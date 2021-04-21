Гopoдa Poccии: ожидaние VS рeaльнocть

Пользователи Сети с юмором и без иллюзий рассказывают о проживании в своих городах. Судя по всему, наименьший разрыв между представлениями и реальностью ожидает тех, кто приедет в Петропавловск-Камчатский. Жаль, что он так далеко.

0 Источник: Иллюзии - частый спутник мечтателей, которые представляют себе жизнь в знакомом только по экскурсиям и картинкам городе как нечто волшебное и прекрасное. Однако в действительности все оказывается не таким лучезарным. Как говорится, не стоит путать туризм и эмиграцию.

0 Источник: В Твиттере рассказали о жизни в самых разных городах в формате "Ожидание VS Рeaльнocть". Конечно, тред стоит воспринимать с юмором, однако доля истины в постах пользователей все-таки есть.

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0 Источник: Конечно, самые большие ожидания у тех, кто мечтает переехать в столицу. Об этом на "Фишках" был даже отдельный пост - желающие могут в ним ознакомиться по ссылке.

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0 Источник: Вопрос: что такое "посикунчики"?

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0 Источник: Думаете, за границей как-то иначе? Ничуть!

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