожидание:
- самый зеленый город Европы
- вокруг все говорят на "соловьиной мове"
- шикарные острова с пляжами
- метро, скоростной трамвай....
Реальность:
- все парки повырубали, дабы навтыкать огромное количество ТРЦ
- "мова" только по телевизору, да и то не всегда
- Днепр уже с весны зеленый
- с Троещины до центра выбраться вообще дикий квест
Про отсутствие снега, прям пордал.
Этой зимой нас погода побаловала, отсыпав вдоволь.
Так вот, каждое утро до работы и вечером после работы, прогревая машину и очищая снег, я был дико счастлив, что в Краснодаре снег это большая редкость, потому, как задолбался его чистить.
А что касается моря, в сезон я доезжаю до моря максимум за 3 часа.
А так вообще праыильно, не.х.у.й вам ребятки сюда ехать, вас тут итак через край уже приезжих
До Краснодарского? ;-)
Просто надо знать где ехать
Википедия
Мясные пирожки маленького размера, блюдо уральской кухни, заимствованное из киргизской кухни. По форме посикунчики похожи на вареники.
Реальность: икру помнит только старшее поколение, конские цены, сопоставимые с московскими, рыбы мало, арбузы вкусные надо искать (все поля засадили новыми дурацкими сортами, извели сахарные), июнь - мошка, июль-август - дикая жара, депрессивный город, из которого каждый второй мечтает свалить.
Плюсы и минусы есть везде, и зачастую большинство плюсов и минусов башках у людей.
Ну а гетто по окраинам есть во всех городах. Это как раз признак желания жить здесь.
Кстати, центр не люблю. Стоит из него выехать, открываются просторы, зелень. Люблю свой город.
Хорошо, что ты любишь свой город. Я свой тоже люблю.